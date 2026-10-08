Já é oficial: Cristiano Ronaldo recebe castigo após abandonar a Seleção Nacional. Mas há uma 'regra' que pode mudar tudo

A polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ganhou um novo capítulo. Depois de ter abandonado o estágio da Seleção Nacional, na Dinamarca, o capitão português está preventivamente suspenso da participação nas atividades da equipa das quinas, segundo a interpretação do Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) feita por especialistas em direito desportivo.

Mas há uma diferença importante: ainda não foi conhecida uma decisão final do Conselho de Disciplina da FPF sobre a duração do castigo.

O caso pode, por isso, ainda ter vários desenvolvimentos.

Ronaldo já está suspenso, mas porquê?

O ponto central está no artigo 160.º do Regulamento Disciplinar da FPF. A norma determina que o jogador regularmente convocado que abandone ou não compareça, sem justificação, a um treino, jogo ou atividade relacionada com as seleções nacionais pode ser sancionado com um a seis meses de suspensão. Para jogadores profissionais está ainda prevista uma multa.

Mais importante: o mesmo artigo estabelece que a ausência ou o abandono determina a suspensão preventiva automática do jogador.

É por isso que especialistas ouvidos por vários órgãos de comunicação social consideram que Cristiano Ronaldo já se encontra impedido de representar a Seleção enquanto o processo disciplinar decorre.

Não significa, porém, que já esteja determinada a duração definitiva da suspensão.

Essa decisão caberá ao Conselho de Disciplina.

O que aconteceu para Ronaldo abandonar o estágio?

Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal em Copenhaga a 30 de setembro, na véspera do jogo com a Dinamarca. A saída aconteceu depois de uma série de episódios relacionados com a sua utilização por Jorge Jesus.

Ronaldo não saiu do banco no jogo frente à Noruega, apesar de ter aquecido durante parte da segunda parte. O jogador ficou insatisfeito e, nos dias seguintes, a relação com o selecionador deteriorou-se.

A 6 de outubro, Ronaldo decidiu finalmente contar a sua versão dos acontecimentos. Num comunicado extenso, o jogador afirmou que Jorge Jesus lhe tinha garantido que teria cerca de 30 minutos frente à Noruega, algo que acabou por não acontecer. Ronaldo considerou que houve uma quebra de confiança e explicou que foi essa situação, aliada a outros episódios, que o levou a abandonar o estágio.

Mas houve uma parte do comunicado especialmente importante para o processo disciplinar. Ronaldo assumiu a responsabilidade.

“Devo também um pedido de desculpas aos meus companheiros de Seleção por ter abandonado o estágio”, escreveu o jogador, reconhecendo que não deveria ter tomado essa decisão.

E foi ainda mais longe: afirmou que a consequência do seu comportamento deveria ser avaliada e punida pela Federação.

A confissão pode reduzir o castigo

É aqui que o caso pode ficar particularmente interessante do ponto de vista disciplinar.

Segundo a análise de um advogado e juiz do Tribunal de Futebol da FIFA citada por A BOLA, a confissão integral e sem reservas dos factos pode permitir uma redução dos limites da sanção previstos no regulamento.

O cenário apresentado pelo especialista é significativo. Partindo do limite mínimo de um mês de suspensão e 510 euros de multa, uma redução para metade poderia levar a uma sanção de 15 dias de suspensão e 255 euros de multa, caso o Conselho de Disciplina entenda que estão reunidos os pressupostos para aplicar essa redução.

É, no entanto, apenas uma possibilidade jurídica, não é ainda o castigo aplicado a Cristiano Ronaldo. A decisão final cabe ao órgão disciplinar da FPF.

Ronaldo pediu para ser castigado

Há outro detalhe pouco habitual nesta história. No seu comunicado, Cristiano Ronaldo não tentou fugir às consequências do abandono. Pelo contrário.

O capitão da Seleção reconheceu que tomou uma decisão errada e afirmou estar disponível para cumprir a punição que lhe for aplicada.

Mais do que isso, escreveu que, depois de cumprir a suspensão, pretende continuar disponível para representar Portugal, desde que esteja fisicamente bem e a jogar pelo Al Nassr.

A mensagem deixa, portanto, uma porta aberta para o regresso à equipa das quinas.

E quando pode Ronaldo voltar à Seleção?

É precisamente aqui que a duração do castigo pode fazer toda a diferença. Portugal volta a ter compromissos internacionais em novembro, com jogos frente à Dinamarca e ao País de Gales previstos para essa janela. A suspensão preventiva já começou a contar, segundo a interpretação dos especialistas.

Se a decisão final for relativamente curta, existe a possibilidade de Ronaldo cumprir a totalidade, ou uma parte significativa, da suspensão antes dos próximos compromissos da Seleção.

Mas tudo dependerá da decisão do Conselho de Disciplina e da forma como for contabilizado o período de suspensão preventiva.

Jorge Jesus não quer alimentar a polémica

Enquanto Cristiano Ronaldo apresentou publicamente a sua versão dos acontecimentos, Jorge Jesus optou por não responder às acusações.

A 7 de outubro, o selecionador confirmou ter lido o comunicado de Ronaldo, mas recusou prolongar a discussão. “Li o comunicado. Agora faço como todos os dias. Vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa e na Seleção portuguesa”, afirmou.

Também Pedro Proença, presidente da FPF, tinha anteriormente desvalorizado o conflito, classificando-o como um “mal-entendido” e manifestando a expectativa de que Ronaldo pudesse regressar à Seleção em novembro.

Agora, porém, existe um processo disciplinar que terá de seguir o seu caminho.

O precedente de Ricardo Carvalho

O caso de Ronaldo tem ainda um precedente que ajuda a perceber a dimensão da situação.

Em 2011, Ricardo Carvalho abandonou um estágio da Seleção depois de perceber que não seria titular frente ao Chipre. O defesa-central acabou por ser suspenso por um ano de todas as atividades da Seleção Nacional, além de perder prémios de qualificação.

Há, contudo, diferenças entre os dois casos e não é possível concluir que Ronaldo terá uma punição semelhante.

O que o regulamento atual estabelece é uma moldura de um a seis meses de suspensão, além de multa.

Ronaldo ainda não sabe quanto tempo ficará afastado

A polémica que começou com uma decisão de Jorge Jesus (deixar Ronaldo no banco) transformou-se numa questão disciplinar para a Federação Portuguesa de Futebol.

Cristiano Ronaldo assumiu o abandono, pediu desculpa aos colegas e aceitou ser punido. Agora falta saber quanto vai custar ao capitão da Seleção a decisão de deixar o estágio.

Por enquanto, uma coisa é certa: Ronaldo está preventivamente suspenso. O resto, incluindo o número de dias ou meses que ficará afastado da Seleção, terá de ser decidido pelo Conselho de Disciplina da FPF.