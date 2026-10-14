Há novidades sobre a polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: membro da equipa técnica quebra silêncio e expõe detalhes de bastidores

A polémica entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo continua a marcar a atualidade da Seleção Nacional. Agora, foi Ricardo, antigo guarda-redes internacional português e atual elemento da equipa técnica do selecionador, quem se pronunciou sobre o conflito, deixando uma mensagem de confiança numa solução.

«Vai-se tudo resolver de certeza», garantiu à agência Lusa, defendendo que o interesse da Seleção Nacional deve estar acima das divergências individuais.

As declarações foram feitas à margem de uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa escola em Portimão, onde Ricardo participou numa conversa com alunos, ao lado das futebolistas internacionais Jéssica Silva e Andreia Faria.

Para o antigo guardião, não existe alternativa a encontrar um entendimento entre as partes. «Não há outra solução que não seja convergir no sentido do melhor que possa haver para a seleção», afirmou.

Ricardo reconheceu que podem existir opiniões diferentes, mas acredita que o diálogo permite encontrar pontos de entendimento. «As pessoas podem pensar de forma diferente em relação a algumas coisas, mas, conversando, se tivermos uma opinião diferente, talvez achemos um ponto em comum», acrescentou.

O antigo internacional deixou ainda uma reflexão sobre a dimensão dos conflitos no futebol: «Cada vez que as coisas são maiores, os problemas também parecem ser muito maiores».

Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: como começou a polémica?

O conflito ganhou dimensão depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado o estágio da Seleção Nacional, a 30 de setembro, em Copenhaga, antes do encontro com a Dinamarca, da Liga das Nações.

A tensão já vinha do jogo anterior, frente à Noruega, disputado em Oslo, a 27 de setembro. Ronaldo foi suplente não utilizado, apesar de ter aquecido durante a partida, e mostrou desagrado no final do encontro, ao deixar o relvado sem se juntar aos restantes companheiros nos agradecimentos aos adeptos portugueses.

A situação agravou-se depois da conferência de imprensa de Jorge Jesus, na antevisão ao encontro com a Dinamarca. O avançado considerou que tinha existido uma quebra de confiança por parte do selecionador, explicação que apresentou posteriormente para justificar a decisão de abandonar a concentração.

O episódio desencadeou uma das polémicas mais mediáticas em torno da Seleção Nacional, colocando em evidência a relação entre o capitão e o treinador numa fase importante da preparação da equipa.

Ronaldo pediu desculpa, mas está suspenso preventivamente

Depois de deixar o estágio, Cristiano Ronaldo veio a público reconhecer que a sua atitude teve consequências e manifestou disponibilidade para regressar à Seleção Nacional.

No entanto, o caso passou também para a esfera disciplinar. A 10 de outubro, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou a instauração de um processo disciplinar ao jogador, na sequência do abandono da concentração.

O Conselho de Disciplina determinou ainda a suspensão preventiva não automática do avançado e atribuiu caráter urgente ao processo. A instrução ficou sujeita a confidencialidade até à sua conclusão.

Isto significa que a situação disciplinar de Ronaldo continua por resolver oficialmente. A expectativa de que o conflito com Jorge Jesus seja ultrapassado não equivale, por si só, ao encerramento do processo nem garante uma data para o eventual regresso do capitão.

Ricardo conhece bem Cristiano Ronaldo

A posição de Ricardo tem também um contexto pessoal. O antigo guarda-redes partilhou o balneário da Seleção Nacional com Cristiano Ronaldo em grandes competições internacionais, nomeadamente nos Europeus de 2004 e 2008 e no Campeonato do Mundo de 2006.

Atualmente integrado na equipa técnica de Jorge Jesus, Ricardo conhece também o lado do treinador envolvido na polémica. A sua intervenção surge, por isso, num momento em que o diálogo e a capacidade de ultrapassar divergências são apontados como fundamentais para o futuro da equipa.

O antigo internacional não revelou, contudo, detalhes de eventuais conversas privadas entre os protagonistas nem anunciou qualquer acordo entre ambos. A sua mensagem foi sobretudo de confiança na possibilidade de entendimento.

O que pode acontecer agora na Seleção Nacional?

O futuro da situação depende de dois planos distintos: a relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus e o processo disciplinar instaurado pela Federação Portuguesa de Futebol.

A resolução do conflito pessoal poderá contribuir para restabelecer a estabilidade no grupo, mas não substitui a decisão das instâncias disciplinares. Até existir uma conclusão oficial, qualquer cenário sobre o regresso de Ronaldo deve ser tratado como uma possibilidade, não como um facto consumado.

Por agora, Ricardo acredita que a polémica será ultrapassada. «Vai-se tudo resolver de certeza», insistiu.

Resta saber se o diálogo permitirá fechar um dos episódios mais delicados da atualidade da Seleção Nacional e em que condições poderá Cristiano Ronaldo voltar a representar Portugal.