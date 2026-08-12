Família de Cristiano Ronaldo já reagiu ao casamento secreto com Georgina Rodríguez. Esta foi a mensagem de Katia Aveiro

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez trocaram alianças esta terça-feira, 11 de agosto, numa cerimónia intimista em Cascais, que contou apenas com a presença dos cinco filhos. O casal publicou uma fotografia em que mostra as alianças que oficializam o casamento e a partilha gerou milhões de reações. Entre elas, destacam-se a de Katia Aveiro e a de Alícia, sobrinha do craque.

A família de ambos ficou de fora da cerimónia, mas porque os dois optaram por celebrar o casamento de forma mais discreta, pelo menos para já. Apesar de não ter estado presente naquele momento, Katia Aveiro reagiu à publicação do irmão mais novo e da mulher e fez questão de deixar uma mensagem pública. Na caixa de comentários, a empresária deixou dois emojis em forma de coração. O mesmo fez Alícia Aveiro, filha de Hugo Aveiro, o irmão mais velho de CR7.

Foram apenas cinco: saiba quem testemunhou o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram esta terça-feira, 11 de agosto, a relação numa cerimónia civil e privada, em Cascais.

Longe dos holofotes, o casal optou por uma celebração íntima, que teve apenas cinco testemunhas. E foram, precisamente, os filhos de Cristiano Ronaldo e Georgina: Cristiano Ronaldo Jr., os gémeos Eva e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

A família foi, assim, a única a assistir de perto ao momento em que o futebolista e a empresária deram este passo.

A notícia foi anunciada pelo próprio casal nas redes sociais, através de uma fotografia em que surgem lado a lado, já com as alianças colocadas. Na imagem, há ainda outro detalhe que não passou despercebido: Cristiano Ronaldo surge também vestido de branco.

Na legenda, o casal limitou-se a escrever as respetivas iniciais: “C & G”. Uma cerimónia discreta e familiar para oficializar uma relação acompanhada há vários anos pelo público.