Em plena polémica, Cristiano Ronaldo faz investimento milionário em Portugal: tudo o que se sabe sobre o novo negócio do craque
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Cristiano Ronaldo vai investir cerca de 20 milhões de euros num novo negócio no norte de Portugal
Cristiano Ronaldo continua a dar que falar dentro e fora dos relvados. Numa altura em que o futuro do internacional português na Seleção Nacional está no centro da polémica, o futebolista prepara-se para dar um novo passo no mundo dos negócios em Portugal: um investimento de quase 20 milhões de euros numa fábrica de água mineral, em Bragança.
O projeto está a ser desenvolvido na aldeia de Gostei, no concelho de Bragança, e prevê a construção de uma unidade industrial destinada a captar, engarrafar e comercializar água proveniente de uma nascente local. A informação foi avançada pela Agência Lusa e noticiada por vários órgãos de comunicação social.
De acordo com Francisco Ferreira, administrador do Grupo Outeirinho, a construção já arrancou, encontrando-se os trabalhos na fase de preparação do terreno e de construção das fundações. A previsão é que a fábrica esteja concluída no final de 2027 e comece a funcionar no início de 2028.
Cristiano Ronaldo investe em fábrica de água em Bragança
Por detrás deste projeto está a Maravilha Decimal, empresa detida em partes iguais por Cristiano Ronaldo e pelo Grupo Outeirinho, ligado ao setor das águas engarrafadas.
O investimento previsto ronda os 20 milhões de euros e será financiado, nesta fase, pela própria empresa. Assim, embora o futebolista seja um dos principais investidores do projeto, o valor anunciado corresponde ao investimento empresarial global, e não exclusivamente a um montante aplicado por Ronaldo a título individual.
A futura unidade industrial terá capacidade para engarrafar entre 500 e 600 milhões de litros de água por ano, segundo as declarações do administrador do grupo à Agência Lusa.
O projeto prevê três linhas de enchimento e a utilização de embalagens de vidro e de plástico PET. A intenção passa por criar uma operação de grande dimensão, com potencial para crescer à medida que a produção se consolidar.
Fábrica deverá criar dezenas de postos de trabalho
A construção da fábrica representa também uma aposta na criação de emprego na região de Trás-os-Montes.
Numa primeira fase, está prevista a contratação de cerca de 30 a 35 trabalhadores, de acordo com Francisco Ferreira. O número poderá aumentar posteriormente, dependendo da evolução da atividade e das necessidades de produção.
A empresa pretende ainda apostar na exportação. A água captada na nascente de Gostei deverá ser engarrafada na nova unidade e comercializada sobretudo em mercados internacionais.
O projeto contempla uma identidade própria para o produto, incluindo uma garrafa com design específico, que está a ser desenvolvido por uma empresa italiana.
A concretização do investimento depende também do cumprimento dos procedimentos necessários à exploração da nascente, incluindo as autorizações aplicáveis e a validação das análises à água pelas entidades competentes.
O que se sabe sobre a água de Gostei?
Um dos aspetos destacados pelos responsáveis pelo projeto são as características da água da nascente de Gostei, nomeadamente o seu pH alcalino.
Francisco Ferreira considera que estas propriedades poderão distinguir o produto no mercado e contribuir para a estratégia de comercialização internacional.
Ainda assim, as características e os potenciais benefícios da água devem ser apresentados com rigor: as referências a propriedades específicas correspondem à descrição feita pelos responsáveis pelo empreendimento e não devem ser confundidas com a demonstração de benefícios clínicos para a saúde.
A aposta em Bragança insere-se numa estratégia empresarial mais ampla do Grupo Outeirinho, que já opera no setor das águas engarrafadas em Portugal e tem atividade de exportação.
Não é a primeira aposta de Cristiano Ronaldo no negócio da água
A ligação de Cristiano Ronaldo ao setor não é recente. Em junho de 2023, o futebolista apresentou a URSU9, uma marca de água mineral alcalina associada à espanhola Aguas Minerales de Ávila, em parceria com o Grupo Outeirinho.
Na altura, foi anunciado um investimento de cerca de 10 milhões de euros nesse projeto, que pretendia reforçar a presença da marca no mercado das águas engarrafadas.
A nova fábrica em Portugal representa, assim, mais um capítulo na aposta empresarial de Ronaldo neste setor, desta vez com uma unidade de produção localizada no distrito de Bragança e orientada para a exploração de uma nascente portuguesa.
O projeto de Gostei junta a notoriedade internacional do futebolista à experiência industrial do parceiro empresarial, com o objetivo de desenvolver uma operação de dimensão significativa e vocacionada para a exportação.
O investimento surge numa altura de polémica em torno da Seleção
O anúncio sobre o investimento empresarial surge numa semana em que Cristiano Ronaldo voltou a estar no centro das atenções devido à polémica que envolve Jorge Jesus e o seu futuro na Seleção Nacional.
A irmã do futebolista, Elma Aveiro, afirmou acreditar que o regresso do irmão à equipa das quinas está «mais para não do que sim», numa intervenção pública realizada em Lisboa. As declarações foram feitas a 14 de outubro, à margem da apresentação de um livro, num evento em que também esteve presente Jorge Jesus.
O caso teve origem no abandono do estágio da Seleção por parte de Ronaldo, na sequência de um desentendimento com o selecionador. O jogador explicou posteriormente a sua posição numa declaração pública, pediu desculpa aos adeptos e aos companheiros de equipa pelo sucedido e afirmou manter-se disponível para representar Portugal, aceitando uma eventual sanção.
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar e determinou a suspensão preventiva do internacional português, estando o caso sujeito a decisão própria das instâncias competentes.
Enquanto a situação desportiva permanece por resolver, o projeto empresarial em Bragança prossegue com a construção da futura fábrica. Se o calendário anunciado se cumprir, a unidade deverá iniciar a atividade no início de 2028, reforçando a presença de Cristiano Ronaldo no setor das águas engarrafadas e a aposta do grupo empresarial na produção destinada aos mercados internacionais.
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