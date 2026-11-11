Há uma famosa portuguesa que tem uma foto rara de Cristianinho em bebé enviada pelo próprio Cristiano Ronaldo. E não vai acreditar quem é

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Cristiano Ronaldo teve um gesto de confiança muito especial com uma conhecida apresentadora portuguesa, que ainda hoje guarda uma recordação rara do filho mais velho do craque. Liliana Campos revelou a história no programa «Passadeira Vermelha» e explicou por que razão nunca mostrou a imagem a ninguém.

Cristiano Ronaldo é uma das figuras portuguesas mais conhecidas em todo o mundo, mas há momentos da sua vida familiar que continuam longe dos olhares do público. E há uma fotografia muito especial de Cristianinho, o filho mais velho do futebolista, que está guardada por uma conhecida apresentadora portuguesa: Liliana Campos.

A revelação foi feita pela própria anfitriã do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, que surpreendeu os colegas ao contar que recebeu uma imagem do menino ainda bebé diretamente do internacional português.

Tudo aconteceu numa altura em que Liliana Campos e Cristiano Ronaldo tinham uma relação profissional mais próxima. O futebolista era, na altura, o rosto de uma instituição bancária em Portugal, e a apresentadora era responsável por marcar presença nos eventos associados à marca.

Foi nesse contexto que nasceu um gesto que Liliana continua a recordar com carinho. «Vou-vos dizer uma coisa: tenho uma fotografia que ele me enviou com o Cristianinho bebé. Não há fotografias do Cristianinho bebé. Vês o Cristianinho com 3 ou 4 anos. Tenho eu porque na altura trabalhávamos mais vezes juntos, porque ele era a cara de um banco em Portugal e eu fazia os eventos desse banco, por escolha dele, e quando o Cristianinho veio ele teve essa delicadeza», contou a apresentadora.

Liliana Campos guarda fotografia rara de Cristianinho e explica por que nunca a mostrou

Mais do que a fotografia em si, foi a atitude de Cristiano Ronaldo que marcou Liliana Campos. A apresentadora fez questão de sublinhar que recebeu a imagem como um gesto de confiança e que nunca lhe passou pela cabeça aproveitar essa proximidade para divulgar uma recordação tão pessoal.

Aliás, apesar de ter em sua posse uma fotografia que considera tão especial, a comunicadora garante que nunca a mostrou publicamente, nem sequer a partilhou nas redes sociais.

«Jamais me passaria pela cabeça mostrar (a foto) às outras pessoas, publicar muito menos. Mas foi um voto de confiança que ele teve em mim, que eu agradeço e retribuo», acrescentou.

Uma declaração que revela a importância que Liliana atribui à confiança construída ao longo dos anos e à necessidade de respeitar a privacidade de quem lhe confia momentos da sua vida pessoal.

A história ganha ainda maior curiosidade por envolver Cristianinho, que cresceu praticamente sob os olhares atentos dos fãs do pai, mas cuja primeira infância foi muito menos exposta publicamente do que a vida atual da família.

Cristianinho já tem 16 anos e segue as pisadas do pai

O tempo passou e o bebé da fotografia é hoje um adolescente. Cristiano Ronaldo Júnior, conhecido carinhosamente como Cristianinho, completou 16 anos a 17 de junho de 2026.

A data foi assinalada pela família e também pelo próprio Cristiano Ronaldo, que, apesar de se encontrar nos Estados Unidos a representar Portugal no Mundial de 2026, não deixou passar o aniversário do filho em branco. «Parabéns, filho. O pai ama-te», escreveu o craque numa publicação nas redes sociais, acompanhada por uma fotografia dos dois.

Também Georgina Rodríguez assinalou a ocasião, partilhando imagens da celebração e uma mensagem emotiva dedicada ao jovem. A festa contou com amigos, família, piscina e vários momentos de diversão. Cristianinho tem vindo igualmente a construir o seu próprio percurso no futebol, seguindo as pisadas do pai e despertando a curiosidade dos adeptos.