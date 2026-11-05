Desporto
Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo | Foto: Instagram

Jorge Jesus revela conversa de bastidores que teve com Cristiano Ronaldo: as primeiras palavras do selecionador após o anúncio que parou Portugal (Vídeo)
Mafalda Mourão
Há 3h e 13min

Cristiano Ronaldo: 23 anos a jogar com Portugal no coração e na camisola (imagens com memória)

Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional

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Cristiano Ronaldo vai deixar a Seleção após 23 anos. Jorge Jesus já reagiu e revelou uma conversa que teve com o capitão português

Jorge Jesus já reagiu ao anúncio de Cristiano Ronaldo de que vai abandonar a Seleção Nacional. Em declarações ao Canal 11, o selecionador português revelou que tentou convencer o avançado a continuar a representar Portugal e deixou uma mensagem de reconhecimento ao capitão. O treinador tomou ainda uma iniciativa especial para perpetuar a memória do jogador junto das futuras gerações.

O anúncio de Cristiano Ronaldo de que vai colocar um ponto final na carreira internacional, depois dos compromissos de novembro, está a provocar uma onda de reações no mundo do futebol. Entre as primeiras vozes a pronunciar-se está Jorge Jesus, que não escondeu a importância do internacional português para a Seleção Nacional.

Em declarações ao Canal 11, o selecionador revelou que já tinha conversado com o avançado sobre a possibilidade de abandonar a equipa das quinas, ainda antes da primeira convocatória sob o seu comando. Nessa altura, tentou demovê-lo da decisão.

«Tudo isto é uma decisão dele, já tivemos uma oportunidade de falar antes da primeira convocatória sobre isto. Pedi-lhe para continuar comigo porque precisava que ele estivesse ao meu lado, mas tenho que aceitar a decisão dele», afirmou.

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Jorge Jesus não deixou, contudo, de sublinhar o legado de Cristiano Ronaldo e a dimensão que o jogador representa para Portugal, tanto dentro como fora dos relvados.

«O Cristiano é a referência mundial de Portugal, referência da seleção. Deu muito à seleção nos últimos anos, é um símbolo para a juventude portuguesa, a maior parte dos fãs dele são jovens», destacou.

O treinador recordou ainda a oportunidade que teve de trabalhar com o avançado durante a passagem de ambos pelo Al Nassr, na Arábia Saudita, sublinhando que essa experiência lhe permitiu conhecer de perto a dimensão da figura que agora se despede da equipa nacional.

«Vai ser sempre uma referência da seleção, do povo e da nossa história», acrescentou.

Jorge Jesus tomou decisão especial para homenagear Cristiano Ronaldo

Na mesma conversa com o Canal 11, Jorge Jesus revelou ter tomado uma iniciativa simbólica para garantir que o percurso de Cristiano Ronaldo continua presente na memória de quem representa Portugal.

O selecionador mandou colocar uma grande fotografia do antigo capitão no auditório da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

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«Mandei colocar no nosso auditório uma grande imagem dele para que todos os jovens e não só, os colegas, tivessem presente a referência dele», revelou.

Um gesto que demonstra a intenção de preservar o legado do avançado junto dos jogadores que vão continuar a vestir a camisola das quinas e que terão agora a responsabilidade de dar continuidade à história da Seleção.

Uma despedida depois de semanas de tensão com Jorge Jesus

A reação do selecionador surge num momento particularmente delicado, tendo em conta os acontecimentos que marcaram a relação entre os dois nas últimas semanas.

A tensão tornou-se pública durante a primeira pausa internacional de Jorge Jesus ao comando de Portugal, em setembro. Depois de ter sido titular frente ao País de Gales, Cristiano Ronaldo começou no banco de suplentes o encontro seguinte, diante da Noruega, para a Liga das Nações.

O avançado foi chamado para aquecer durante a segunda parte, mas acabou por não entrar em campo. A situação deixou o capitão desagradado e esteve na origem de um desentendimento com o selecionador.

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A 30 de setembro, Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da Seleção Nacional, antes do encontro com a Dinamarca, numa decisão que provocou surpresa e abriu uma crise entre o jogador e a equipa técnica.

Na altura, Jorge Jesus admitiu que o internacional português tinha ficado zangado com ele, explicando que a intenção tinha sido sempre proteger o jogador e a equipa.

«Eu pu-lo a aquecer mais tempo do que devia porque ele tem estatuto para isso (…) E pronto, foi aqui que ele ficou zangado comigo. Mas a intenção foi sempre defender a equipa e defendê-lo a ele», explicou então, também em declarações ao Canal 11.

Cristiano Ronaldo apresentou posteriormente a sua versão dos acontecimentos, apontando uma quebra de confiança relativamente ao que tinha sido combinado entre ambos. Apesar de ter pedido desculpa aos portugueses e aos colegas de equipa pelo sucedido, o avançado acabou por ser suspenso por 30 dias pela Federação Portuguesa de Futebol e multado em 255 euros.

A polémica parecia, entretanto, ter deixado em aberto o futuro do jogador na Seleção. Mas o anúncio desta quinta-feira, 5 de novembro, confirmou que a ligação de Cristiano Ronaldo a Portugal está mesmo a chegar ao fim.

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Cristiano Ronaldo despede-se após 23 anos ao serviço de Portugal

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, o avançado anunciou que chegou o momento de devolver a camisola 7 da Seleção Nacional.

A decisão encerra um percurso iniciado em agosto de 2003, quando Cristiano Ronaldo se estreou pela equipa principal portuguesa. Ao longo de 23 anos, tornou-se no jogador com mais internacionalizações e golos na história do futebol de seleções: soma 234 jogos e 146 golos por Portugal.

Entre os momentos mais marcantes desta caminhada estão a conquista do Campeonato da Europa de 2016, em França, e os dois títulos da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

«Portugal estará sempre em mim», escreveu o jogador na mensagem de despedida, na qual agradeceu aos adeptos, companheiros, treinadores e a todos os que fizeram parte do percurso.

Cristiano Ronaldo vai ainda cumprir os últimos compromissos internacionais antes de encerrar definitivamente a carreira pela Seleção. Portugal tem agendados os encontros com a Dinamarca, a 14 de novembro, em Braga, e com o País de Gales, a 17 de novembro.

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Uma despedida que marca o fim de uma era no futebol português e que, nas palavras de Jorge Jesus, não apaga a importância de uma das maiores figuras da história do país.

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