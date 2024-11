Cristiano Ronaldo reforça lado empresarial e investe na Bioniq

A par da atividade futebolística, Cristiano Ronaldo também não descura o seu lado empresarial como prova a sua mais recente aposta no mundo dos negócios. O jogador português investiu na inglesa Bioniq, uma empresa especializada em suplementação personalizada, de que é membro desde 2022.

O investimento não foi revelado, mas trata-se de um “investimento significativo na empresa, elevando a sua avaliação total para 75,7 milhões de euros”, refere a empresa em comunicado.

"Apoiar a Bioniq vai além de uma oportunidade de investimento para mim — é sobre alinhar-se a uma visão compartilhada de saúde, desempenho e longevidade", afirmou Cristiano Ronaldo no comunicado da Bioniq que dá conta do investimento realizado pelo futebolista português. Mais, frisou que "com sua abordagem de saúde personalizada, acredito que a Bioniq tem o potencial de transformar a maneira como cuidamos dos nossos corpos e ajudar as pessoas a atingir e manter seu desempenho máximo por mais tempo”.

Fundada em 2019, a Bioniq é reconhecida pelo seu suporte nutricional personalizado com base em dados de biomarcadores sanguíneos e pela otimização da saúde. Os seus produtos estão presentes em mais de 70 países e com a sua base total de utilizadores a crescer mais de cinco vezes em 2024, a abordagem de ponta da Bioniq é apoiada por cientistas líderes mundiais e um algoritmo com patente pendente.

A Bioniq cria suplementos 100% personalizados, projetados para atender às necessidades individuais de saúde, revolucionando a maneira como as pessoas abordam a gestão pessoal da saúde. Todos os suplementos personalizados são feitos na Suíça, de grau farmacêutico e utilizam microdosagem precisa para atender às necessidades e deficiências bioindividuais. Cada fórmula é criada especificamente para um utilizador individual e apresenta uma mistura única de até 120 antioxidantes, vitaminas, minerais, fitonutrientes, aminoácidos e fibras prebióticas.

A participação de Cristiano Ronaldo na empresa ressalta não apenas o seu compromisso em otimizar a saúde e o desempenho, dentro e fora do campo, mas continua a sinalizar as vitaminas, os minerais e os suplementos como uma categoria emergente essencial para atletas de alto desempenho e consumidores. A par do investimento, Ronaldo também participará em futuras inovações de marca e produto.

O investimento do jogador de futebol português, atualmente ao serviço do Al-Nassr da Arábia Saudita, marca um momento crucial para a Bioniq, pois acelera a expansão global com foco particular nos EUA, Europa e Oriente Médio — impulsionando a inovação no crescente mercado de bem-estar, com os EUA agora contribuindo com mais de 60% do total de vendas globais, salienta o comunicado.

Vadim Fedotov, cofundador e CEO da Bioniq, explicou que “Cristiano Ronaldo é o parceiro e acionista perfeito. Como a personificação máxima de desempenho e longevidade, Cristiano está totalmente alinhado com os valores e a missão da Bioniq”. Por isso, concluiu, “estamos entusiasmados que o atleta líder mundial e defensor de um estilo de vida saudável tenha feito da Bioniq parte de sua jornada desde 2022. Sua experiência pessoal com nossos produtos reforça sua crença no que estamos construindo. A decisão de Cristiano de investir destaca sua confiança na visão de nossa equipe e seu comprometimento em nos ajudar a construir a empresa líder em saúde personalizada”.

A Bioniq tem trabalhado em parceria com muitas instituições líderes em saúde e desporto, como Lanserhof e UFC e tornou-se o produto de escolha de muitos atletas de ponta do mundo, desde campeões da Copa do Mundo de Futebol e NBA All-Stars até vencedores do Iron Man.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders