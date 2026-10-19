Cristiano Ronaldo vai falhar os jogos da Seleção em novembro? Já saiu o castigo da FPF e esta é a pena aplicada

Há novidades sobre a polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: membro da equipa técnica quebra silêncio e expõe detalhes de bastidores

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Cristiano Ronaldo já conhece o castigo aplicado na sequência da polémica que abalou a Seleção Nacional. Segundo o jornal espanhol AS, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sancionou o internacional português com 30 dias de suspensão, período durante o qual não poderá representar a equipa das quinas, e uma multa de 255 euros.

A mesma publicação adianta que a sanção deverá afastar o avançado dos próximos compromissos internacionais de novembro. O castigo surge na sequência do processo disciplinar instaurado após o abandono do estágio da Seleção Nacional, na Dinamarca, a 30 de setembro.

O episódio aconteceu na sequência de um desentendimento com Jorge Jesus, selecionador nacional, depois de Cristiano Ronaldo ter ficado no banco de suplentes no encontro frente à Noruega, apesar de ter aquecido durante vários minutos.

Cristiano Ronaldo admitiu o erro e aceitou ser castigado

Depois de deixar a concentração da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo apresentou publicamente a sua versão dos acontecimentos. O capitão reconheceu que não deveria ter abandonado o estágio e pediu desculpa aos companheiros de equipa e aos adeptos.

O jogador também defendeu que o seu comportamento deveria ter consequências disciplinares, sublinhando que o estatuto de capitão representava uma responsabilidade acrescida.

A posição assumida pelo internacional português tornou-se um dos elementos centrais da polémica. Ronaldo admitiu a responsabilidade pela decisão de abandonar a concentração e manifestou disponibilidade para continuar a representar Portugal depois de cumprir a eventual sanção.

O que aconteceu entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?

A polémica começou durante a concentração da Seleção Nacional para os compromissos da Liga das Nações.

No encontro frente à Noruega, disputado a 27 de setembro, Cristiano Ronaldo foi suplente não utilizado. O avançado afirmou posteriormente que existia um entendimento prévio sobre a sua utilização, incluindo a possibilidade de jogar durante cerca de 30 minutos.

Segundo a versão apresentada pelo jogador, a situação provocou uma quebra de confiança na relação com Jorge Jesus. O selecionador, por sua vez, defendeu a autonomia das decisões técnicas.

A tensão aumentou antes do encontro seguinte, frente à Dinamarca. A 30 de setembro, Ronaldo abandonou o estágio da equipa nacional, dando origem ao processo disciplinar que viria a ser instaurado pela Federação Portuguesa de Futebol.

FPF abriu processo disciplinar com caráter urgente

A 10 de outubro, o Conselho de Disciplina da FPF anunciou a instauração de um processo disciplinar a Cristiano Ronaldo, na sequência dos factos participados no dia 7 do mesmo mês.

O organismo determinou ainda a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuiu caráter urgente ao processo, que foi encaminhado para a Comissão de Instrução Disciplinar.

Nessa fase, a Federação esclareceu que o procedimento ficaria sem publicidade até ao final da instrução. A suspensão preventiva não correspondia, por si só, à decisão disciplinar definitiva.

Agora, segundo a informação avançada pelo AS, o processo terá culminado numa sanção de 30 dias de suspensão e numa multa de 255 euros.

A decisão representa um novo capítulo num caso que colocou Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus no centro das atenções e levantou dúvidas sobre o regresso do capitão à Seleção Nacional.