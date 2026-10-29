Cristiano Ronaldo bate Messi e vence Bola de Ouro, mas há um detalhe na votação que quase ninguém percebeu e que muda tudo

O português viu a sua época de 2007/08 ser eleita a melhor de sempre numa votação popular promovida pela France Football. Messi ficou em segundo lugar, mas a distinção não equivale a um novo prémio oficial nem encerra a discussão sobre quem é o melhor futebolista da história.

Há vitórias que acrescentam um troféu. E há outras que reabrem discussões que pareciam intermináveis. Cristiano Ronaldo acaba de conseguir as duas coisas, pelo menos no plano simbólico. A época de 2007/08 do internacional português foi eleita a melhor conquista da história da Bola de Ouro, numa votação popular promovida pela France Football, à frente da temporada de Lionel Messi em 2012.

A distinção tem um nome próprio: B.O.A.T., sigla de Ballon d’Or of All Time. A iniciativa convidou os adeptos a escolherem a melhor época de um futebolista entre antigos vencedores da Bola de Ouro, num exercício que recupera uma das rivalidades mais marcantes da história do futebol.

Mas há uma diferença importante entre eleger a melhor edição de um prémio e eleger o melhor jogador de sempre. O resultado diz respeito à temporada que os participantes consideraram mais marcante. Não significa que a organização tenha declarado Cristiano Ronaldo superior a todos os futebolistas da história, nem corresponde à atribuição de uma nova Bola de Ouro oficial.

É precisamente nessa diferença que está a parte mais interessante desta história: quase duas décadas depois da sua primeira grande consagração individual, o Ronaldo de 23 anos continua a ser um argumento poderoso numa discussão que atravessa gerações.

O Ronaldo de 2008 não era ainda o fenómeno que conhecemos hoje

Para perceber o resultado, é preciso recuar à temporada de 2007/08, quando Cristiano Ronaldo representava o Manchester United e começava a transformar o talento que o distinguira no Sporting numa máquina de rendimento ofensivo.

O português terminou essa campanha com 42 golos em todas as competições, segundo os dados divulgados pelo Manchester United e pela imprensa desportiva internacional. Foi o melhor marcador da Premier League, com 31 golos, e também terminou no topo da lista de goleadores da Liga dos Campeões.

A equipa inglesa conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões, numa temporada que culminou com a vitória sobre o Chelsea na final europeia, disputada em Moscovo. Ronaldo marcou nessa final, embora tenha falhado o seu pontapé na decisão por grandes penalidades, um episódio que não impediu o Manchester United de conquistar o troféu.

Em dezembro de 2008, o extremo português recebeu a primeira Bola de Ouro da carreira. Tinha 23 anos e estava a dar um passo decisivo na transição de jogador desequilibrador, conhecido pela velocidade e pela capacidade de ultrapassar adversários, para uma figura capaz de decidir jogos com uma regularidade extraordinária.

A importância daquela temporada não está apenas nos números. Está na combinação entre produção individual, títulos coletivos e influência numa das equipas mais competitivas da Europa. Ronaldo não se limitou a marcar golos: foi uma das figuras centrais de uma equipa que venceu as duas principais competições em que participou.

Messi ficou em segundo. E a rivalidade voltou a falar mais alto

A escolha da época de Cristiano Ronaldo colocou em segundo lugar a versão de Lionel Messi que conquistou a Bola de Ouro de 2012. A terceira posição pertenceu novamente ao português, pela temporada de 2017, confirmando o peso dos dois protagonistas na classificação divulgada.

O resultado reforça uma realidade conhecida: a comparação entre Ronaldo e Messi continua a dominar a forma como muitos adeptos interpretam a história recente do futebol. A votação não se limitou a colocar dois jogadores frente a frente. Comparou temporadas específicas, com contextos competitivos, equipas, adversários e critérios de avaliação diferentes.

A temporada de 2012 de Messi, por exemplo, ficou associada a um recorde de golos num ano civil. Já a campanha de Ronaldo em 2007/08 ficou marcada pela conquista simultânea da liga inglesa e da Liga dos Campeões, além dos números individuais que sustentaram a sua primeira Bola de Ouro.

Não são feitos rigorosamente equivalentes. Um privilegia um ano civil e uma produção goleadora extraordinária; o outro, uma temporada desportiva em que o rendimento individual coincidiu com dois títulos de enorme dimensão. É justamente essa diferença que torna a comparação interessante, e impossível de resolver apenas com uma tabela.

O resultado da votação oferece uma resposta coletiva à pergunta colocada pela organização. Não transforma, porém, uma discussão histórica e subjetiva numa verdade universal.

O detalhe da votação que merece contexto

Há outro pormenor que ajuda a perceber a natureza desta iniciativa. Uma reportagem do portal brasileiro ge, publicada a 28 de outubro, identificou 5.009 participantes que votaram mais do que uma vez: 44 fizeram entre dez e 26 participações, 300 votaram entre cinco e nove vezes e 4.665 participaram entre duas e quatro vezes.

Estes números merecem ser lidos com rigor. Não demonstram, por si só, que tenha existido fraude, nem permitem concluir que o resultado final teria sido diferente se cada pessoa tivesse votado apenas uma vez. Também não devem ser apresentados como prova de uma irregularidade sem informação adicional sobre as regras, os mecanismos de participação e a forma como os votos foram contabilizados.

Ainda assim, são relevantes para enquadrar o resultado. Uma votação aberta aos adeptos mede as preferências de quem participa e a mobilização que cada candidato consegue gerar. Não é equivalente a uma avaliação feita por um júri de especialistas, jornalistas ou selecionadores, nem permite assumir que representa, de forma estatisticamente representativa, todos os adeptos de futebol.

A distinção é particularmente importante quando o resultado envolve dois jogadores com bases de fãs globais e uma rivalidade que continua a alimentar debates nas redes sociais.

B.O.A.T. não é uma sexta Bola de Ouro

A sigla B.O.A.T. joga deliberadamente com o conceito de G.O.A.T. - Greatest of All Time, expressão usada para designar o melhor de sempre. Ao substituir o G de Greatest pelo B de Ballon, a iniciativa transforma a discussão numa pergunta mais delimitada: qual foi a melhor época de um vencedor da Bola de Ouro?

A própria organização esclareceu, segundo noticiou o jornal desportivo A Bola a 23 de outubro, que a consulta popular não daria origem à entrega de um novo galardão oficial a Cristiano Ronaldo. Não há, portanto, uma sexta Bola de Ouro para acrescentar ao palmarés do português.

O que existe é uma distinção simbólica atribuída à sua temporada de 2008, no âmbito de uma votação criada para assinalar a história do prémio. A diferença pode parecer pequena no meio da euforia de uma manchete, mas é essencial para compreender o que realmente aconteceu.

Cristiano Ronaldo conquistou cinco Bolas de Ouro ao longo da carreira: em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Lionel Messi continua a deter o recorde de oito distinções. Esses números não se alteram com o resultado da votação B.O.A.T.

O português ganha, isso sim, um novo argumento simbólico numa discussão em que os números, os títulos, a longevidade e a influência no jogo são constantemente colocados em confronto.

Afinal, o que torna 2008 tão especial?

Talvez a resposta esteja no equilíbrio entre o jogador que Ronaldo já era e aquele em que ainda se estava a transformar. Na época de 2007/08, reunia velocidade, capacidade de finalização, jogo aéreo e uma influência decisiva no ataque do Manchester United. Era um jogador capaz de desequilibrar no um contra um, mas também de aparecer na área para concluir jogadas.

A campanha antecedeu a mudança para o Real Madrid, em 2009, onde viria a consolidar uma das carreiras mais produtivas da história do futebol. Em Espanha, ganhou mais quatro Bolas de Ouro e aprofundou a rivalidade desportiva com Messi, numa sucessão de temporadas em que os dois elevaram os padrões de produtividade ofensiva.

Vista em retrospetiva, a época de 2008 funciona como um ponto de viragem. Não foi o fim de um percurso, mas o início de uma fase em que Ronaldo deixou de ser apenas uma estrela em ascensão para passar a ser uma referência global.

É também por isso que a escolha tem força narrativa. Em vez de premiar o jogador mais experiente, mais titulado ou mais próximo do final da carreira, recupera uma temporada em que o futuro ainda estava em aberto. A votação escolheu um momento de afirmação, quando Ronaldo ainda não tinha conquistado tudo aquilo que viria a alcançar.

Uma votação não encerra a discussão, prolonga-a

A eleição da temporada de Cristiano Ronaldo como a melhor Bola de Ouro de sempre é uma notícia relevante para o futebol português e uma nova etapa na discussão em torno do legado do avançado. Mas o seu significado deve ser medido à escala certa.

O resultado não apaga a carreira de Messi, não invalida os feitos de outros vencedores históricos e não estabelece uma hierarquia definitiva entre jogadores de épocas diferentes. Escolhe uma temporada, dentro de um universo específico de candidatos, segundo as preferências de quem participou.

A força do episódio está precisamente aí: mesmo muitos anos depois de 2008, aquela campanha continua a ser reconhecida como um dos momentos mais marcantes da carreira de Cristiano Ronaldo.

O debate sobre o melhor futebolista de sempre continuará a dividir adeptos, especialistas e gerações. A votação B.O.A.T. não lhe põe um ponto final. Dá-lhe um novo capítulo, e devolve ao centro da conversa o jovem português que, em Manchester, começou a construir a lenda que hoje se discute em todo o mundo.