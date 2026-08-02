Viagens
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo passam férias em família
Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo passam férias em família

No meio dos rumores do casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina passam férias de sonho em família. E bem perto de Portugal
Mafalda Mourão
Há 3h e 1min

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez voltaram a partilhar novas imagens das férias em Maiorca. Entre mergulhos, tradição familiar e rumores de casamento, há detalhes que estão a dar que falar

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem dias de sonho em Maiorca e as novas fotos em família voltaram a alimentar a curiosidade dos fãs.

Muito se tem especulado sobre o próximo grande passo na relação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Depois dos rumores de casamento que voltaram a ganhar força nas últimas semanas, cada nova partilha do casal acaba por ser analisada ao detalhe. E as mais recentes imagens das férias em Maiorca não foram exceção.

Através das redes sociais, Georgina Rodríguez voltou a abrir o álbum da escapadinha de verão e mostrou vários momentos vividos ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos, numa viagem marcada por paisagens paradisíacas, mergulhos, passeios de barco e muita cumplicidade em família.

Na legenda da publicação, a influenciadora descreveu estes dias como um verdadeiro "conto de fadas" e revelou ter realizado um sonho antigo: tomar banho numa cascata. Entre fotografias e vídeos, surgem também imagens da família a explorar enseadas, a desfrutar do mar e de refeições ao ar livre, num ambiente descontraído e longe dos relvados.

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Um dos momentos que mais chamou a atenção dos seguidores foi protagonizado por Cristiano Ronaldo Júnior. O filho mais velho do craque português voltou a mostrar a paixão pelos desportos aquáticos, ao conduzir uma mota de água com grande à-vontade. Orgulhosa, Georgina fez questão de destacar o talento do jovem.

"O Júnior e o seu talento em tudo a que se propõe", escreveu, antes de recordar uma tradição que mantém há vários anos com Cristiano Ronaldo e o filho mais velho do futebolista.

"Desde pequeno que esta viagem é sempre o nosso momento. O pai, a mãe e ele, juntos ao mar, verão após verão", partilhou a empresária, revelando um lado mais íntimo da dinâmica familiar.

As fotografias mostram ainda vários momentos de diversão entre pais e filhos, mergulhos em águas cristalinas e paisagens que voltam a comprovar porque Maiorca continua a ser um dos destinos de eleição da família para as férias de verão.

Enquanto continuam a circular rumores sobre um eventual casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez parecem concentrados em aproveitar este período de descanso antes do arranque de uma nova temporada desportiva. E, pelas imagens agora divulgadas, fica evidente que a família continua a privilegiar momentos simples, longe dos holofotes, mas que fazem as delícias dos milhões de seguidores que acompanham cada nova publicação.

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Veja, agora, as fotos das férias de sonho de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

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