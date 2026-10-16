Irmã de Georgina Rodríguez entra na polémica de Cristiano Ronaldo e não perdoa famoso português que o critica: "(Tiveste) os teus cinco minutos"
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Cristiano Ronaldo
Salvador Sobral criticou Cristiano Ronaldo com duras palavras e provocou uma resposta contundente de Ivana Rodríguez, irmã de Georgina. Saiba o que foi dito
Salvador Sobral não poupou Cristiano Ronaldo nas críticas e acabou por provocar uma reação de Ivana Rodríguez, irmã de Georgina Rodríguez e cunhada do futebolista. O cantor português esteve no programa espanhol «La Revuelta», da RTVE, para promover o novo álbum, «A flor do recomeço», mas foi a opinião sobre a polémica que envolve o capitão da Seleção Nacional que acabou por dar que falar.
Durante a conversa com o apresentador David Broncano, o vencedor da Eurovisão de 2017 abordou o conflito entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, depois de o futebolista ter abandonado o estágio da Seleção. Salvador Sobral mostrou-se crítico da atitude do internacional português e considerou que este tem dificuldade em aceitar as decisões dos treinadores.
«Esse é o problema dele, tem a síndrome do semideus, custa-lhe entender essas coisas, que o treinador é que decide quem entra e quem não entra», afirmou o músico, numa declaração que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.
Salvador Sobral ironizou ainda com a dimensão mediática do caso, recorrendo ao nome do selecionador para fazer uma brincadeira: «A telenovela que se montou… quem diria que seria Jorge Jesus a acabar com o cristianismo».
Salvador Sobral critica atitude de Cristiano Ronaldo
O cantor foi mais longe e questionou a forma como a prestação desportiva do capitão da Seleção é analisada, defendendo que o reconhecimento pelo percurso do futebolista não deve impedir a avaliação crítica do seu rendimento em campo.
Ao recordar o Mundial, Salvador Sobral recuperou uma expressão publicada pelo jornal britânico The Guardian, referindo-se à presença de Cristiano Ronaldo na equipa portuguesa: «Dez jogadores e uma estátua».
O artista comentou também a saída do jogador do estágio e a utilização de um avião privado, criticando o peso do dinheiro e do poder no futebol. «Foi-se embora, chamou o avião privado e foi-se… o que o capitalismo está a fazer ao futebol», afirmou.
As declarações foram feitas num programa de entretenimento espanhol e surgem num momento de grande atenção mediática em torno do futuro de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. A participação de Salvador Sobral tinha como objetivo principal apresentar o novo disco, mas as opiniões sobre o futebolista acabaram por assumir protagonismo na entrevista.
Irmã de Georgina Rodríguez responde a Salvador Sobral
As palavras do cantor não passaram despercebidas a Ivana Rodríguez, irmã de Georgina Rodríguez e cunhada de Cristiano Ronaldo. Depois de o programa partilhar nas redes sociais um excerto da entrevista, Ivana deixou um comentário em que contestou o tom utilizado por Salvador Sobral e questionou as suas intenções.
«De certeza que o que estás a fazer é melhor. Mas, claro, o capitalismo e o jato privado de que falas com algum desdém são muito maus, e a liberdade de expressão é muito boa», começou por escrever, numa referência às críticas do músico ao futebolista.
Ivana defendeu o direito à liberdade de expressão, mas considerou que o cantor tinha falado de Cristiano Ronaldo com desprezo e sem necessidade. Na sua perspetiva, as declarações poderiam servir sobretudo para aumentar a notoriedade do artista.
«Não duvido que sejas um cantor maravilhoso, mas é a primeira vez na minha vida que te vejo e é graças a estares a falar de um momento doloroso para o Cristiano, para os portugueses e para o mundo», escreveu ainda.
A irmã de Georgina Rodríguez terminou a mensagem com uma crítica direta à forma como Salvador Sobral abordou o assunto: «Os teus cinco minutos, o teu momento mais viral. Se falasses bem e com respeito, talvez não te tornasses tão viral».
A reação de Ivana surgiu na publicação do programa espanhol, não numa entrevista autónoma, e foi posteriormente divulgada por vários órgãos de comunicação social portugueses.
Polémica com Jorge Jesus continua a dar que falar
A troca de críticas surge na sequência da polémica que envolve Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, depois de o jogador ter abandonado o estágio da Seleção Nacional, num episódio que gerou dúvidas sobre o futuro do capitão na equipa das quinas.
O conflito ganhou dimensão pública depois de o selecionador ter explicado as suas decisões técnicas e de o futebolista ter manifestado o seu descontentamento. A situação motivou também uma reação de Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, que admitiu acreditar que o regresso do irmão à Seleção estaria «mais para não do que sim».
Cristiano Ronaldo, por seu lado, pediu desculpa aos companheiros e aos adeptos pelo sucedido e afirmou manter-se disponível para representar Portugal, mostrando-se preparado para aceitar uma eventual sanção.
Entretanto, as declarações de Salvador Sobral acrescentaram um novo capítulo à discussão, desta vez fora do universo do futebol. A intervenção do cantor e a resposta de Ivana Rodríguez fizeram com que a polémica chegasse também ao mundo do espetáculo e das redes sociais.
Para já, não é conhecida uma resposta pública de Cristiano Ronaldo às palavras de Salvador Sobral, nem uma reação adicional do cantor ao comentário de Ivana Rodríguez.
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