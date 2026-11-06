Quem vai ser o novo capitão de Portugal? Há cinco nomes apontados para serem "o herdeiro" de Cristiano Ronaldo

O adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional abre um novo capítulo na história de Portugal. Depois de mais de duas décadas a vestir a camisola das Quinas e de ter assumido a braçadeira de capitão durante grande parte desse percurso, o internacional português deixa um lugar de liderança que terá agora de ser ocupado por outros protagonistas. Jorge Jesus já esclareceu como será feita a sucessão e revelou os cinco jogadores que podem assumir essa responsabilidade.

Na conferência de imprensa que se seguiu à divulgação dos convocados, o selecionador nacional foi questionado sobre quem passará a liderar Portugal dentro de campo após a saída de CR7. A resposta foi clara: não será uma escolha pessoal do treinador, mas sim uma questão de internacionalizações.

«O selecionador não escolhe o capitão, é pelas internacionalizações», explicou Jorge Jesus, antes de identificar os cinco jogadores que integram atualmente este grupo de possíveis capitães.

Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Bruno Fernandes e Rúben Neves são os nomes apontados pelo selecionador nacional.

Jorge Jesus fez questão de esclarecer que não existe uma ordem definida entre os cinco jogadores, mas deixou claro que a lógica de atribuição da braçadeira se vai manter. Ou seja, será o critério da experiência internacional a determinar quem assume a liderança da equipa em cada momento.

Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rúben Dias entre os nomes fortes

Com a saída de Cristiano Ronaldo, Portugal perde uma das figuras mais influentes da sua história, não apenas pelo rendimento desportivo, mas também pelo peso simbólico que representava no balneário.

A sucessão coloca em destaque cinco internacionais com experiência ao mais alto nível e percursos consolidados na Seleção Nacional.

Bernardo Silva é um dos nomes em evidência. O médio reúne experiência internacional, qualidade técnica e um percurso de relevo no futebol europeu. Questionado sobre o jogador, Jorge Jesus destacou a sua capacidade e a fase que atravessa, sublinhando a importância que pode ter nesta nova etapa da Seleção.

Também Bruno Fernandes surge como uma das figuras naturalmente associadas à liderança portuguesa. O médio do Manchester United tem sido uma presença habitual na equipa das Quinas e destaca-se pela personalidade competitiva dentro de campo.

Rúben Dias, João Cancelo e Rúben Neves completam o grupo identificado pelo selecionador. São cinco jogadores que, segundo o critério explicado por Jorge Jesus, poderão assumir a braçadeira na ausência de Cristiano Ronaldo.

Importa, contudo, sublinhar que o treinador não anunciou um sucessor definitivo nem estabeleceu uma hierarquia entre os cinco nomes.

Jorge Jesus surpreendido com a saída de Cristiano Ronaldo

A saída de Cristiano Ronaldo também apanhou Jorge Jesus de surpresa. O selecionador revelou que só teve conhecimento da decisão quando esta foi tornada pública pelo próprio jogador.

«Soube quando todos nós soubemos. Foi-me comunicada ontem, depois do vídeo que ele fez. Até aí não tinha conhecimento de nada», afirmou.

O treinador admitiu que contava voltar a chamar o avançado à Seleção e que esperava continuar a trabalhar com ele na Liga das Nações.

«Claro que pensava que ele voltava, claro que pensava convocá-lo e falar com ele. Tenho de respeitar, decidiu que era hora de abandonar a Seleção», explicou.

Apesar da surpresa, Jorge Jesus fez questão de reconhecer a dimensão de Cristiano Ronaldo para o futebol português e separar a decisão do jogador das opções técnicas que tomou enquanto selecionador.

«Não posso ignorar o que ele foi para Portugal, o que ele ainda é para Portugal. São duas coisas completamente separadas uma da outra», sublinhou.

Uma nova era para a Seleção Nacional

A saída de Cristiano Ronaldo representa muito mais do que a ausência de um jogador na convocatória. Durante anos, o avançado foi o rosto de Portugal, o capitão e uma das principais referências de uma geração que conquistou o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2019.

Agora, a Seleção entra numa fase de renovação, com novos protagonistas chamados a assumir responsabilidades dentro e fora de campo.

Jorge Jesus já deixou uma garantia: a responsabilidade de Portugal continua a ser a mesma, independentemente da presença de Cristiano Ronaldo.

«A responsabilidade é ganhar. O facto de ele não estar na Seleção não vai trazer nem mais, nem menos», afirmou.

A braçadeira terá, assim, novos protagonistas. Os cinco nomes estão identificados, mas a sucessão de CR7 será determinada pelo critério das internacionalizações, mantendo-se a lógica que o selecionador explicou na conferência de imprensa.