A homenagem a Cristiano Ronaldo realizada em Braga, antes do encontro entre Portugal e Dinamarca, continua a dar que falar. Depois das críticas de Dolores Aveiro à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e à forma como foi conduzida a despedida do filho da Seleção Nacional, surge agora uma nova revelação sobre o que terá estado na origem da polémica.

Segundo o jornal britânico The Athletic, Cristiano Ronaldo não pretendia receber a homenagem naquele momento, por considerar que ainda não era a altura certa para uma iniciativa daquele género.

A informação foi divulgada esta quinta-feira, 19 de novembro, e acrescenta um novo capítulo à controvérsia em torno do reconhecimento prestado ao antigo capitão da equipa das quinas. De acordo com a publicação, que cita fontes próximas do futebolista, o internacional português preferia que a homenagem não acontecesse naquela ocasião.

Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol preparou um momento especial para assinalar o percurso de Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção. No encontro frente à Dinamarca, disputado a 14 de novembro, em Braga, os jogadores portugueses entraram em campo com camisolas alusivas ao número 7 do craque. Já ao sétimo minuto de jogo, os adeptos foram convidados a aplaudir o antigo capitão, num momento acompanhado por uma mensagem de reconhecimento nas bancadas.

Cristiano Ronaldo não esteve presente no estádio, uma ausência que acabaria por alimentar a discussão em torno da homenagem.

Dolores Aveiro não escondeu a indignação

Dois dias depois, Dolores Aveiro pronunciou-se publicamente sobre o assunto e não poupou críticas à forma como a Federação conduziu o reconhecimento ao filho. À margem de uma cerimónia no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a mãe do futebolista revelou que Cristiano Ronaldo tinha ficado triste com a situação.

«Claro que ficou triste. Enganaram-no. E eu também estou triste», afirmou, defendendo que a homenagem deveria ter sido realizada na presença do jogador.

Dolores Aveiro foi ainda mais contundente quando questionada sobre o tratamento dado ao filho pelos antigos companheiros de Seleção: «Ele não foi respeitado, nem pelos colegas.»

A mãe de Cristiano Ronaldo chegou também a manifestar satisfação com a derrota de Portugal frente à Dinamarca, por 1-4, considerando que o resultado tinha sido «bem feito». Uma declaração que provocou ampla repercussão.

Jorge Jesus reage às palavras da mãe de Cristiano Ronaldo

As declarações de Dolores Aveiro acabaram por chegar a Jorge Jesus, que foi confrontado com o assunto durante os compromissos da Seleção em Cardiff.

O selecionador nacional optou por uma resposta conciliadora, mostrando compreender a posição da mãe do antigo capitão.

«Eu agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo? Percebo perfeitamente as declarações da mãe do Cris. Mãe é mãe», afirmou.

O treinador acrescentou ainda que Dolores Aveiro é um exemplo de mãe, tendo em conta as dificuldades que enfrentou para criar os filhos. «Portanto, para mim, isso tudo é natural e normal», concluiu.

Um adeus à Seleção que continua a dar que falar

A polémica surge numa fase particularmente delicada para Cristiano Ronaldo, que anunciou o fim da sua carreira internacional no início de novembro, colocando um ponto final numa ligação de mais de duas décadas à equipa das quinas.

A homenagem de Braga, pensada para reconhecer o percurso e o legado do jogador, acabou por ficar associada a um clima de tensão entre diferentes protagonistas do futebol português.

Ainda assim, a possibilidade de uma despedida formal, com a presença de Cristiano Ronaldo e dos adeptos, continua em cima da mesa. Segundo a informação avançada pelo The Athletic, tanto o jogador como a Federação estarão disponíveis para estudar a realização de um jogo de homenagem, podendo até ser equacionada a participação de antigos clubes do internacional português, entre os quais o Real Madrid.

Para já, não existe uma data ou formato oficialmente confirmados. Uma coisa é certa: mesmo depois de anunciar o adeus à Seleção, Cristiano Ronaldo continua no centro de uma das maiores conversas do futebol português.