A Seleção volta aos relvados já em novembro. E Cristiano Ronaldo? Revelados novos detalhes que poderão determinar o futuro de CR7

A Seleção Nacional regressa à competição em novembro, mas há uma pergunta que continua sem resposta definitiva: Cristiano Ronaldo vai voltar a vestir a camisola de Portugal? Depois de Jorge Jesus ter admitido a possibilidade de convocar o capitão, Elma Aveiro veio lançar dúvidas sobre uma reconciliação entre o irmão e o selecionador. E há ainda um processo disciplinar que pode pesar nas contas.

Faltam semanas para os próximos jogos de Portugal, mas a atenção está também centrada no que poderá acontecer fora das quatro linhas. A polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus continua sem um desfecho conhecido, e as declarações mais recentes da irmã do internacional português voltaram a colocar o futuro do capitão no centro da discussão.

À conversa com os jornalistas, Elma Aveiro foi questionada sobre um eventual regresso do irmão aos convocados da Seleção Nacional. A resposta não foi animadora para quem espera ver Ronaldo de volta já em novembro.

“Acho que não. Está mais para não [regressar] do que sim”, afirmou.

A madeirense explicou ainda que, na sua perspetiva, tanto o jogador como o treinador estarão magoados com o que aconteceu. E deixou uma frase que dá outra dimensão à polémica: “Quando somos traídos, depois para voltar ao normal é complicado”.

Elma reconheceu que se trata de uma situação vivida pelos dois protagonistas e não por si, mas as palavras mostram que, do lado da família, a reconciliação não é vista como garantida.

Jorge Jesus já tinha deixado a porta aberta para novembro

As declarações de Elma Aveiro contrastam com aquilo que Jorge Jesus tinha afirmado dias antes.

A 4 de outubro, o selecionador nacional garantiu que Cristiano Ronaldo poderia ser convocado para os jogos de novembro, caso o próprio jogador assim o entendesse. A mensagem deixava a decisão, pelo menos em parte, nas mãos do capitão.

Ronaldo também manifestou publicamente a disponibilidade para continuar ao serviço da Seleção. Depois de ter abandonado o estágio antes do encontro com a Dinamarca, o avançado pediu desculpa por não ter cumprimentado os adeptos após o jogo anterior e por ter deixado os companheiros, reconhecendo que poderia ser alvo de uma sanção.

O jogador afirmou ainda que continuaria disponível para representar Portugal depois de cumprir qualquer eventual castigo.

Há, por isso, dois sinais diferentes: de um lado, a disponibilidade que Ronaldo expressou; do outro, as dúvidas de Elma Aveiro sobre a possibilidade de a situação voltar ao normal. Nenhum destes elementos, por si só, confirma se o jogador estará ou não na próxima convocatória.

Processo disciplinar pode ser determinante

A questão não se resume à relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Na sequência da saída do estágio, a Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao capitão e determinou uma suspensão preventiva não automática. O processo recebeu caráter urgente, mas a decisão sobre eventuais consequências disciplinares cabe ao Conselho de Disciplina, um órgão autónomo.

O presidente da FPF, Pedro Proença, manifestou publicamente o desejo de que Ronaldo regresse à Seleção, referindo que existe vontade nesse sentido por parte dos vários envolvidos. A decisão disciplinar, contudo, segue os seus próprios trâmites.

Este é um dos pontos essenciais para perceber o que pode acontecer em novembro. A disponibilidade do jogador e a abertura manifestada pelo selecionador não dispensam a necessidade de esclarecer a situação disciplinar.

Até existir uma decisão conhecida, não é possível afirmar que Ronaldo está definitivamente afastado dos próximos jogos ou garantir que será convocado.

Portugal joga com a Dinamarca e o País de Gales em novembro

O calendário já está definido e deixa pouco mais de um mês para que a situação seja esclarecida. Portugal recebe a Dinamarca a 14 de novembro, em Braga, e desloca-se a Cardiff para defrontar o País de Gales a 17 de novembro, em jogos da fase de grupos da Liga das Nações.

A próxima convocatória de Jorge Jesus será, assim, um momento importante. Além de revelar os jogadores escolhidos para os dois encontros, poderá esclarecer melhor o estado da relação entre o selecionador e o capitão da equipa nacional.

A questão é saber se haverá condições para deixar a polémica para trás ou se o conflito continuará a marcar o percurso da Seleção.

Regresso de Ronaldo continua em aberto

Por agora, as palavras de Elma Aveiro não constituem um anúncio de que Cristiano Ronaldo vai abandonar a Seleção, tal como as declarações anteriores de Jorge Jesus não representam uma garantia de convocatória.

O que se sabe é que o jogador manifestou vontade de continuar a representar Portugal, que o selecionador admitiu a possibilidade de o convocar e que existe um processo disciplinar cujo desfecho importa acompanhar.

Novembro aproxima-se e a dúvida mantém-se: Cristiano Ronaldo estará entre os convocados para os jogos com a Dinamarca e o País de Gales?

A resposta dependerá dos próximos desenvolvimentos, tanto no plano disciplinar como na relação entre o capitão e o selecionador. Até lá, o regresso continua a ser uma possibilidade, não uma certeza.