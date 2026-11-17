Depois das duras palavras de Dolores Aveiro, o advogado de Jorge Jesus comenta a polémica e deixa um aviso sobre Cristiano Ronaldo.

A polémica em torno de Cristiano Ronaldo continua a dar que falar e, depois das declarações contundentes de Dolores Aveiro, surgiu uma nova reação. Desta vez, foi Luís Miguel Henrique, advogado de Jorge Jesus e homem de confiança do treinador há vários anos, quem decidiu pronunciar-se sobre o assunto, deixando uma reflexão sobre os sentimentos do internacional português e a forma como a sua imagem é comunicada publicamente.

Em declarações à SIC Notícias, o advogado não escondeu que vê nas palavras da mãe e da irmã de Cristiano Ronaldo muito mais do que simples opiniões familiares. Na sua perspetiva, as declarações acabam por transmitir aquilo que o próprio futebolista sente. «Quando ouço a mãe, a dona Dolores, uma senhora exemplar, um exemplo de superação, de amor, de carinho, e quando ouço a irmã, ouço o Cristiano Ronaldo a falar», começou por afirmar.

Luís Miguel Henrique foi ainda mais longe ao abordar a forma como o jogador transmite as suas mensagens publicamente, fazendo uma distinção entre a voz de Ronaldo e a comunicação que é preparada à sua volta.

«Quando vejo o Cristiano a ler comunicados ou a fazer comunicados em vídeo, oiço o Tiago Craveiro a conversar. Portanto, talvez, por isso é que as pessoas desvalorizam um bocadinho o que se está a dizer», acrescentou.

«Percebe-se claramente que há uma ferida»

O advogado de Jorge Jesus fez questão de sublinhar que não desvaloriza as declarações de Dolores Aveiro nem as da irmã do futebolista. Pelo contrário, considera que existe um sentimento verdadeiro por detrás das palavras e que a situação não deve ser simplesmente ignorada.

«Eu não desvalorizo nada do que a irmã do Cristiano disse, não desvalorizo rigorosamente nada do que a dona Dolores disse, falam de sentimento e aquele sentimento está lá e aquilo é aquilo que Cristiano sente», afirmou.

Na mesma intervenção, Luís Miguel Henrique identificou aquilo que considera ser uma mágoa ainda por resolver na relação de Cristiano Ronaldo com o contexto da Seleção Nacional. «Percebe-se claramente que há uma ferida que está ali, com ou sem razão… essa ferida tem de ser resolvida», defendeu.

«Ninguém ganha nada com isto»

A intervenção terminou com um aviso dirigido à estrutura de comunicação que rodeia o antigo capitão da Seleção Nacional. Para Luís Miguel Henrique, a continuidade desta polémica não beneficia o jogador e poderá acabar por prejudicar a sua própria imagem. «Todo o edifício de comunicação à volta dele tem de perceber que ninguém ganha nada com isto, particularmente ele», concluiu.

As declarações surgem depois de Dolores Aveiro ter protagonizado um dos momentos mais comentados dos últimos dias, ao falar abertamente sobre a saída do filho da Seleção Nacional.

A 16 de novembro, à margem da inauguração do Centro de Dia Dolores Aveiro, no Estádio José de Alvalade, a mãe de Cristiano Ronaldo revelou que o futebolista ficou triste com a forma como terminou a sua ligação à equipa das quinas. Mais do que isso, mostrou-se revoltada com o tratamento que considera ter sido dado ao filho. «Ele não foi respeitado, nem pelos colegas», afirmou, acrescentando que ficou contente com a derrota de Portugal frente à Dinamarca, por 4-1.

Dolores Aveiro criticou ainda a homenagem realizada ao filho em Braga, considerando que o reconhecimento deveria ter acontecido na sua presença. Na sua opinião, será o Sporting a prestar-lhe a homenagem que merece.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo anunciou a retirada da Seleção Nacional a 5 de novembro, através de um vídeo publicado nas redes sociais. O avançado encerrou assim um percurso de 23 anos, durante o qual somou 234 internacionalizações e 146 golos ao serviço de Portugal.

Uma despedida que, apesar de marcar o fim de um capítulo histórico do futebol português, continua a gerar reações e a alimentar uma polémica que parece estar longe de terminar.