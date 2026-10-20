Depois do castigo, a reação mais esperada: Cristiano Ronaldo quebra silêncio após decisão da FPF

O internacional português publicou fotografias com a camisola do Al Nassr poucos minutos depois de ser conhecida a decisão da Federação Portuguesa de Futebol. O capitão foi suspenso por 30 dias e multado em 255 euros por ter abandonado o estágio da Seleção Nacional.

Cristiano Ronaldo já reagiu publicamente ao castigo aplicado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da polémica que marcou a sua saída do estágio da Seleção Nacional, na Dinamarca. O futebolista recorreu às redes sociais para partilhar várias fotografias com a camisola do Al Nassr e deixou uma mensagem curta, sem se referir diretamente à sanção.

«Dedicar-se ao trabalho». Foram estas as três palavras escolhidas pelo capitão da equipa das quinas, numa publicação feita poucos minutos depois de ter sido anunciado o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Sem mencionar expressamente a suspensão ou a multa, Cristiano Ronaldo mostrou imagens relacionadas com a sua atividade no clube saudita, numa altura em que o episódio que protagonizou ao serviço da Seleção continua a marcar a atualidade desportiva.

A publicação surge quase três semanas depois da saída do estágio em Copenhaga, na Dinamarca, e representa a primeira reação pública do jogador após ser conhecida a decisão disciplinar.

Cristiano Ronaldo castigado com 30 dias de suspensão e multa de 255 euros

O Conselho de Disciplina da FPF anunciou a aplicação de uma suspensão de 30 dias a Cristiano Ronaldo, acompanhada de uma multa de 255 euros, por ter abandonado o estágio da Seleção Nacional.

A decisão foi tomada pela Secção Não Profissional do órgão disciplinar, que considerou provada a infração prevista no artigo 160.º, n.º 1, do Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol.

No acórdão, o Conselho de Disciplina decidiu julgar a acusação totalmente procedente, considerando que o jogador cometeu a infração de forma dolosa.

«Aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em 2,5 UC, ou seja, € 255,00», lê-se na decisão.

O futebolista já se encontrava preventivamente afastado no âmbito do processo disciplinar. A sanção agora anunciada formaliza o castigo pelo comportamento que esteve na origem da polémica.

O que aconteceu no estágio da Seleção Nacional?

O episódio remonta a 30 de setembro, quando Cristiano Ronaldo abandonou a concentração da equipa portuguesa em Copenhaga, antes do encontro com a Dinamarca.

A saída aconteceu num contexto de tensão relacionado com a utilização do avançado na Seleção. Segundo a cobertura do caso, o descontentamento do jogador surgiu depois de ter ficado no banco de suplentes frente à Noruega, apesar de ter aquecido durante parte do encontro.

A situação gerou uma polémica em torno da relação entre o capitão português e o selecionador nacional, Jorge Jesus, e levou à abertura de um processo disciplinar pela Federação Portuguesa de Futebol.

O Conselho de Disciplina analisou os factos e decidiu aplicar a suspensão de 30 dias, além da sanção pecuniária.

A suspensão termina antes dos próximos compromissos de Portugal

Apesar de o castigo ter sido fixado em 30 dias, a contagem teve início a 30 de setembro, data em que Cristiano Ronaldo abandonou o estágio. Assim, quando a decisão foi anunciada, o jogador já tinha cumprido 19 dias de suspensão, segundo a informação divulgada pela imprensa desportiva.

A penalização termina a 30 de outubro, o que significa que o capitão português poderá voltar a estar disponível para representar a Seleção Nacional nos compromissos de novembro, desde que seja convocado.

A decisão disciplinar não significa, por si só, que o regresso à equipa esteja garantido. A eventual presença de Cristiano Ronaldo nos próximos jogos dependerá também das decisões desportivas relativas à convocatória.

Entretanto, o internacional português mantém o foco na atividade ao serviço do Al Nassr, como sugere a publicação que partilhou nas redes sociais.

Sem abordar diretamente a polémica, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de apenas três palavras: «Dedicar-se ao trabalho».