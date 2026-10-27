Ele é uma "mina de ouro" para Portugal: é assim que Cristiano Ronaldo ajuda o País a valer milhares de milhões de euros

Cristiano Ronaldo continua a ser um dos maiores cartões de visita de Portugal no mundo. A sua notoriedade internacional ajuda a projetar a imagem do país, num momento em que a marca Portugal está avaliada em cerca de 257 mil milhões de euros. Mas, apesar deste reconhecimento, a reputação nacional continua a apresentar fragilidades.

Os dados constam de estudos da consultora OnStrategy sobre o valor, a força e a reputação da marca Portugal. Na análise de imagem e reputação citada pelo Dinheiro Vivo, Cristiano Ronaldo destaca-se entre as marcas portuguesas com melhor avaliação junto do público internacional, acompanhado por Lisboa. Ainda assim, o país continua a enfrentar dificuldades em áreas como a relevância internacional, a liderança, o ambiente económico e a inovação.

O contraste é significativo: Portugal tem uma figura reconhecida em todo o mundo, destinos turísticos populares e marcas com projeção internacional, mas estes ativos não são suficientes para garantir uma reputação global de excelência.

Cristiano Ronaldo é um dos rostos mais fortes de Portugal no mundo

A dimensão internacional de Cristiano Ronaldo faz dele muito mais do que uma figura do futebol. O jogador português é também uma marca pessoal com enorme notoriedade, capaz de associar o nome de Portugal a uma carreira desportiva reconhecida em diferentes continentes.

No estudo de imagem e reputação citado pelo Dinheiro Vivo, Ronaldo obteve 86,3 pontos junto dos inquiridos internacionais, uma classificação de excelência. Lisboa surge também em destaque, com 80,8 pontos.

Estes resultados mostram a capacidade de algumas referências portuguesas para gerar reconhecimento além-fronteiras. No caso de Ronaldo, a exposição mediática, a carreira desportiva e a presença internacional ajudam a manter Portugal associado a uma figura conhecida por públicos muito diferentes.

Contudo, é importante distinguir a reputação pessoal do futebolista da avaliação global do país. Uma figura pode beneficiar a imagem nacional sem conseguir, por si só, resolver os problemas estruturais que condicionam a perceção internacional de Portugal.

Quanto vale a marca Portugal?

A marca Portugal foi avaliada em cerca de 257 mil milhões de euros, de acordo com o estudo da OnStrategy relativo a 2025. Este valor representa uma estimativa financeira da marca nacional, não o dinheiro disponível para o Estado nem o valor total da economia portuguesa. A avaliação procura medir o valor económico associado à capacidade de uma marca gerar reconhecimento, confiança e atratividade.

No estudo de força e reputação divulgado em setembro de 2025, a OnStrategy atribuiu a Portugal uma classificação de 63 pontos junto do público interno e de 61,9 pontos junto do público externo, numa escala de 0 a 100. A consultora classificou o resultado como moderado.

Ou seja, apesar do valor financeiro atribuído à marca Portugal e da notoriedade de figuras como Cristiano Ronaldo, a avaliação global do país continua longe de uma classificação de excelência.

O que está a impedir Portugal de ter uma imagem melhor?

A notoriedade internacional é apenas uma das dimensões que influenciam a reputação de um país. A confiança, a qualidade dos serviços, a capacidade de inovação, o ambiente económico e a liderança também pesam na avaliação.

Segundo a OnStrategy, entre as áreas que condicionam a reputação de Portugal encontram-se a relevância internacional, a liderança e visão, o ambiente económico e a assistência na saúde.

A avaliação do público português identifica ainda preocupações relacionadas com o ambiente político, a governação e a ética. Entre os inquiridos estrangeiros, a exposição internacional e a inovação e diferenciação também surgem como aspetos a melhorar.

É aqui que reside o principal contraste: enquanto Cristiano Ronaldo oferece a Portugal uma referência internacional facilmente reconhecível, a imagem do país depende igualmente de fatores menos visíveis, mas essenciais para quem pondera investir, trabalhar, estudar ou desenvolver negócios em território nacional.

Lisboa também ajuda a projetar Portugal além-fronteiras

Além de Cristiano Ronaldo, Lisboa destaca-se entre as referências portuguesas com melhor avaliação junto do público internacional. A capital beneficia da sua projeção turística e da associação a elementos como o património, a cultura, a gastronomia e o estilo de vida. Tal como acontece com o futebolista, a notoriedade da cidade contribui para tornar Portugal mais reconhecível no estrangeiro.

No entanto, o reconhecimento de Lisboa não significa que todas as regiões portuguesas beneficiem da mesma visibilidade. O estudo citado pelo Dinheiro Vivo aponta para um conhecimento limitado das diferentes regiões do país entre os inquiridos internacionais.

Este dado representa um desafio para a promoção nacional: Portugal consegue captar atenção através de alguns nomes e destinos, mas tem margem para divulgar melhor a diversidade do seu território, a capacidade das suas empresas e os seus recursos culturais e económicos.

Os portugueses são mais críticos em relação ao próprio país?

A reputação de Portugal também varia consoante quem avalia o país. Os resultados da OnStrategy indicam que a classificação global da marca nacional foi de 63 pontos junto do público interno e de 61,9 pontos junto do público externo, no estudo de força e reputação divulgado em 2025.

Já o estudo específico de imagem e reputação citado pelo Dinheiro Vivo apresenta diferenças entre os vários grupos analisados, incluindo cidadãos, emigrantes, turistas, empresários e investidores.

Estas métricas não devem ser confundidas, uma vez que pertencem a avaliações distintas. Ainda assim, mostram que a perceção de Portugal depende da experiência e das expectativas de cada grupo.

Para os turistas, a atratividade do destino pode ter um peso decisivo. Para os investidores e empresários, fatores como a estabilidade, o ambiente económico e a capacidade de inovação assumem maior importância. Para os residentes, a experiência quotidiana dos serviços públicos, da economia e da governação pode influenciar a avaliação do país.

Cristiano Ronaldo ajuda, mas a reputação de Portugal depende de muito mais

A notoriedade internacional de Cristiano Ronaldo constitui um ativo importante para a imagem de Portugal. O futebolista ajuda a manter o país presente na atenção de milhões de pessoas, enquanto Lisboa e outras referências nacionais contribuem para reforçar a sua atratividade.

Mas uma boa reputação não se constrói apenas através de figuras conhecidas. Depende também da capacidade de Portugal se afirmar como um país competitivo, inovador, confiável e preparado para responder às expectativas de cidadãos, empresas e investidores.

O valor estimado de 257 mil milhões de euros mostra a dimensão económica atribuída à marca Portugal. A avaliação moderada da sua força e reputação revela, por outro lado, que continua a existir espaço para melhorar.

Cristiano Ronaldo é um dos grandes embaixadores do país. O desafio está em transformar essa notoriedade numa imagem nacional mais forte, consistente e abrangente.