Cristiano Ronaldo voltou a ser alvo de uma homenagem em grande escala. O futebolista português tem agora uma estátua com sete metros de altura à entrada de um museu dedicado à sua carreira, inaugurado este fim de semana em Xangai, na China. A escultura recria uma das imagens de marca do craque: a icónica celebração «Siiiiiu», com a camisola da Seleção Nacional.

A inauguração do espaço aconteceu no sábado, 21 de novembro, e contou com a presença de Hugo Aveiro, irmão mais velho do jogador do Al Nassr. Também o próprio Cristiano Ronaldo esteve envolvido na exposição, tendo cedido várias peças relacionadas com o seu percurso profissional.

A estátua, que se destaca pela dimensão, representa o internacional português no momento em que salta e abre os braços para celebrar um golo. Uma imagem que se tornou uma das suas marcas registadas ao longo de uma carreira que o transformou numa das maiores figuras do futebol mundial.

De acordo com a organização, trata-se da maior estátua de corpo inteiro de Cristiano Ronaldo no mundo.

Museu reúne mais de 50 peças da carreira de Cristiano Ronaldo

O novo Museu CR7 está instalado no Shanghai No. 1 Shopping Center, na conhecida rua comercial Nanjing Road, e ocupa uma área de aproximadamente três mil metros quadrados.

O espaço está dividido em dez áreas temáticas e reúne mais de 50 peças relacionadas com diferentes etapas da carreira do futebolista português. Entre os objetos em exposição encontram-se troféus, camisolas históricas e chuteiras utilizadas em jogos.

Um dos grandes destaques é a Bola de Ouro conquistada por Cristiano Ronaldo em 2008, o primeiro dos cinco troféus que recebeu ao longo da carreira. A exposição inclui ainda o troféu do Campeonato da Europa conquistado por Portugal em 2016.

O percurso permite aos visitantes conhecer diferentes momentos da vida do jogador, desde as origens na Madeira até à afirmação internacional. Há também espaços recriados que recordam etapas importantes da sua formação e carreira, incluindo referências à passagem pelo Sporting e à atual aventura no Al Nassr.

Além das peças históricas, o museu aposta em experiências interativas, permitindo aos visitantes aproximarem-se de alguns dos momentos mais emblemáticos do futebolista.

Uma homenagem à dimensão mundial de CR7

A abertura deste espaço na China representa mais um passo na expansão internacional da marca CR7. O museu de Xangai assinala a estreia do projeto na China continental, levando a história do futebolista português a um dos mercados mais relevantes do mundo.

A escolha de Xangai também não é indiferente. A cidade é um dos grandes centros económicos e turísticos da China, e o museu está instalado numa das suas zonas comerciais mais movimentadas.

A homenagem acontece numa altura particularmente marcante da carreira de Cristiano Ronaldo. A 5 de novembro, o avançado anunciou o fim da sua carreira ao serviço da Seleção Nacional, colocando um ponto final num percurso internacional de mais de duas décadas. Continua, contudo, a jogar pelo Al Nassr, na Arábia Saudita.

Ao serviço de Portugal, Ronaldo terminou a carreira internacional com 234 jogos e 146 golos, dois números recorde no futebol masculino. Foi ainda campeão europeu em 2016 e conquistou duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

Uma carreira que continua a inspirar homenagens um pouco por todo o mundo e que tem agora, em Xangai, uma representação à altura da dimensão do fenómeno Cristiano Ronaldo.