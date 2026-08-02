No meio dos rumores do casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina passam férias de sonho em família. E bem perto de Portugal

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vivem dias de sonho em Maiorca e as novas fotos em família voltaram a alimentar a curiosidade dos fãs.

Muito se tem especulado sobre o próximo grande passo na relação de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Depois dos rumores de casamento que voltaram a ganhar força nas últimas semanas, cada nova partilha do casal acaba por ser analisada ao detalhe. E as mais recentes imagens das férias em Maiorca não foram exceção.

Através das redes sociais, Georgina Rodríguez voltou a abrir o álbum da escapadinha de verão e mostrou vários momentos vividos ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos, numa viagem marcada por paisagens paradisíacas, mergulhos, passeios de barco e muita cumplicidade em família.

Na legenda da publicação, a influenciadora descreveu estes dias como um verdadeiro "conto de fadas" e revelou ter realizado um sonho antigo: tomar banho numa cascata. Entre fotografias e vídeos, surgem também imagens da família a explorar enseadas, a desfrutar do mar e de refeições ao ar livre, num ambiente descontraído e longe dos relvados.

Um dos momentos que mais chamou a atenção dos seguidores foi protagonizado por Cristiano Ronaldo Júnior. O filho mais velho do craque português voltou a mostrar a paixão pelos desportos aquáticos, ao conduzir uma mota de água com grande à-vontade. Orgulhosa, Georgina fez questão de destacar o talento do jovem.

"O Júnior e o seu talento em tudo a que se propõe", escreveu, antes de recordar uma tradição que mantém há vários anos com Cristiano Ronaldo e o filho mais velho do futebolista.

"Desde pequeno que esta viagem é sempre o nosso momento. O pai, a mãe e ele, juntos ao mar, verão após verão", partilhou a empresária, revelando um lado mais íntimo da dinâmica familiar.

As fotografias mostram ainda vários momentos de diversão entre pais e filhos, mergulhos em águas cristalinas e paisagens que voltam a comprovar porque Maiorca continua a ser um dos destinos de eleição da família para as férias de verão.

Enquanto continuam a circular rumores sobre um eventual casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez parecem concentrados em aproveitar este período de descanso antes do arranque de uma nova temporada desportiva. E, pelas imagens agora divulgadas, fica evidente que a família continua a privilegiar momentos simples, longe dos holofotes, mas que fazem as delícias dos milhões de seguidores que acompanham cada nova publicação.

Veja, agora, as fotos das férias de sonho de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez