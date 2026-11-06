"Não sai por minha causa": Jorge Jesus expõe todos os detalhes da saída de Cristiano Ronaldo da Seleção

A saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional apanhou Jorge Jesus de surpresa. O selecionador português esperava voltar a contar com o capitão e tinha a intenção de o convocar para os próximos compromissos das Quinas. Mas a decisão de CR7 mudou os planos e, na primeira conferência de imprensa após o anúncio do internacional português, o treinador não fugiu ao tema. Mais do que isso, deixou uma declaração que promete marcar a discussão em torno do adeus do craque à equipa das Quinas.

«Não sai por minha causa, se calhar apressei as coisas. Estava na cabeça dele que mais convocatória, menos convocatória, isso ia acontecer», admitiu Jorge Jesus, quando questionado sobre a possibilidade de ter tido influência na decisão de Cristiano Ronaldo.

Uma frase que revela duas posições do selecionador: por um lado, afasta a responsabilidade direta pela saída do avançado; por outro, reconhece que as suas decisões poderão ter contribuído para antecipar um desfecho que, na sua perspetiva, já estava previsto pelo próprio jogador.

«Soube quando todos nós soubemos»: Jorge Jesus não esperava o adeus de CR7

Jorge Jesus garantiu que não tinha conhecimento prévio da decisão de Cristiano Ronaldo e que só soube da saída quando o jogador tornou pública a notícia.

«Soube quando todos nós soubemos. Foi-me comunicada ontem, depois do vídeo que ele fez. Até aí não tinha conhecimento de nada», revelou.

O treinador explicou que Ronaldo continuava a apresentar rendimento desportivo e fazia parte dos seus planos para a Seleção Nacional.

«Estava a jogar, a fazer golos, estava na minha convocatória», afirmou, deixando claro que contava voltar a trabalhar com o avançado.

Mais: Jorge Jesus admitiu que esperava falar pessoalmente com o internacional português antes de tomar qualquer decisão sobre a sua convocatória.

«Claro que pensava que ele voltava, claro que pensava convocá-lo e falar com ele», explicou.

No entanto, esse contacto acabou por não acontecer. O selecionador revelou que não chegou a falar com Cristiano Ronaldo depois de conhecer o anúncio da sua retirada.

Sem mágoa, mas com uma decisão para defender

Apesar de admitir surpresa, Jorge Jesus afastou qualquer ressentimento em relação ao jogador. O selecionador garantiu que as suas opções foram sempre tomadas a pensar no coletivo e no que considerava ser o melhor para Portugal.

«Não há mágoa, todas as minhas decisões foram a pensar na equipa. Como treinador tenho de defender o que é o melhor para a equipa, estou tranquilo em relação a isso», assegurou.

O técnico também reconheceu a importância histórica de Cristiano Ronaldo e fez questão de separar o legado do jogador das decisões que teve de tomar enquanto responsável pela equipa nacional.

«Não posso ignorar o que ele foi para Portugal, o que ele ainda é para Portugal. São duas coisas completamente separadas uma da outra», declarou.

Questionado sobre a possibilidade de ter feito alguma coisa de forma diferente, Jorge Jesus foi taxativo: «Zero. Tomei uma decisão de treinador, a pensar na minha equipa. Não fiz nada para que isso pudesse ter acontecido».

Uma posição que reforça a ideia de que o selecionador não pretende rever as escolhas que tomou, mesmo depois de conhecer a decisão de Ronaldo.

«Ia estar sempre ligado até 2030»: a ligação que Jorge Jesus não conseguiu evitar

O selecionador revelou ainda que tinha consciência de que a sua passagem pelo comando técnico de Portugal poderia ficar associada ao momento em que Cristiano Ronaldo terminasse o percurso na Seleção.

«Eu ia sempre ficar na história do Ronaldo por ser o selecionador com quem ele ia sair nestes quatro anos que tenho de contrato. Era ele que decidia. Em qualquer momento ia acontecer. Ia estar sempre ligado até 2030», afirmou.

Jorge Jesus admitiu que não sabia o motivo concreto que levou o avançado a tomar esta decisão, deixando a explicação nas mãos do próprio futebolista.

«Não sei o porquê da decisão dele. O momento dele estava próximo, ele escolheu. Só ele é que pode responder», acrescentou.

O treinador também confirmou que esperava continuar a contar com Ronaldo na Liga das Nações, não escondendo que a retirada antecipou um cenário que não estava nos seus planos imediatos.

Portugal sem Cristiano Ronaldo: a responsabilidade continua a ser ganhar

Com o fim do percurso internacional de CR7, Jorge Jesus foi também questionado sobre a responsabilidade acrescida que passa a ter enquanto selecionador nacional.

A resposta não deixou margem para dúvidas: a exigência mantém-se, com ou sem Cristiano Ronaldo.

«Responsabilidade é a mesma, porque a responsabilidade é ganhar. O facto de ele não estar na Seleção não vai trazer nem mais, nem menos», afirmou.

O técnico aproveitou ainda para destacar a qualidade do grupo de trabalho e a importância da renovação da equipa, numa convocatória que conta com sete novidades.

«Utilizando as palavras de Ronaldo, pretendemos renovação tendo em vista o futuro», explicou.

A saída do capitão abre, assim, uma nova etapa para Portugal. Uma fase em que outros jogadores terão de assumir responsabilidades, numa equipa que continua a ter ambições de conquistar títulos.

Para já, fica a garantia de Jorge Jesus: não considera ter sido o responsável pelo adeus de Cristiano Ronaldo, embora admita que as suas decisões possam ter acelerado uma saída que, mais tarde ou mais cedo, já estaria prevista.