Depois de lhe "roubar" atenções no dia da despedida, Cristiano Ronaldo deixa a Messi a mensagem que faltava

Último jogo de Messi pela Seleção Argentina no estádio Monumental de Núñez: o camisola 10 marcou os três golos da partida

A mensagem de Cristiano Ronaldo era uma das mais aguardadas depois da despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina. E chegou esta quarta-feira, 7 de outubro, um dia depois de os dois históricos rivais terem voltado a ocupar, por razões muito diferentes, o centro das atenções do futebol mundial.

"Leo, tantos anos a defender o teu País e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito por tudo o que conquistaste com a Argentina. Um abraço", escreveu Ronaldo, numa publicação de resposta à mensagem de despedida de Messi.

A reação do capitão português surge depois de um dia particularmente intenso para os dois jogadores. Na terça-feira, 6 de outubro, Messi despediu-se em campo da seleção argentina, no Monumental de Buenos Aires, diante de mais de 85 mil espectadores, enquanto Ronaldo divulgou o comunicado em que apresentou a sua versão da saída do estágio da Seleção Nacional e das divergências com Jorge Jesus.

A mensagem de Ronaldo que muitos esperavam

A resposta de Cristiano Ronaldo ganha especial significado pelo momento em que acontece.

Durante mais de duas décadas, Messi e Ronaldo protagonizaram uma das maiores rivalidades da história do futebol. Foram adversários em Espanha, disputaram títulos, prémios individuais e recordes e alimentaram uma comparação permanente entre dois dos jogadores mais marcantes da sua geração.

Agora, numa altura em que ambos se aproximam do final das respetivas carreiras internacionais, Ronaldo escolheu uma mensagem curta e sem qualquer referência à polémica que marcou os últimos dias.

O português limitou-se a reconhecer o percurso de Messi pela Argentina e a prestar homenagem às conquistas do argentino. "Todo o meu respeito", escreveu.

A frase surge depois de Messi ter publicado uma longa carta nas redes sociais, na qual recordou a sua ligação à camisola argentina, agradeceu à família, aos amigos, aos companheiros e treinadores e deixou ainda uma referência especial a Diego Maradona.

A carta emotiva de Messi: "Já tenho saudades de vestir a camisola celeste e branca"

Na mensagem publicada esta quarta-feira, Messi assumiu a dimensão emocional do momento.

O argentino começou por reconhecer que já sente falta de representar o seu país e garantiu estar convencido de que tomou a decisão certa: "Ontem foi o meu último jogo e já tenho saudades de vestir a camisola celeste e branca."

Messi explicou que a sua passagem pela seleção foi uma viagem marcada por alegrias e tristezas, mas que, no balanço final, valeu a pena cada passo.

Agradeceu depois à família, aos amigos, aos companheiros de seleção e às equipas técnicas que o acompanharam ao longo dos anos.

E houve um nome que não quis deixar de fora: Diego Maradona. Messi recordou o antigo selecionador e ídolo argentino, dizendo que não queria esquecer "o Diego", que, nas suas palavras, colocou a Argentina no lugar que merecia e que continua a ajudá-los "do céu".

A carta terminou com uma mensagem de gratidão a todos os que fizeram parte da sua história com a seleção.

Leia a carta de despedida de Messi na íntegra:

«Ontem foi o meu último jogo e já tenho saudades de vestir a camisola celeste e branca. Sei que estou a tomar a decisão certa. Foi uma viagem incrível, cheia de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho a certeza de que valeu a pena cada passo que dei.

E ficaram muitas coisas por dizer. É-me impossível expressar tudo o que sinto em algumas palavras ou numa publicação. Esta viagem teria sido impossível sem a minha família, que esteve sempre ao meu lado e me apoiou, sobretudo nos momentos difíceis, quando mais precisei. 🙏

Também foram imprescindíveis os meus amigos, todos os companheiros e treinadores que tive, juntamente com as respetivas equipas técnicas. Não quero esquecer o Diego, que colocou o nosso país onde merecia estar e que, como digo sempre, sei que nos ajudou estando aqui connosco e também do céu, em cada passo que demos.

Obrigado aos clubes onde joguei, por respeitarem sempre os meus sentimentos e por me permitirem dedicar-me ao meu país quando era altura de vestir a camisola da Seleção. E, claro, obrigado a Deus: sem a Sua orientação e a Sua vontade, nem sequer estaríamos a sonhar que poderíamos ter chegado até aqui.

Sou um homem grato. Gosto muito de vocês, vou sentir a vossa falta e vou agradecer-vos sempre por terem estado ao nosso lado, ao meu lado. 🩵🤍»

A despedida acontece depois de Messi ter anunciado, no final de agosto, que deixaria a seleção argentina. O jogo frente ao Benim serviu, assim, como o adeus perante os adeptos argentinos, depois de mais de duas décadas ao serviço da Albiceleste.

No Monumental, Messi marcou um dos golos da vitória por 3-0 e terminou a noite rodeado pelos companheiros, pela família e por milhares de adeptos. A FIFA descreveu o momento como o encerramento de uma extraordinária carreira internacional que se prolongou por 21 anos.

O timing do comunicado de Ronaldo gerou críticas

A reação de Ronaldo surge também num contexto particularmente delicado para o português. O jogador publicou na terça-feira um extenso comunicado em que explicou, na primeira pessoa, as razões que o levaram a abandonar o estágio da Seleção Nacional. Ronaldo acusou Jorge Jesus de ter quebrado a palavra que lhe tinha dado e assumiu a responsabilidade por ter deixado a concentração antes do previsto.

Ao mesmo tempo, pediu desculpa aos companheiros e aos portugueses e garantiu que continua disponível para representar Portugal, depois de cumprir a eventual sanção disciplinar.

Mas a escolha do dia para divulgar a declaração foi alvo de críticas. É que o comunicado de Ronaldo surgiu precisamente no dia em que Messi tinha marcada a sua despedida da seleção argentina. A coincidência fez com que muitos questionassem se o momento escolhido pelo português teria sido o mais adequado.

Em Portugal, Cristina Ferreira foi uma das vozes que criticou publicamente o timing. A apresentadora considerou «deselegante» Ronaldo ter avançado com o comunicado no dia da despedida de Messi, argumentando que poderia transmitir a ideia de que o português estava a disputar protagonismo com o argentino.

Também no estrangeiro surgiram leituras semelhantes, embora sem qualquer prova de que Ronaldo tenha escolhido deliberadamente a data para interferir com a despedida de Messi. A coincidência voltou, inevitavelmente, a colocar os dois jogadores lado a lado.

Uma espécie de bandeira branca entre dois rivais históricos?

É neste contexto que a mensagem de Ronaldo ganha força. O português podia simplesmente ter ignorado a publicação de Messi. Em vez disso, deixou uma homenagem direta ao argentino e reconheceu a dimensão daquilo que conquistou pela seleção.

Não há qualquer referência à rivalidade entre os dois, nem à polémica que envolveu o próprio Ronaldo nas últimas horas. Há apenas reconhecimento.

E, numa altura em que o futebol começa a fechar o capítulo de uma das maiores rivalidades da sua história, a imagem é particularmente simbólica: Messi despede-se da Argentina rodeado de emoção e gratidão; Ronaldo, depois de um dia marcado por conflito e polémica, responde-lhe com respeito.

A frase é curta. Mas, vindo de Cristiano Ronaldo, perante a despedida de Lionel Messi, era provavelmente uma das mensagens mais aguardadas. "Todo o meu respeito por tudo o que conquistaste com a Argentina. Um abraço", escreveu.

Um gesto que, pelo menos por algumas linhas, deixa a polémica de lado e recupera aquilo que uniu os dois durante tantos anos: o reconhecimento mútuo de dois jogadores que marcaram uma era irrepetível do futebol mundial.