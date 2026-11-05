Jorge Jesus revela conversa de bastidores que teve com Cristiano Ronaldo: as primeiras palavras do selecionador após o anúncio que parou Portugal (Vídeo)

Cristiano Ronaldo: 23 anos a jogar com Portugal no coração e na camisola (imagens com memória)

Jorge Jesus já reagiu ao anúncio de Cristiano Ronaldo de que vai abandonar a Seleção Nacional. Em declarações ao Canal 11, o selecionador português revelou que tentou convencer o avançado a continuar a representar Portugal e deixou uma mensagem de reconhecimento ao capitão. O treinador tomou ainda uma iniciativa especial para perpetuar a memória do jogador junto das futuras gerações.

O anúncio de Cristiano Ronaldo de que vai colocar um ponto final na carreira internacional, depois dos compromissos de novembro, está a provocar uma onda de reações no mundo do futebol. Entre as primeiras vozes a pronunciar-se está Jorge Jesus, que não escondeu a importância do internacional português para a Seleção Nacional.

Em declarações ao Canal 11, o selecionador revelou que já tinha conversado com o avançado sobre a possibilidade de abandonar a equipa das quinas, ainda antes da primeira convocatória sob o seu comando. Nessa altura, tentou demovê-lo da decisão.

«Tudo isto é uma decisão dele, já tivemos uma oportunidade de falar antes da primeira convocatória sobre isto. Pedi-lhe para continuar comigo porque precisava que ele estivesse ao meu lado, mas tenho que aceitar a decisão dele», afirmou.

Jorge Jesus não deixou, contudo, de sublinhar o legado de Cristiano Ronaldo e a dimensão que o jogador representa para Portugal, tanto dentro como fora dos relvados.

«O Cristiano é a referência mundial de Portugal, referência da seleção. Deu muito à seleção nos últimos anos, é um símbolo para a juventude portuguesa, a maior parte dos fãs dele são jovens», destacou.

O treinador recordou ainda a oportunidade que teve de trabalhar com o avançado durante a passagem de ambos pelo Al Nassr, na Arábia Saudita, sublinhando que essa experiência lhe permitiu conhecer de perto a dimensão da figura que agora se despede da equipa nacional.

«Vai ser sempre uma referência da seleção, do povo e da nossa história», acrescentou.

Jorge Jesus tomou decisão especial para homenagear Cristiano Ronaldo

Na mesma conversa com o Canal 11, Jorge Jesus revelou ter tomado uma iniciativa simbólica para garantir que o percurso de Cristiano Ronaldo continua presente na memória de quem representa Portugal.

O selecionador mandou colocar uma grande fotografia do antigo capitão no auditório da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

«Mandei colocar no nosso auditório uma grande imagem dele para que todos os jovens e não só, os colegas, tivessem presente a referência dele», revelou.

Um gesto que demonstra a intenção de preservar o legado do avançado junto dos jogadores que vão continuar a vestir a camisola das quinas e que terão agora a responsabilidade de dar continuidade à história da Seleção.

Uma despedida depois de semanas de tensão com Jorge Jesus

A reação do selecionador surge num momento particularmente delicado, tendo em conta os acontecimentos que marcaram a relação entre os dois nas últimas semanas.

A tensão tornou-se pública durante a primeira pausa internacional de Jorge Jesus ao comando de Portugal, em setembro. Depois de ter sido titular frente ao País de Gales, Cristiano Ronaldo começou no banco de suplentes o encontro seguinte, diante da Noruega, para a Liga das Nações.

O avançado foi chamado para aquecer durante a segunda parte, mas acabou por não entrar em campo. A situação deixou o capitão desagradado e esteve na origem de um desentendimento com o selecionador.

A 30 de setembro, Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da Seleção Nacional, antes do encontro com a Dinamarca, numa decisão que provocou surpresa e abriu uma crise entre o jogador e a equipa técnica.

Na altura, Jorge Jesus admitiu que o internacional português tinha ficado zangado com ele, explicando que a intenção tinha sido sempre proteger o jogador e a equipa.

«Eu pu-lo a aquecer mais tempo do que devia porque ele tem estatuto para isso (…) E pronto, foi aqui que ele ficou zangado comigo. Mas a intenção foi sempre defender a equipa e defendê-lo a ele», explicou então, também em declarações ao Canal 11.

Cristiano Ronaldo apresentou posteriormente a sua versão dos acontecimentos, apontando uma quebra de confiança relativamente ao que tinha sido combinado entre ambos. Apesar de ter pedido desculpa aos portugueses e aos colegas de equipa pelo sucedido, o avançado acabou por ser suspenso por 30 dias pela Federação Portuguesa de Futebol e multado em 255 euros.

A polémica parecia, entretanto, ter deixado em aberto o futuro do jogador na Seleção. Mas o anúncio desta quinta-feira, 5 de novembro, confirmou que a ligação de Cristiano Ronaldo a Portugal está mesmo a chegar ao fim.

Cristiano Ronaldo despede-se após 23 anos ao serviço de Portugal

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, o avançado anunciou que chegou o momento de devolver a camisola 7 da Seleção Nacional.

A decisão encerra um percurso iniciado em agosto de 2003, quando Cristiano Ronaldo se estreou pela equipa principal portuguesa. Ao longo de 23 anos, tornou-se no jogador com mais internacionalizações e golos na história do futebol de seleções: soma 234 jogos e 146 golos por Portugal.

Entre os momentos mais marcantes desta caminhada estão a conquista do Campeonato da Europa de 2016, em França, e os dois títulos da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

«Portugal estará sempre em mim», escreveu o jogador na mensagem de despedida, na qual agradeceu aos adeptos, companheiros, treinadores e a todos os que fizeram parte do percurso.

Cristiano Ronaldo vai ainda cumprir os últimos compromissos internacionais antes de encerrar definitivamente a carreira pela Seleção. Portugal tem agendados os encontros com a Dinamarca, a 14 de novembro, em Braga, e com o País de Gales, a 17 de novembro.

Uma despedida que marca o fim de uma era no futebol português e que, nas palavras de Jorge Jesus, não apaga a importância de uma das maiores figuras da história do país.