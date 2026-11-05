Lágrimas e emoção no adeus de Ronaldo à Seleção Nacional: a reação de Georgina Rodríguez não passou despercebida

Cristiano Ronaldo anunciou o fim de uma ligação de 23 anos à equipa das quinas através de um vídeo emocionante. Georgina Rodríguez foi a primeira a reagir à publicação, com cinco emojis que dizem tudo, enquanto a Federação Portuguesa de Futebol também deixou uma sentida homenagem ao eterno capitão.

É o fim de uma era no futebol português e a despedida de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional está a emocionar os portugueses. Depois de 23 anos a representar Portugal, o internacional português anunciou que chegou o momento de deixar a camisola das quinas, através de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual lê uma emotiva carta dirigida ao país.

Uma decisão carregada de simbolismo, que não deixou indiferente Georgina Rodríguez. A companheira do futebolista foi a primeira a reagir à publicação e fê-lo de uma forma muito expressiva, deixando apenas cinco emojis na caixa de comentários: «😭😭😭❤️❤️».

Sem recorrer a palavras, Georgina mostrou a emoção perante o anúncio do fim de um dos capítulos mais importantes da carreira do jogador, com quem partilha a vida e a família.

«Chegou o dia de devolver a camisola 7»: as palavras emocionantes de Ronaldo

No vídeo, Cristiano Ronaldo dirige-se diretamente aos portugueses e começa por anunciar que chegou o momento de entregar a camisola 7 ao futuro.

«Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisola 7 da Seleção de todos nós. Nunca a senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar comigo para os estádios no mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro», afirma.

O jogador reconhece que não foi uma decisão fácil, sobretudo pela ligação emocional que construiu com o país e com os adeptos ao longo de mais de duas décadas.

Na carta, recorda o início do percurso, em agosto de 2003, e garante que leva consigo muito mais do que os golos, os recordes e os troféus conquistados.

«Não vejo apenas jogos, golos, recordes ou troféus. Vejo pessoas», confessa, recordando os portugueses que o acompanharam nos estádios e aqueles que, espalhados pelo mundo, encontraram na Seleção uma forma de se sentirem mais próximos de Portugal.

Ronaldo não esquece também os momentos difíceis, as derrotas e as ocasiões em que sentiu que não conseguiu corresponder às expectativas dos adeptos.

«Mas nunca desisti. E, acima de tudo, nunca deixei de sentir orgulho por representar Portugal», sublinha.

Uma das passagens mais emotivas surge quando deixa uma mensagem a todos aqueles que vibraram com os seus golos ao longo dos anos.

«Se alguma vez vos fiz feliz, se alguma vez um golo meu vos fez abraçar alguém, esquecer uma preocupação ou sentir orgulho no nosso país, então tudo valeu a pena», declara.

FPF reage ao adeus e promete homenagem especial ao eterno capitão

Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já reagiu ao anúncio, através de um comunicado em que expressa o seu «mais profundo e eterno agradecimento» a Cristiano Ronaldo.

A entidade destaca o percurso extraordinário do jogador e considera-o «um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o símbolo máximo da alma da nossa Seleção».

A Federação recorda ainda os números históricos do internacional português: 234 internacionalizações e 146 golos ao serviço de Portugal.

Mas a mensagem não se ficou pelo reconhecimento do percurso desportivo. A FPF deixou claro que não pretende deixar passar a despedida sem uma homenagem especial.

«A Federação Portuguesa de Futebol recusa-se a deixar que este adeus se faça sem o devido tributo», pode ler-se no comunicado.

A intenção passa por organizar e colaborar numa celebração à altura da carreira do antigo capitão, para que os adeptos e o país possam aplaudir, uma vez mais, o jogador que tanto deu à Seleção Nacional.

«Obrigado por tudo, CAPITÃO! Esta será sempre a tua casa!», escreve ainda a Federação.

O comunicado termina com uma referência ao próximo grande objetivo individual do futebolista: «Vamos ao golo 1000!!!».

Uma despedida de 23 anos que fica na história do futebol português

A ligação de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional começou em agosto de 2003 e termina com números impressionantes: 234 internacionalizações e 146 golos, marcas que fazem dele o jogador com mais jogos e o melhor marcador de sempre por uma seleção nacional.

Ao longo deste percurso, o futebolista foi uma das principais figuras das conquistas do Campeonato da Europa de 2016 e das Ligas das Nações de 2019 e 2025.

Na carta de despedida, o antigo capitão fez questão de agradecer aos companheiros de equipa, aos treinadores, aos dirigentes, aos profissionais que trabalharam nos bastidores e, naturalmente, à família, que acompanhou os sacrifícios de uma carreira vivida ao mais alto nível.

No final, deixou uma promessa aos portugueses: apesar de já não vestir a camisola das quinas dentro de campo, continuará a sofrer, a vibrar e a celebrar cada vitória da equipa nacional.

«Camisola 7 fica. O orgulho de ter vestido será meu para sempre. Portugal estará sempre em mim», concluiu.

Um adeus que marca o fim de uma etapa histórica e que já está a provocar uma onda de emoção, tanto entre os adeptos como entre aqueles que acompanharam Cristiano Ronaldo ao longo de toda a sua caminhada.