Cristiano Ronaldo tem um segredo na dieta que nada tem a ver com jejum ou restrições: e 90% das pessoas falham nisto

Cristiano Ronaldo construiu uma carreira de excelência, e um dos segredos por detrás do seu sucesso é a vida regrada que sempre levou. Aos 41 anos, o astro do futebol continua em excelente forma física e muito se deve à prática de exercício e à alimentação saudável que segue religiosamente. Mas segundo o nutricionista do futebolista, o segredo da sua dieta está longe de ser uma fórmula milagrosa.

Para o especialista, que concedeu uma entrevista ao jornal espanhol AS, a alimentação de Cristiano Ronaldo pode ser resumida de uma forma bastante simples: “valete, cavalo e rei”. Ou seja, não há necessidade de recorrer a ingredientes exóticos, suplementos extraordinários ou tendências alimentares que se tornam virais nas redes sociais.

O verdadeiro diferencial está num elemento muito mais difícil de manter: a consistência. “O segredo da dieta de Cristiano Ronaldo é um ingrediente que 90% das pessoas normais ou atletas de elite não têm, que é a consistência”, afirma Johnny Ondina. “Qualquer ingrediente que ela tem em casa, podemos comer todos e, na verdade, a dieta dela, eu diria, é bem entediante”, explica o nutricionista.

Uma alimentação sem fórmulas mágicas

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Cristiano Ronaldo consolidou hábitos que conhece e nos quais confia para manter o rendimento. Para Johnny Ondina, essa regularidade acaba por ser muito mais importante do que procurar constantemente a próxima grande novidade no mundo da nutrição.

“Muitas vezes dependemos de soluções mágicas e coisas que nos dizem nas redes, enquanto deixamos a base da perseverança de lado”, lamenta o profissional.

É precisamente essa procura por soluções rápidas que, segundo o nutricionista, pode afastar as pessoas dos princípios básicos de uma alimentação equilibrada. No caso de Cristiano Ronaldo, não existe uma lista de ingredientes raros ou uma dieta baseada em produtos difíceis de encontrar.

“A cozinha dele é cheia de coisas naturais. O problema é que há jovens de 18 anos que compram sal do Himalaia ou que leram nas redes sociais que, se jejuarem por quinze dias, vão marcar um gol no ângulo superior e não é assim.”

A ideia transmitida pelo especialista é simples: mais do que encontrar um alimento especial, o importante é conseguir repetir bons hábitos durante um longo período de tempo.

O equilíbrio também faz parte da dieta

Manter uma alimentação rigorosa durante anos pode, contudo, trazer outro desafio: transformar a relação com a comida numa fonte de pressão constante.

Johnny Ondina destaca precisamente a importância de evitar esse extremo. Segundo o nutricionista, até Cristiano Ronaldo deixa espaço para consumir determinados alimentos de forma ocasional, sem que isso signifique abandonar a disciplina alimentar.

“Ele disse que comeu açúcares simples ou ultraprocessados de forma muito esporádica para não ter uma má relação com a comida”, insiste antes de começar uma conclusão.

Para o especialista, a principal lição que pode ser retirada dos hábitos alimentares do futebolista não passa por copiar exatamente aquilo que ele come, mas pela forma como encara a alimentação no dia a dia.

“O que temos que tentar imitar é que 95% do dia deles é comer de forma saudável e há 5% que fazem diferente. Acho que a porcentagem do restante da população é diferente”, conclui.

No fundo, a mensagem de Johnny Ondina é que o segredo de Cristiano Ronaldo não está num ingrediente secreto. Está na capacidade de manter, durante anos, uma rotina alimentar consistente, sem depender de dietas da moda ou de soluções rápidas.