Cristiano Ronaldo continua a deixar os fãs intrigados com um gesto que tem repetido nas últimas semanas e cujo significado ainda não foi oficialmente esclarecido. Agora, o mistério ganhou um novo protagonista: Cristianinho. O filho mais velho do craque português reproduziu a celebração do pai depois de marcar um golo pelo Al Nassr e voltou a colocar o assunto no centro das atenções.

O momento aconteceu esta sexta-feira, 27 de novembro, durante o encontro da equipa de sub-17 do Al Nassr frente ao Al Ittihad. Cristianinho esteve em destaque ao apontar dois golos no empate a duas bolas, mas foi a forma como festejou um deles que acabou por despertar a curiosidade dos adeptos.

Depois de marcar através de um livre direto, o jovem futebolista fez com as mãos o mesmo símbolo em forma de «M» que Cristiano Ronaldo tem exibido nas suas próprias celebrações. Um gesto que, aparentemente, começa a passar de pai para filho e que está a alimentar ainda mais as teorias sobre o seu verdadeiro significado.

A página oficial do Al Nassr não deixou passar o momento em branco e partilhou imagens da celebração, acompanhadas por uma mensagem sugestiva: «O próximo MAAAUUU já está aqui!».

Também a página 433, uma das contas internacionais de referência no universo do futebol e do desporto, destacou o momento, escrevendo: «Cristiano Ronaldo Júnior também está a fazer o MAUUU. Cristiano Ronaldo Júnior marcou um livre direto e celebrou com o gesto das mãos “MAU” do pai. O legado de Ronaldo continua: o novo MAU está aqui».

A publicação não passou despercebida a Georgina Rodríguez, que reagiu com vários corações, mostrando que também acompanhou o momento especial.

Afinal, o que significa o gesto misterioso de Cristiano Ronaldo?

A questão continua a dividir os fãs do internacional português. Nas últimas semanas, Cristiano Ronaldo tem feito um gesto com as mãos que forma a letra «M», tanto durante as celebrações ao serviço do Al Nassr como em publicações nas redes sociais.

Uma das teorias que ganhou maior força entre os seguidores aponta para uma referência aos mil golos na carreira, um objetivo que o avançado está cada vez mais perto de alcançar. Isto porque a letra «M» corresponde ao número mil em numeração romana e «mil» é precisamente a palavra portuguesa para esse número.

A possibilidade ganhou ainda mais força tendo em conta que Cristiano Ronaldo nunca escondeu a ambição de atingir esta marca histórica. No entanto, o futebolista tem mantido o mistério e não confirmou publicamente que seja essa a mensagem por detrás do símbolo.

Mas há agora uma nova interpretação a ganhar terreno: «MAU».

Recentemente, o craque português partilhou um vídeo nas redes sociais no qual surge a fazer novamente o gesto, com uma expressão mais séria e uma postura que parece querer transmitir uma imagem de alguém provocador ou até ameaçador. Na legenda, escreveu «MAU», acrescentando um novo elemento ao enigma.

A publicação levou a página 433 a levantar uma hipótese diferente. «O gesto em “M” de Cristiano significa “MAUUUU”?», questionou a conta, antes de explicar que, em português, a palavra «mau» significa precisamente «bad», ou seja, «mau» ou «mau caráter», dependendo do contexto.

A mesma página sugeriu que o futebolista poderá estar a utilizar a expressão como uma espécie de aviso divertido aos adversários, numa mensagem próxima de «cuidado, sou perigoso!».

A 433 recordou ainda a teoria anterior, segundo a qual o «M» representaria «MIL», numa alusão aos mil golos que Cristiano Ronaldo procura alcançar.

«MIL ou MAU? O que acham?», lançou a página aos seguidores, deixando a discussão em aberto.

Cristianinho segue as pisadas do pai

Independentemente do verdadeiro significado, uma coisa parece evidente: o gesto já não é exclusivo de Cristiano Ronaldo. Aos 16 anos, Cristianinho começa também a construir o seu percurso no futebol e não esconde a admiração pelo pai, com quem partilha agora mais uma celebração.

O jovem avançado tem vindo a somar experiências na formação do Al Nassr e também já representou a Seleção Nacional nos escalões jovens. Em novembro, estreou-se pela equipa portuguesa de sub-17, dando mais um passo na sua evolução desportiva.

Desta vez, foi a semelhança entre os festejos de pai e filho que chamou a atenção do mundo do futebol. E, com Georgina Rodríguez a reagir à publicação e as páginas desportivas internacionais a amplificarem o momento, o misterioso «M» ganhou uma nova dimensão.

Será que «MAU» é mesmo a resposta ao enigma ou continuará a referência aos mil golos a ser a explicação mais provável? Para já, Cristiano Ronaldo mantém os fãs à espera de uma revelação. E Cristianinho parece estar disposto a prolongar o mistério.