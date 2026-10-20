"Não corria nem com bola, nem sem bola. Desiludiu-me a mim e à equipa": treinador ataca Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag voltou a abordar um dos episódios mais mediáticos da sua passagem pelo Manchester United e deixou duras críticas a Cristiano Ronaldo. O antigo treinador dos «red devils» considera que o internacional português desiludiu tanto a equipa como o próprio técnico, numa relação que terminou com a saída do avançado de Old Trafford, em novembro de 2022.

Numa entrevista ao The Athletic, divulgada esta terça-feira, 20 de outubro, Ten Hag explicou que contava com Ronaldo para o projeto desportivo que pretendia implementar, mas que o comportamento do jogador não correspondeu às suas expectativas.

«Desiludiu a equipa e desiludiu-me a mim, porque tínhamos planeado tudo com ele», afirmou o treinador, segundo as declarações reproduzidas por vários meios de comunicação social.

Apesar das críticas, Ten Hag fez questão de reconhecer a dimensão da carreira do internacional português. «É um dos melhores da história do futebol. Respeitava-o muito», admitiu, explicando que, naquele momento, enquanto treinador, teve de tomar uma decisão racional e privilegiar os jogadores que considerava capazes de responder às exigências coletivas.

Ten Hag acusa Ronaldo de não estar preparado para os jogos

Um dos principais pontos de discórdia entre os dois terá sido a preparação física e a participação de Cristiano Ronaldo no trabalho coletivo da equipa.

Ten Hag recordou um episódio ocorrido no início da temporada 2022/23, depois da derrota do Manchester United frente ao Brentford, por 4-0. Segundo o técnico, os jogadores foram chamados a completar uma corrida e Ronaldo não terá cumprido o exercício na totalidade.

O neerlandês afirmou ainda que o avançado chegou a abandonar sessões de treino e rejeitou a ideia de que as suas exigências táticas fossem excessivas para o internacional português.

«Não corria, nem com bola nem sem bola. A razão era não se ter preparado», alegou Ten Hag, citado pelo The Athletic.

O treinador explicou que pretendia que Ronaldo estivesse em condições de ocupar as posições certas na área e contribuir para o funcionamento da equipa. Na sua perspetiva, a qualidade individual de um jogador não dispensa o cumprimento das responsabilidades coletivas.

Ten Hag defendeu também que, numa equipa de topo, é natural que os melhores jogadores recebam um tratamento especial, mas isso não os coloca acima das exigências do grupo.

O conflito que ditou a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United

A relação entre Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag deteriorou-se ao longo dos primeiros meses da temporada 2022/23.

O episódio mais marcante aconteceu em outubro de 2022, quando o avançado português se recusou a entrar em campo como suplente durante a vitória do Manchester United frente ao Tottenham e abandonou o banco antes do apito final. O comportamento levou o treinador a afastá-lo temporariamente dos trabalhos da equipa principal.

Pouco depois, Ronaldo concedeu uma polémica entrevista a Piers Morgan, na qual criticou o clube e afirmou não sentir respeito por Ten Hag, acusando-o de não demonstrar o mesmo respeito por si.

O desentendimento culminou na rescisão por mútuo acordo do contrato do internacional português, anunciada em novembro de 2022. Ronaldo terminou, assim, a sua segunda passagem por Old Trafford e, pouco depois, iniciou uma nova etapa da carreira no futebol saudita, ao serviço do Al Nassr.

O reencontro entre as versões dos dois protagonistas continua, por isso, a alimentar a discussão em torno de um dos conflitos mais mediáticos do futebol inglês recente.

Ten Hag também critica a gestão do Manchester United

Na mesma entrevista, o treinador abordou ainda a sua própria saída do Manchester United e deixou críticas à estrutura dirigente do clube.

Ten Hag afirmou que lhe foram prometidos apoio, lealdade e melhor comunicação durante as conversas relacionadas com a renovação do contrato. Na sua versão, esses compromissos não foram cumpridos.

O neerlandês apontou, em particular, a transferência de Scott McTominay para o Nápoles, no verão de 2024, como um dos episódios que o deixaram mais desiludido. Segundo o técnico, tinha transmitido à direção que não pretendia perder o médio escocês, mas a venda acabou por avançar.

Ten Hag deixou o comando técnico do Manchester United em outubro de 2024, poucos meses depois de conquistar a Taça de Inglaterra e de renovar o contrato.

As declarações sobre Ronaldo surgem, assim, no contexto de uma reflexão mais abrangente sobre a sua passagem por Old Trafford, marcada por divergências com jogadores e pela insatisfação com algumas decisões da direção.