Depois de fechar portas à Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo lança 'bomba' e anuncia novo desafio: "Mais por vir"

Cristiano Ronaldo tem um novo desafio profissional entre mãos e fez questão de partilhar a novidade com os milhões de seguidores que o acompanham nas redes sociais. Poucos dias depois de anunciar o adeus à Seleção Nacional, o futebolista português, de 41 anos, revelou que já começou a produção do seu primeiro programa de televisão.

«Notícias empolgantes! A produção do meu primeiro programa de TV, Day 1s, acabou de começar. Mais por vir!», escreveu o craque numa publicação partilhada esta quarta-feira, 11 de novembro, no Instagram.

Na fotografia divulgada, Cristiano Ronaldo surge sorridente, de braço dado com um homem, num ambiente descontraído. Uma imagem que serviu de cartão de visita para anunciar uma nova etapa da sua vida profissional e que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs.

A reação não tardou. A publicação começou a acumular milhares de interações, com os seguidores a demonstrarem entusiasmo perante a possibilidade de ver o internacional português num formato televisivo diferente daquilo a que habituou o público. A promessa de que haverá mais novidades deixou também no ar a expectativa sobre o que está a ser preparado.

Mas afinal, o que é o Day 1s e que papel terá Cristiano Ronaldo neste projeto?

Cristiano Ronaldo prepara estreia numa série de ficção. O Day 1s é uma série de ficção ambientada no universo do futebol, que promete mostrar uma realidade diferente daquela que os adeptos conhecem dos relvados: os bastidores do negócio do futebol, os agentes, as transferências e a gestão das carreiras de jogadores de elite.

O projeto tem como protagonista Damian Lewis, ator britânico conhecido pela participação em produções como Homeland e Billions. Na série, dará vida a Stanley Dalton, um influente agente de futebol britânico que se movimenta num meio altamente competitivo.

A história parte de uma ideia original de Darren Dein, agente de futebol na vida real e também produtor executivo da série. E Cristiano Ronaldo não estará apenas associado ao projeto enquanto investidor. O internacional português deverá integrar também o elenco, além de assumir funções de produtor executivo. Uma oportunidade para experimentar um lado diferente da indústria audiovisual e dar os primeiros passos na representação em ficção.

O elenco deverá contar ainda com a participação de Thierry Henry, antigo internacional francês e uma das figuras mais conhecidas do futebol mundial, assim como do rapper britânico Dave e da atriz Carlotta Banat.

Apesar de já serem conhecidos alguns dos nomes envolvidos, há detalhes que continuam por revelar. Não foi ainda divulgado qual será a personagem interpretada por Cristiano Ronaldo, nem se o futebolista surgirá na história a representar-se a si próprio. Também não existe, para já, uma data de estreia ou uma plataforma de streaming oficialmente anunciada.

O projeto que junta Cristiano Ronaldo ao realizador de «Kingsman»

O Day 1s representa também um passo importante na expansão dos negócios de Cristiano Ronaldo para o mundo do entretenimento. Em abril de 2025, o futebolista anunciou uma parceria com o realizador britânico Matthew Vaughn, responsável por filmes como Kick-Ass, X-Men: O Início e Kingsman, para a criação da UR•Marv Studios, uma produtora independente dedicada ao desenvolvimento e produção de conteúdos audiovisuais.

Na altura, os dois parceiros revelaram que já tinham financiado e produzido dois filmes de ação, estando um terceiro projeto em desenvolvimento. A colaboração com Matthew Vaughn permite, assim, a Ronaldo aproximar-se de uma indústria que há muito parece despertar o seu interesse. O Day 1s é um dos projetos associados a esta nova aposta e marca a entrada do estúdio no universo das séries de ficção televisiva.

Não se trata, portanto, de uma ideia que tenha surgido de um dia para o outro. O interesse de Cristiano Ronaldo pelo mundo do cinema e da representação já tinha sido manifestado publicamente em ocasiões anteriores.

Em 2019, por exemplo, o futebolista chegou a admitir que, se não fosse jogador, provavelmente gostaria de ser ator. Uma ambição que ganha agora uma dimensão mais concreta, com a possibilidade de participar numa produção de ficção ao lado de nomes reconhecidos internacionalmente.

Um novo capítulo depois do adeus à Seleção Nacional

O anúncio do novo projeto surge num momento particularmente simbólico para Cristiano Ronaldo. A 5 de novembro, o internacional português confirmou que vai colocar um ponto final na carreira ao serviço da Seleção Nacional, encerrando um percurso de 23 anos com a camisola das Quinas.

A decisão marcou o fim de uma das mais importantes etapas da história do futebol português. Ronaldo despede-se da equipa das Quinas com 234 internacionalizações e 146 golos, mantendo os recordes mundiais de jogador com mais jogos e mais golos por uma seleção masculina.

Ao longo deste percurso, conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, tornando-se numa das figuras mais marcantes de sempre do desporto nacional.

A despedida aconteceu depois de semanas de especulação em torno do seu futuro internacional, na sequência dos acontecimentos que envolveram o selecionador Jorge Jesus e a saída de Ronaldo do estágio da equipa portuguesa. Apesar da tensão que marcou os últimos tempos, o jogador acabou por confirmar que não voltará a representar Portugal.

Importa, contudo, sublinhar que esta decisão diz respeito à Seleção Nacional e não significa o fim da carreira futebolística. Cristiano Ronaldo continua ligado ao Al Nassr, na Arábia Saudita, e mantém em aberto o percurso ao nível dos clubes.

É neste contexto que o anúncio do seu novo projeto ganha outro significado. Depois de fechar uma etapa histórica da sua vida desportiva, o craque mostra que continua a olhar para novos desafios e a construir projetos fora das quatro linhas.