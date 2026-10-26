"Está a fazer chacota do melhor do Mundo": Jornalista português tem ataque de riso em direto e fãs de Cristiano Ronaldo não perdoam (Vídeo)

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O jornalista não conseguiu conter o riso durante uma notícia sobre o Al Nassr, com Marta Atalaya a acompanhá-lo. Bastou a referência ao penálti falhado por Cristiano Ronaldo para as redes sociais começarem a tirar conclusões, apesar de ninguém ter confirmado o motivo da reação.

Há momentos de televisão que duram poucos segundos, mas ganham uma dimensão muito maior quando chegam às redes sociais. Foi o que aconteceu com João Moleira, durante o SIC Notícias Manhã, numa emissão que acabou marcada por uma gargalhada inesperada e por uma pergunta que continua sem resposta: afinal, o que fez o jornalista rir daquela maneira?

O episódio aconteceu quando João Moleira dava conta da vitória do Al Nassr frente ao Neom, por 1-0, destacando o papel decisivo de João Félix e o penálti desperdiçado por Cristiano Ronaldo. Depois da exibição das imagens do encontro, o jornalista não conseguiu conter o riso, acabando por contagiar também Marta Atalaya, sua colega de apresentação.

O momento foi partilhado nas redes sociais e rapidamente deu origem a interpretações diferentes. Para alguns internautas, a proximidade entre a notícia e a referência ao penálti falhado pelo internacional português foi suficiente para estabelecer uma ligação. Outros defenderam que o motivo poderia não ter qualquer relação com Ronaldo.

E é aí que está o ponto essencial desta história: a gargalhada aconteceu, mas a razão continua por esclarecer.

Pode ver aqui as imagens:

A gargalhada que gerou controvérsia e dividiu opiniões

Os comentários multiplicaram-se e mostram como um episódio aparentemente simples pode transformar-se num debate sobre Cristiano Ronaldo, a forma como é tratado nos meios de comunicação social e a relação dos adeptos com o jogador.

«O jornalista não é culpado, está ridículo mesmo», escreveu um utilizador, numa reação que parece interpretar o momento como uma resposta espontânea ao desempenho do avançado.

Do outro lado, houve quem considerasse a situação desrespeitosa. «Está a fazer chacota do melhor do Mundo», escreve um seguidor,.«Falta de profissionalismo, inveja e desrespeito», comentou outro internauta.

A discussão rapidamente ultrapassou o próprio vídeo. «Os fãs do Ronaldo não gostam desse tipo de brincadeira», escreveu um utilizador, referindo-se à possibilidade de a reação ter sido motivada pela falha do jogador.

Também houve quem defendesse que os meios de comunicação social beneficiam da notoriedade do capitão português. «Deviam agradecer ao Ronaldo por terem esta audiência», argumentou um seguidor.

Entre os comentários mais exaltados, surgiram ainda referências a alegadas campanhas contra o futebolista e à sua influência em Portugal. Outros preferiram desvalorizar a polémica, considerando que o episódio poderia ter resultado de uma situação entre os dois jornalistas que não foi captada pelos telespectadores.

«De certeza que não se estava a rir do Ronaldo, foi qualquer coisa que se passou entre ele e a colega enquanto passava a reportagem», sugeriu um internauta.

Houve também quem encarasse o momento com humor: «Senhor jornalista, eu fiz igual com uma diferença: ninguém viu. Ops, o meu marido viu».

As reações revelam uma divisão clara entre quem vê na gargalhada uma reação natural, quem a interpreta como falta de profissionalismo e quem considera precipitado atribuir-lhe uma intenção sem conhecer o contexto.

O que aconteceu no jogo que estava a ser noticiado?

A notícia que antecedeu o momento de televisão dizia respeito ao encontro entre o Al Nassr e o Neom, disputado a 20 de outubro, para a liga saudita.

A equipa de Cristiano Ronaldo venceu por 1-0, graças a um golo de João Félix, aos 61 minutos. Antes do intervalo, Ronaldo desperdiçou uma grande penalidade, num encontro em que o avançado português teve outras oportunidades para marcar.

O resultado e os principais acontecimentos da partida foram confirmados por vários órgãos de comunicação social desportiva. A RTP Madeira, por exemplo, destacou o golo decisivo de João Félix e o penálti falhado pelo capitão português.

O contexto ajuda a perceber por que razão os utilizadores associaram a gargalhada à notícia desportiva. Não permite, porém, concluir que o erro de Ronaldo tenha sido a causa do riso de João Moleira.