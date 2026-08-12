Cristiano Ronaldo
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Inédito! No meio do alvoroço do casamento, Cristiano Ronaldo reage a vídeo de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
IOL
Hoje às 12:58

Cristiano Ronaldo está atento a tudo o que é dito sobre o seu casamento com Georgina Rodríguez

No Dois às 10 desta quarta-feira, 12 de agosto, o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foi tema nas Conversas de Café. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos foram mediadores desta "discussão" e um vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais da TVI. Cristiano viu e não ficou indiferente ao momento.

Pode ver tudo aqui:

Fim do silêncio! Dolores Aveiro ficou de fora, mas já reagiu ao casamento de Cristiano Ronaldo com Georgina

Foi uma reação mínima, mas impossível de ignorar. Depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderem o mundo ao revelarem que já são oficialmente marido e mulher, Dolores Aveiro decidiu quebrar o silêncio, e fê-lo com um simples coração.

O casamento aconteceu esta terça-feira, 11 de agosto, em Cascais, numa cerimónia civil marcada pela discrição. Longe dos holofotes e sem uma grande lista de convidados, o momento foi testemunhado apenas pelos cinco filhos do casal: Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

A notícia foi dada pelo próprio casal através das redes sociais. Numa publicação conjunta, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surgiram já com as alianças colocadas, acompanhados de uma legenda curta, composta pelas iniciais dos seus nomes.

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Foi precisamente na caixa de comentários dessa publicação que surgiu uma das reações mais aguardadas: Dolores Aveiro deixou um coração.

Um gesto tão simples quanto simbólico, sobretudo tendo em conta que a mãe de Cristiano Ronaldo não esteve entre as cinco pessoas presentes na cerimónia.

Sem grandes palavras, sem declarações públicas e sem qualquer comentário adicional, Dolores fez questão de marcar presença no anúncio de uma das decisões mais importantes da vida do filho. O coração acabou, assim, por ser a sua primeira reação pública ao casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Um casamento longe dos holofotes

E há ainda um detalhe que torna esta celebração particularmente diferente daquilo que muitos poderiam esperar de um dos casamentos mais mediáticos do mundo: não houve uma multidão de convidados, nem uma cerimónia repleta de figuras públicas.

Cristiano Ronaldo e Georgina escolheram casar-se num ambiente privado e íntimo, tendo ao lado apenas os filhos. Uma decisão que contrasta com a enorme atenção mediática que, inevitavelmente, acabou por gerar.

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Na primeira imagem divulgada pelo casal, há também outro pormenor que rapidamente chamou a atenção: Cristiano Ronaldo aparece vestido de branco, tal como Georgina.

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