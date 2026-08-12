Inédito! No meio do alvoroço do casamento, Cristiano Ronaldo reage a vídeo de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

No Dois às 10 desta quarta-feira, 12 de agosto, o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foi tema nas Conversas de Café. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos foram mediadores desta "discussão" e um vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais da TVI. Cristiano viu e não ficou indiferente ao momento.

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Fim do silêncio! Dolores Aveiro ficou de fora, mas já reagiu ao casamento de Cristiano Ronaldo com Georgina

Foi uma reação mínima, mas impossível de ignorar. Depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderem o mundo ao revelarem que já são oficialmente marido e mulher, Dolores Aveiro decidiu quebrar o silêncio, e fê-lo com um simples coração.

O casamento aconteceu esta terça-feira, 11 de agosto, em Cascais, numa cerimónia civil marcada pela discrição. Longe dos holofotes e sem uma grande lista de convidados, o momento foi testemunhado apenas pelos cinco filhos do casal: Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

A notícia foi dada pelo próprio casal através das redes sociais. Numa publicação conjunta, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surgiram já com as alianças colocadas, acompanhados de uma legenda curta, composta pelas iniciais dos seus nomes.

Foi precisamente na caixa de comentários dessa publicação que surgiu uma das reações mais aguardadas: Dolores Aveiro deixou um coração.

Um gesto tão simples quanto simbólico, sobretudo tendo em conta que a mãe de Cristiano Ronaldo não esteve entre as cinco pessoas presentes na cerimónia.

Sem grandes palavras, sem declarações públicas e sem qualquer comentário adicional, Dolores fez questão de marcar presença no anúncio de uma das decisões mais importantes da vida do filho. O coração acabou, assim, por ser a sua primeira reação pública ao casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Um casamento longe dos holofotes

E há ainda um detalhe que torna esta celebração particularmente diferente daquilo que muitos poderiam esperar de um dos casamentos mais mediáticos do mundo: não houve uma multidão de convidados, nem uma cerimónia repleta de figuras públicas.

Cristiano Ronaldo e Georgina escolheram casar-se num ambiente privado e íntimo, tendo ao lado apenas os filhos. Uma decisão que contrasta com a enorme atenção mediática que, inevitavelmente, acabou por gerar.

Na primeira imagem divulgada pelo casal, há também outro pormenor que rapidamente chamou a atenção: Cristiano Ronaldo aparece vestido de branco, tal como Georgina.