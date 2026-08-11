Foram apenas cinco: saiba quem testemunhou o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram esta terça-feira, 11 de agosto, a relação numa cerimónia civil e privada, em Cascais.

Longe dos holofotes, o casal optou por uma celebração íntima, que teve apenas cinco testemunhas. E foram, precisamente, os filhos de Cristiano Ronaldo e Georgina: Cristiano Ronaldo Jr., os gémeos Eva e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

A família foi, assim, a única a assistir de perto ao momento em que o futebolista e a empresária deram este passo.

A notícia foi anunciada pelo próprio casal nas redes sociais, através de uma fotografia em que surgem lado a lado, já com as alianças colocadas. Na imagem, há ainda outro detalhe que não passou despercebido: Cristiano Ronaldo surge também vestido de branco.

Na legenda, o casal limitou-se a escrever as respetivas iniciais: “C & G”. Uma cerimónia discreta e familiar para oficializar uma relação acompanhada há vários anos pelo público.