Cristiano Ronaldo continua a ser uma das maiores máquinas de influência do mundo digital. Com centenas de milhões de seguidores, o internacional português não domina apenas o futebol: também está no topo de um negócio milionário nas redes sociais. Uma única publicação patrocinada no Instagram pode representar um encaixe potencial de 10,5 milhões de euros.

O número impressiona e ajuda a perceber a dimensão da influência comercial do jogador madeirense. De acordo com um levantamento da plataforma Players Time, citado pelo Jornal Económico, Cristiano Ronaldo poderá receber cerca de 11,6 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 10,5 milhões de euros, por cada publicação comercial na rede social.

Com cerca de 681 milhões de seguidores, o craque português ocupa o primeiro lugar entre as personalidades com maior potencial de ganhos por publicação patrocinada. Uma audiência gigantesca que faz do seu perfil um espaço particularmente apetecível para as marcas que procuram chegar a milhões de pessoas em diferentes partes do mundo.

Messi é o principal rival, mas Ronaldo continua na frente

Na corrida aos milhões do Instagram, há um nome que se aproxima do internacional português: Lionel Messi. O argentino surge também entre as figuras com maior potencial de receitas por publicação patrocinada, com uma estimativa na ordem dos 10 milhões de dólares.

Ainda assim, Cristiano Ronaldo mantém a liderança neste ranking. A rivalidade entre os dois craques, tantas vezes discutida dentro das quatro linhas, também encontra expressão no universo digital, onde cada seguidor representa uma oportunidade adicional de exposição comercial.

A dimensão desta influência ajuda a explicar por que razão as grandes marcas procuram associar-se a figuras com audiências globais. Uma publicação de Ronaldo tem capacidade para alcançar centenas de milhões de utilizadores, tornando-se uma poderosa ferramenta de comunicação e promoção.

O desporto é uma das áreas mais lucrativas do Instagram

Os dados da Players Time mostram ainda a força do desporto no mercado da influência digital. Das 800 contas analisadas no estudo, 151 pertencem a personalidades ligadas ao universo desportivo, o que representa 18,9% do total.

Apenas a categoria de entretenimento e música reúne mais contas, com 265 perfis. A moda e beleza ocupa também uma posição de destaque, com 142 contas identificadas.

O resultado confirma que os atletas deixaram de ser apenas protagonistas dentro dos estádios e das competições. A dimensão das suas comunidades digitais transformou-os em figuras com enorme peso comercial, capazes de atrair investimentos publicitários de grande escala.

Milhões por publicação, mas há um detalhe importante

Apesar dos valores impressionantes, há uma ressalva essencial: os 10,5 milhões de euros atribuídos a Cristiano Ronaldo correspondem a uma estimativa de ganhos potenciais, não a um pagamento confirmado por cada publicação.

Segundo a metodologia apresentada pela Players Time, o estudo analisou 800 contas em 40 países e recorreu ao calculador de receitas da plataforma Social Cat. A ferramenta considera indicadores como o número de seguidores, as interações e a taxa de envolvimento, apresentando uma estimativa de valor por publicação patrocinada.

A própria plataforma esclarece que os números são estimativas e não correspondem necessariamente aos valores efetivamente negociados entre as personalidades e as marcas. Os contratos podem variar consoante a dimensão da campanha, a exclusividade e as condições acordadas.

Ainda assim, a posição de Cristiano Ronaldo não deixa margem para dúvidas quanto à dimensão do seu poder de influência. O jogador português continua a transformar a popularidade conquistada no futebol numa presença comercial global e a provar que, no seu caso, o negócio também acontece longe dos relvados.