Última Hora: Futuro de Cristiano Ronaldo na Seleção já tem data marcada
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Depois da polémica com Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo aguarda por uma decisão. A convocatória de Portugal já tem data e hora
A convocatória para os últimos dois jogos de Portugal na fase de grupos da Liga das Nações será conhecida na próxima sexta-feira. Depois da polémica que marcou a relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, todas as atenções estão viradas para o capitão das Quinas.
A espera está quase a terminar. Cristiano Ronaldo vai saber, na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro, se continua a fazer parte dos planos da Seleção Nacional para os próximos compromissos internacionais. Jorge Jesus anuncia a lista de convocados para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações às 12h00, na Cidade do Futebol, num momento que promete voltar a colocar o nome do capitão português no centro das atenções.
Mais do que uma simples divulgação de convocados, a conferência de imprensa surge numa altura particularmente delicada para a equipa das Quinas. Depois do episódio que levou Cristiano Ronaldo a abandonar o estágio da Seleção, no final de setembro, permanece a expectativa em torno da relação entre o avançado e o selecionador nacional.
E há uma pergunta que muitos adeptos querem ver respondida: vai Jorge Jesus voltar a chamar Cristiano Ronaldo?
Ronaldo está na pré-convocatória, mas nada está garantido
Há, desde logo, um sinal importante. Cristiano Ronaldo está incluído na pré-lista de jogadores considerados para os encontros de novembro, segundo informação confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol à agência Lusa.
O dado abre a porta ao regresso do avançado do Al Nassr, mas não significa que a sua presença na convocatória definitiva esteja assegurada. A decisão final pertence a Jorge Jesus, que terá de escolher os jogadores que vão representar Portugal diante da Dinamarca e do País de Gales.
A situação ganha ainda maior relevância tendo em conta o episódio que marcou a última concentração da Seleção. Ronaldo abandonou o estágio em Copenhaga a 30 de setembro, depois de não ter sido utilizado no encontro frente à Noruega, apesar de ter aquecido durante a segunda parte.
O gesto desencadeou uma polémica que rapidamente ultrapassou as quatro linhas e colocou em discussão a relação entre o capitão e o novo selecionador nacional.
O que aconteceu entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?
O desentendimento começou depois do encontro com a Noruega. Cristiano Ronaldo, que tinha sido titular frente ao País de Gales, não saiu do banco na partida seguinte, apesar de ter realizado exercícios de aquecimento.
Insatisfeito com a situação, o internacional português acabou por abandonar a concentração da equipa nacional antes do encontro seguinte, frente à Dinamarca.
Dias depois, o jogador assumiu publicamente a decisão e explicou que sentiu que Jorge Jesus não tinha cumprido o que tinha sido combinado entre ambos. O capitão falou numa quebra de confiança, embora tenha também pedido desculpa aos adeptos portugueses e aos colegas de equipa pela forma como deixou o estágio.
O caso teve consequências disciplinares: o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou a Ronaldo uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros. A sanção, contabilizada a partir de 30 de setembro, terminou antes do estágio de novembro.
Do lado do selecionador, a porta nunca ficou definitivamente fechada. Jorge Jesus já tinha admitido que o regresso poderia acontecer, sublinhando que a decisão teria de ser partilhada e que dependeria também da vontade do próprio jogador.
Os próximos jogos de Portugal já têm data
Portugal prepara-se agora para encerrar a fase de grupos da Liga das Nações com dois encontros.
A equipa nacional recebe a Dinamarca no dia 14 de novembro, em Braga, seguindo depois para Cardiff, onde defronta o País de Gales a 17 de novembro.
Apesar da polémica e da ausência de Ronaldo nos últimos compromissos, Portugal já garantiu a qualificação para os quartos de final da competição, depois de vencer os primeiros quatro encontros do grupo.
A situação coloca Jorge Jesus perante uma decisão com duas dimensões: a desportiva, relacionada com as escolhas para a equipa, e a simbólica, tendo em conta o peso de Cristiano Ronaldo na história da Seleção.
Sexta-feira pode trazer respostas sobre o futuro de CR7
A convocatória de 6 de novembro não representa necessariamente uma decisão definitiva sobre a continuidade de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. Mas será um momento importante para perceber se o episódio com Jorge Jesus ficou ultrapassado e se o capitão está novamente integrado nos planos da equipa.
Aos 41 anos, e numa fase em que o próprio jogador já admitiu que se aproxima do final da carreira, cada convocatória ganha um significado especial.
Para já, a porta continua aberta. Resta saber se Jorge Jesus vai escolher voltar a contar com o capitão e se Cristiano Ronaldo estará disponível para regressar depois de uma das polémicas mais mediáticas dos últimos tempos na Seleção. A resposta chega na sexta-feira, às 12h00.