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Há uma coincidência familiar triste no dia da saída de Cristiano Ronaldo da Seleção que comoveu os fãs. Ficará na história do jogador
Mafalda Mourão
Há 32 min

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José Dinis Aveiro faria 73 anos no dia em que Cristiano Ronaldo deixou o estágio da Seleção. Kátia Aveiro recordou o pai com emoção

Há datas que acabam por ganhar um significado especial. Para a família Aveiro, 30 de setembro é o dia em que nasceu José Dinis Aveiro, pai de Cristiano Ronaldo. Este ano, completaria 73 anos.

Nesta quarta-feira, 30 de setembro, Cristiano Ronaldo tornou público que decidiu deixar o estágio da Seleção Nacional, que decorria em Copenhaga. O jogador confirmou a decisão através das redes sociais, depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, na sequência da conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.

“Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional”, escreveu CR7.

O jogador acrescentou que, “a seu tempo”, irá explicar aos portugueses as razões que estiveram na origem da decisão.

O pai faria 73 anos neste dia

Enquanto o mundo do futebol acompanhava a saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Seleção, a família Aveiro assinalava uma data que se repete todos os anos: o aniversário de José Dinis Aveiro.

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O pai de CR7 nasceu a 30 de setembro de 1953, no Funchal. Morreu a 6 de setembro de 2005, aos 51 anos, vítima de problemas de saúde relacionados com o fígado.

José Dinis Aveiro teve um papel importante nos primeiros anos da ligação do filho ao futebol. Trabalhou como jardineiro municipal e como roupeiro do Andorinha, clube madeirense onde Cristiano Ronaldo começou a jogar futebol. Foi também o pai quem escolheu o nome “Ronaldo” para o filho, inspirado no então presidente norte-americano Ronald Reagan.

Kátia Aveiro recorda o pai

A data não passou despercebida à família. Kátia Aveiro partilhou nas redes sociais uma antiga fotografia do pai, acompanhada por várias mensagens sobre o aniversário e as memórias que ficaram.

Hoje íamos fazer uma festa... Era o dia de aniversário dele”, escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo.

Na publicação, Kátia lembra que, embora já não exista a festa de aniversário, permanecem as memórias.

Não temos festa mas temos memórias que serão eternas”, pode ler-se na imagem partilhada.

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A irmã de CR7 deixou ainda uma mensagem particularmente pessoal: "Ainda ontem falei de ti, Pai. Saudades tuas.” E continuou: “Sou muito tu... Gosto da vida, gosto de fazer anos e gosto tanto de fazer feliz quem eu amo e quem me faz feliz. Sou balança pai... igual a ti.”

A homenagem termina com uma declaração de amor ao pai: “Eras tão lindo pai.”

Katia Aveiro homenageia o pai

Uma coincidência num dia particularmente marcante

A coincidência entre as duas datas torna este 30 de setembro particularmente marcante para a família.

De um lado, Kátia Aveiro recordava o pai no dia em que este completaria 73 anos. Do outro, Cristiano Ronaldo protagonizava uma das notícias mais importantes do dia na Seleção, ao anunciar a saída do estágio em Copenhaga.

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou entretanto a saída do jogador e esclareceu que a preparação dos jogos frente à Dinamarca e à Noruega prosseguiria com os restantes 24 convocados.

Não há, contudo, qualquer declaração pública de Cristiano Ronaldo que estabeleça uma relação entre o aniversário do pai e a decisão de deixar o estágio. A ligação entre os dois acontecimentos é, por isso, uma coincidência de calendário, e não uma razão atribuída pelo jogador à sua decisão.

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Uma presença que ficou ligada aos primeiros passos de CR7

José Dinis Aveiro morreu quando Cristiano Ronaldo tinha apenas 20 anos e ainda dava os primeiros passos da carreira internacional.

Não chegou, por isso, a acompanhar grande parte do percurso que transformaria o filho numa das maiores figuras do futebol mundial.

Ao longo dos anos, contudo, Cristiano Ronaldo e os irmãos têm mantido viva a memória do pai.

Em 2017, por exemplo, CR7 assinalou o aniversário de José Dinis com uma fotografia ao lado dos filhos, junto a uma imagem do pai, escrevendo: “Estarás sempre connosco. Parabéns, pai. Parabéns, avô.”

Kátia também tem recorrido várias vezes às redes sociais para recordar o progenitor. Em 2023, no dia em que José Dinis faria 70 anos, escreveu que seria “um dia de festa de arromba” e afirmou que a família nunca se esquece dele.

Este ano, a homenagem voltou a acontecer, no mesmo dia em que Cristiano Ronaldo deixou o estágio da Seleção Nacional, numa coincidência que acrescentou uma dimensão pessoal a um dia já marcado pela atualidade desportiva.

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