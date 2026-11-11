Momentos em família, reencontros com velhos amigos e novos projetos: assim têm sido os dias de Cristiano Ronaldo após deixar a Seleção

Cristiano Ronaldo: 23 anos a jogar com Portugal no coração e na camisola (imagens com memória)

Primeira série de Cristiano Ronaldo já está a ser gravada: veja as imagens!

Cristiano Ronaldo está a aproveitar uns dias em Portugal, longe da pressão dos relvados e dos compromissos internacionais. Depois de anunciar o fim da carreira na Seleção Nacional, ao cabo de 23 anos, o futebolista tem dividido o tempo entre a família, momentos de lazer e novos projetos profissionais. Esta quarta-feira, o avançado mostrou-se a jogar golfe ao lado do amigo Edu Aguirre, numa publicação que deixou uma mensagem simples: «Bons tempos com amigos».

O jogador português recorreu às redes sociais para partilhar alguns registos do momento, mostrando um lado mais descontraído numa altura particularmente marcante da sua carreira. A pausa para os compromissos das seleções está a ser aproveitada em Portugal, onde Cristiano Ronaldo voltou a reunir-se com Georgina Rodríguez e os filhos.

De regresso a Portugal depois de uma decisão histórica

A presença de Cristiano Ronaldo em território nacional ganha um significado especial depois do anúncio feito a 5 de novembro. Nesse dia, o avançado confirmou que estava na altura de colocar um ponto final no percurso pela equipa das quinas, encerrando uma ligação que começou em agosto de 2003.

«Chegou o dia de devolver a camisola 7 da seleção de todos nós», anunciou o jogador numa mensagem dirigida aos portugueses.

Aos 41 anos, Ronaldo despede-se da Seleção Nacional com números históricos: 234 internacionalizações e 146 golos, ambos recordes mundiais no futebol masculino. Ao longo de mais de duas décadas, conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

A decisão surgiu numa fase de tensão com o selecionador Jorge Jesus, depois de um episódio que levou o jogador a abandonar o estágio da equipa nacional em setembro. Ainda assim, o próprio Ronaldo apresentou a despedida como uma decisão pessoal e deixou claro que continuará a acompanhar e a apoiar Portugal.

Cascais, a família e os momentos longe dos relvados

Cristiano Ronaldo chegou a Portugal acompanhado pelo filho mais velho, Cristianinho, de acordo com informações avançadas pela imprensa nacional. Georgina Rodríguez e os restantes filhos juntaram-se posteriormente à família, que está instalada na casa que o casal tem na Quinta da Marinha, em Cascais.

A estadia tem sido marcada por momentos de lazer. Além do golfe, o jogador foi também visto em Lisboa, no clube de padel de que é proprietário, em Alvalade.

É neste cenário que surge a mais recente publicação nas redes sociais. Ao lado de Edu Aguirre, jornalista espanhol e amigo próximo, Ronaldo mostrou-se a desfrutar de uma partida de golfe, acompanhando as imagens com a frase «Bons tempos com amigos».

A publicação surge numa altura em que o futebolista continua a preparar o futuro desportivo ao serviço do Al Nassr, clube saudita pelo qual mantém contrato, mas já sem os compromissos de representar a Seleção Nacional.

Cristiano Ronaldo prepara também uma nova aventura na televisão

E se os dias em Portugal estão a ser dedicados à família e ao lazer, os projetos profissionais do jogador também continuam a avançar. Cristiano Ronaldo está envolvido numa nova série televisiva de ficção, intitulada «Day 1s», que marca mais um passo na sua expansão para o mundo do entretenimento.

O projeto resulta da parceria entre a UR·Marv Studios, produtora criada por Ronaldo e pelo realizador britânico Matthew Vaughn, conhecido por filmes como «Kingsman». As gravações começaram em Londres e a produção assinala a estreia do português como produtor executivo de uma série de ficção, estando também prevista uma participação sua como ator.

A história acompanha o universo dos agentes de futebol e centra-se numa personagem fictícia, Stanley Dalton, interpretada pelo ator Damian Lewis, conhecido pelas séries «Homeland» e «Billions». O antigo internacional francês Thierry Henry e o rapper britânico Dave estão também associados ao elenco.

Apesar de as gravações já terem arrancado, ainda não foi anunciada uma plataforma de transmissão nem uma data de estreia.

Assim, entre uma partida de golfe com amigos, os dias passados com os seus e uma aposta cada vez mais forte no entretenimento, Cristiano Ronaldo parece estar a aproveitar esta nova fase sem deixar de olhar para o futuro. O adeus à Seleção marcou o fim de uma era, mas está longe de significar o fim dos projetos do jogador português.