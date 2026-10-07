Depois do comunicado explosivo de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus quebra silêncio: e estas foram as primeiras palavras do mister

Jorge Jesus foi questionado sobre o explosivo comunicado de Cristiano Ronaldo, no qual o capitão da Seleção Nacional acusa o selecionador de ter falhado a palavra dada. Para já, o treinador não quis comentar o conteúdo das declarações de CR7.

O selecionador nacional esteve esta terça-feira, 6 de outubro, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a assistir ao encontro entre Portugal e a Chéquia, da seleção sub-21. No final do jogo, que Portugal venceu por 2-0, Jorge Jesus foi abordado pela CMTV à chegada a casa e confrontado com o comunicado divulgado horas antes por Cristiano Ronaldo.

"Estive em Leiria. Vou ler agora o comunicado. Não tenho mais nada a dizer", afirmou Jorge Jesus, numa primeira reação ao texto em que Cristiano Ronaldo explica, na primeira pessoa, as razões que o levaram a abandonar o estágio da Seleção Nacional.

A resposta do selecionador surge poucas horas depois de Ronaldo ter quebrado o silêncio sobre a polémica que marcou o último estágio de Portugal. Num longo comunicado, o avançado apresenta a sua versão dos acontecimentos e acusa Jorge Jesus de ter falhado a palavra dada em dois momentos distintos.

Ronaldo fala em "quebra de confiança"

Cristiano Ronaldo sustenta que Jorge Jesus lhe apresentou inicialmente um plano para gerir a sua utilização na Seleção, tendo ficado definido que não jogaria frente à Noruega. Segundo o jogador, o selecionador acabou, no próprio dia do encontro, por lhe transmitir que poderia lançar o avançado durante 30 minutos.

Ronaldo conta que aqueceu durante a segunda parte, mas acabou por não entrar em campo. Foi nesse momento, segundo o próprio, que concluiu que o selecionador lhe tinha "falhado com a sua palavra".

O capitão português relata ainda uma segunda divergência, relacionada com o que teria ficado combinado para uma conferência de imprensa posterior. De acordo com a versão apresentada por Ronaldo, existia um entendimento sobre a forma como o episódio seria explicado publicamente. O jogador considera que esse compromisso também não foi cumprido.

Foi na sequência desses acontecimentos que decidiu abandonar o estágio antes do jogo com a Dinamarca.

Jorge Jesus, por seu lado, já tinha negado anteriormente a existência de um acordo nos termos descritos por Ronaldo. A versão do jogador e a do selecionador permanecem, assim, em pontos essenciais, divergentes.

Ronaldo pede desculpa e deixa a porta aberta à Seleção

Apesar das críticas dirigidas ao selecionador, Cristiano Ronaldo também assumiu responsabilidade pela decisão de abandonar o estágio.

O internacional português pediu desculpa aos companheiros de equipa e aos adeptos por ter deixado a concentração e por não ter cumprimentado os apoiantes após o jogo com a Noruega. Mais do que isso, afirmou que aceita ser castigado pela Federação Portuguesa de Futebol e defendeu que a sua condição de capitão deve ser tida em conta na avaliação da sua conduta.

Ronaldo não anunciou, contudo, o adeus à Seleção. Pelo contrário: afirmou que continuará disponível para representar Portugal depois de cumprir a eventual suspensão, desde que esteja fisicamente apto e a jogar pelo Al Nassr.

"Estarei disponível, como sempre estive até hoje, para competir e ganhar pela nossa Seleção", escreveu.

Agora, a palavra está com Jorge Jesus

É neste contexto que ganha particular importância a curta reação de Jorge Jesus. O selecionador não comentou nenhuma das acusações feitas por Ronaldo e deixou claro que ainda não tinha lido o documento quando foi abordado.

A frase, "Vou ler agora o comunicado", encerra, para já, qualquer resposta pública do treinador ao relato apresentado pelo capitão português.

A polémica fica, portanto, com dois relatos distintos sobre os acontecimentos que conduziram à saída de Ronaldo do estágio. De um lado, o jogador fala numa quebra de confiança e em compromissos que, na sua perspetiva, não foram cumpridos. Do outro, Jorge Jesus já rejeitou a existência de um acordo nos moldes descritos por Ronaldo.

Resta agora saber se, depois de ler o comunicado, Jorge Jesus irá responder ponto por ponto às acusações de Cristiano Ronaldo, ou se manterá o silêncio sobre o caso.