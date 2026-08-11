Todos procuravam o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Afinal, já são casados e a cerimónia foi assim

Todos procuravam a igreja. Uns apontavam para a Madeira, outros para Sintra. Na Madeira, chegou a haver centenas de pessoas à espera de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez à porta da Sé do Funchal, convencidas de que aquele seria o dia do casamento. Mas estavam no sítio errado.

Enquanto as atenções estavam viradas para a ilha, o casal mantinha o momento mais importante longe dos olhares do público. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram-se em segredo e anunciaram esta terça-feira, dia 11 de agosto.

A informação foi confirmada pela agência Brunswick Group, que representa o craque português, num comunicado enviado à imprensa. A cerimónia teve um carácter íntimo e contou com a presença dos familiares mais próximos.

A união foi confirmada pelo próprio futebolista através das redes sociais, depois de meses de especulação em torno da data e do local da cerimónia. A confirmação chegou da forma mais discreta possível. Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia em que surgem as mãos dos dois, com as alianças bem visíveis. A imagem foi acompanhada da mensagem “C❤️G”, tornando oficial aquilo que, até agora, era apenas alvo de rumores.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram em segredo

​​​​​

E o detalhe que mais surpreende é precisamente este: quando milhares de pessoas esperavam por eles na Madeira, o casamento já não estava no centro das atenções, ou, pelo menos, não estava onde todos pensavam.

A Madeira esteve no centro dos rumores

Nos últimos dias, a possibilidade de Cristiano Ronaldo e Georgina escolherem a Madeira para o casamento ganhou enorme força. A especulação chegou ao ponto de levar centenas de curiosos até à Sé do Funchal no passado sábado. Muitos esperavam conseguir ver o casal chegar à igreja ou, pelo menos, confirmar a presença de Ronaldo na cerimónia.

Só que havia um problema: o casamento era de outras pessoas. A Sé estava, de facto, com acessos condicionados e havia uma cerimónia marcada, mas os noivos eram um casal madeirense radicado em França. A coincidência, aliada aos rumores que circulavam na imprensa britânica, criou uma das cenas mais insólitas dos últimos dias.

A própria Catedral do Funchal acabou por esclarecer esta terça-feira que não existia qualquer casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez marcado ou agendado naquele espaço.

O plano que ninguém conseguiu descobrir

A resposta estava, afinal, noutra parte do País. Cristiano Ronaldo e Georgina escolheram Cascais para oficializar a relação numa cerimónia civil descrita como íntima e privada. De acordo com a informação divulgada pela assessoria do jogador, estiveram presentes os cinco filhos.

Durante todo este período, o casal não confirmou publicamente a data ou o local do casamento, deixando crescer as especulações. E, no fim, foram eles próprios a acabar com o mistério.

Não houve uma chegada mediática à igreja, uma multidão à espera à porta ou uma grande revelação antecipada. Houve apenas uma fotografia. Duas mãos. Duas alianças. E um “C❤️G”.

Dez anos depois, chega finalmente o “sim”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos há cerca de uma década. O casal conheceu-se em 2016, quando Georgina trabalhava numa loja Gucci em Madrid, e tornou pública a relação no ano seguinte.

A relação cresceu entretanto para uma família de cinco filhos e tornou-se uma das mais mediáticas do mundo. O noivado foi anunciado por Georgina a 11 de agosto de 2025, exatamente um ano antes do casamento. Na altura, a modelo publicou uma fotografia do anel de noivado e escreveu “Sí, quiero”, confirmando que Cristiano Ronaldo lhe tinha feito o pedido.

Agora, um ano depois, chega a confirmação que durante meses alimentou rumores, apostas e até uma verdadeira corrida à procura da igreja certa. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez são agora oficialmente marido e mulher.