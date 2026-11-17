Revelado o maior mistério dos últimos tempos? Cristiano Ronaldo volta a fazer gesto enigmático e deixa fãs em alvoroço (Vídeo)
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Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional
Cristiano Ronaldo voltou a fazer o gesto misterioso com as mãos. Os fãs acreditam que o «M» pode esconder uma referência aos mil golos
Está cada vez mais perto de uma marca histórica. Cristiano Ronaldo repetiu o gesto enigmático e os adeptos acreditam ter descoberto a mensagem.
Cristiano Ronaldo voltou a deixar os seguidores a tentar decifrar um dos seus gestos mais enigmáticos. O futebolista português partilhou um novo vídeo nas redes sociais no qual volta a formar um «M» com as mãos e lançou o mesmo desafio de há algumas semanas: será que os fãs já perceberam o que significa?
«Já descobriram?», perguntou o craque na legenda da publicação, acompanhada por emojis de olhos e de riso. A pergunta foi suficiente para reavivar as teorias dos seguidores, que apontam para uma possível referência à marca dos mil golos na carreira.
O «M» que pode esconder uma meta histórica
A interpretação que está a ganhar força entre os adeptos relaciona o gesto com o número mil. A explicação está na numeração romana: a letra «M» representa precisamente 1000.
E há um motivo para esta hipótese estar a gerar tanta curiosidade. Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de atingir essa marca histórica. Depois do hat-trick frente ao Al Kholood, a 29 de outubro, o avançado chegou aos 985 golos em jogos oficiais, ficando a 15 de alcançar os mil, de acordo com os números então divulgados.
Nas redes sociais, vários seguidores parecem convencidos de que essa é a mensagem escondida no gesto. «M porque os mil golos estão próximos», «Mil golos em breve!» e «Vêm aí os mil golos» são algumas das interpretações deixadas pelos fãs.
Apesar das teorias, há uma ressalva importante: Ronaldo voltou a desafiar os seguidores, mas não confirmou que o símbolo esteja relacionado com o objetivo dos mil golos.
Cristiano Ronaldo já tinha usado o gesto nas celebrações
Esta não é a primeira vez que o internacional português faz o sinal com as mãos. O gesto já tinha sido visto em celebrações ao serviço do Al Nassr e, desde então, tem alimentado a curiosidade dos adeptos.
O novo vídeo, publicado a 16 de novembro, voltou a colocar o tema em destaque. Em vez de esclarecer o significado, Ronaldo preferiu prolongar o mistério e deixar os seguidores continuar a tentar encontrar uma resposta.
Nova publicação surge após declarações de Dolores Aveiro e Jorge Jesus
A partilha acontece também num dia marcado por novas declarações sobre a saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional.
Dolores Aveiro falou publicamente sobre a despedida do filho e criticou a forma como a Federação Portuguesa de Futebol assinalou o fim do percurso do avançado na equipa das quinas. A mãe do jogador afirmou que Cristiano ficou triste e considerou que «não foi respeitado, nem pelos colegas». Disse ainda que a homenagem deveria ter acontecido na presença do futebolista.
Questionado sobre as declarações, Jorge Jesus respondeu com um tom conciliador. «Agora tenho de responder à mãe do Cristiano Ronaldo?», começou por dizer, antes de acrescentar que é uma senhora que estima e que compreende as suas palavras: «Mãe é mãe, não há volta a dar a isto».
Cristiano Ronaldo anunciou a retirada da Seleção Nacional a 5 de novembro, terminando um percurso de 23 anos, com 234 jogos e 146 golos ao serviço de Portugal.
Enquanto a polémica em torno da despedida continua a dar que falar, o avançado mantém o foco no Al Nassr e numa meta que pode tornar-se um dos marcos mais simbólicos da sua carreira: chegar aos mil golos.