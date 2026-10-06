“Peguei nas malas e saí”: Cristiano Ronaldo expõe finalmente a conversa privada com Jorge Jesus e faz acusações polémicas

Cristiano Ronaldo decidiu falar. Depois de dias marcados pela polémica em torno da sua saída do estágio da Seleção Nacional, o capitão de Portugal divulgou esta terça-feira um extenso comunicado em que conta, na primeira pessoa, o que esteve na origem da decisão de abandonar a comitiva portuguesa em Copenhaga.

O avançado de 41 anos coloca o foco numa quebra de confiança com Jorge Jesus, revelando conversas privadas com o selecionador e explicando como, segundo a sua versão dos acontecimentos, um plano inicialmente acordado acabou por ser alterado durante o estágio.

Ronaldo assume também responsabilidades pela decisão de abandonar a Seleção e pede desculpa aos companheiros e aos adeptos. Ao mesmo tempo, defende que as regras devem ser iguais para todos e admite que a Federação Portuguesa de Futebol deverá avaliar e punir o seu comportamento.

Ronaldo diz que tinha preparada uma carta para o fim da carreira na Seleção

Cristiano Ronaldo começa o comunicado por revelar que, depois do Mundial de 2026, chegou a preparar uma carta dirigida aos portugueses.

“Após o Mundial 2026 preparei uma carta aos portugueses, que ainda guardo, com as palavras que lhes quero dirigir quando abandonar, definitivamente, a nossa equipa”, escreve.

O avançado explica que, no voo de regresso dos Estados Unidos, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, lhe pediu que ponderasse a decisão de deixar a Seleção.

Segundo Ronaldo, o presidente da FPF também lhe pediu opinião sobre a escolha do novo selecionador.

O capitão português afirma que defendeu então a escolha de Jorge Jesus. “Respondi ao Presidente da Federação que, em minha opinião, seria a escolha certa”, relata.

Ronaldo acrescenta que ficou “genuinamente feliz” quando Jorge Jesus foi apresentado como sucessor de Roberto Martínez. “Era a opção certa, como os resultados vão comprovando”, escreve.

O plano que Jorge Jesus apresentou a Ronaldo

O avançado conta depois como aconteceu o primeiro encontro presencial com Jorge Jesus.

De acordo com Ronaldo, o selecionador entrou em contacto consigo durante as férias e os dois combinaram encontrar-se na Cidade do Futebol.

Nessa reunião, segundo o capitão português, Jorge Jesus disse-lhe que contava com ele e que a sua presença seria “fundamental” para o projeto da Seleção Nacional.

Foi também apresentado um plano para a utilização de Ronaldo. “Disse-me que jogaria o primeiro jogo e o último e que por razões de gestão física iria fazer sempre três a quatro mudanças por jogo”, revela.

Jorge Jesus terá ainda colocado a possibilidade de Ronaldo não viajar para os jogos diante da Noruega e da Dinamarca.

A proposta, segundo o relato do jogador, passava por Ronaldo disputar o primeiro encontro e permanecer em Portugal, juntando-se posteriormente à equipa antes do jogo no Dragão. Ronaldo diz ter recusado imediatamente.

“Não seria por não jogar os jogos no estrangeiro que deixaria de capitanear a nossa equipa. Esse privilégio de ficar em Portugal não seria um bom exemplo”, justifica.

Segundo o capitão, Jorge Jesus acabou por concordar com a sua posição.

O jogo de Alvalade e a braçadeira entregue a Bruno Fernandes

Na véspera do início do estágio, Ronaldo conta que Jorge Jesus voltou a deslocar-se a sua casa, em Lisboa, para uma nova conversa.

O jogador garante que a reunião foi tranquila e que os princípios anteriormente acordados foram mantidos. Ronaldo jogou depois diante do País de Gales, em Alvalade, e acabou por ser substituído.

O avançado garante que não criou qualquer problema e que entregou ele próprio a braçadeira de capitão a Bruno Fernandes. “Longe de imaginar que pudesse estar a dar os últimos passos, como atleta e capitão da Seleção Nacional”, escreve.

Para Ronaldo, o mais importante naquele dia foi a vitória de Portugal. “Ganhar é sempre bom, em Portugal e pelo meu País, ainda melhor”, acrescenta.

O momento que desencadeou a polémica

É no jogo diante da Noruega que, segundo Ronaldo, acontece o episódio determinante.

O jogador conta que estava à mesa com os restantes elementos da Seleção durante o almoço quando um adjunto de Jorge Jesus lhe transmitiu que o selecionador queria falar consigo.

A conversa, afirma, apanhou-o de surpresa. Jorge Jesus perguntou-lhe se estava disponível para jogar 30 minutos.

Ronaldo explica que estava focado na recuperação física e no plano previamente definido, que apontava para a sua utilização apenas no jogo seguinte, no Dragão. Ainda assim, aceitou. “Obviamente disse que sim”, escreve.

O selecionador ter-lhe-á dito então para estar preparado porque iria jogar meia hora. Ronaldo aqueceu durante a segunda parte, mas acabou por não entrar. “O Selecionador tinha-me falhado com a sua palavra”, acusa.

"Não fui cumprimentar os adeptos”: Ronaldo pede desculpa

No final do encontro, Ronaldo admite que ficou frustrado e que queria simplesmente que tudo terminasse.

Por esse motivo, não cumprimentou os adeptos portugueses. O capitão assume sem reservas que esse comportamento foi errado. “Uma falha que é apenas da minha responsabilidade e que não deveria ter acontecido”, reconhece.

Ronaldo pede desculpa aos portugueses que estavam no estádio, aos adeptos e também a quem se deslocou para o ver jogar.

É uma das partes do comunicado em que o jogador assume diretamente responsabilidade pelo seu comportamento durante o episódio.

A reunião com Jorge Jesus e a promessa de esclarecer o caso

48 horas depois, Ronaldo diz ter reunido com Jorge Jesus e Simão Coutinho, diretor desportivo do Al Nassr, que, segundo o jogador, tinha acompanhado as conversas entre ambos desde agosto.

Ronaldo descreve o encontro como “profundo” e “muito frontal”. Segundo a sua versão, foi então encontrada uma solução para encerrar a polémica: Jorge Jesus deveria explicar publicamente o que tinha acontecido.

O selecionador deveria, de acordo com Ronaldo, esclarecer que tinha sido ele próprio a propor o plano de gestão física, que Ronaldo nunca tinha exigido minutos de jogo e que tinha sido um erro colocá-lo a aquecer sem depois o lançar na partida.

Ronaldo afirma ainda que Jorge Jesus lhe pediu um abraço e garantiu que explicaria a situação na conferência de imprensa.

O plano passaria também por Ronaldo não jogar na Dinamarca e voltar a ser utilizado no encontro seguinte, no Dragão.

“A conferência foi o que se conhece”

É neste ponto que Ronaldo diz ter ocorrido a segunda quebra de confiança. O capitão da Seleção afirma que a conferência de imprensa de Jorge Jesus não correspondeu ao que tinha sido discutido na reunião privada. “A postura não teve nada a ver com a nossa reunião”, escreve.

Ronaldo diz ter ouvido “expressões” e uma “agressividade” que considera injustificadas. Segundo o jogador, foram ainda elaboradas notas que deveriam servir de base às declarações públicas do selecionador.

Nessas notas, apresentadas por Ronaldo no comunicado, estaria a ideia de que Jorge Jesus assumiria ter sido ele próprio a propor o plano para Ronaldo, reconheceria que o jogador tinha sido “exemplar, leal e profissional” e admitiria ter errado ao colocá-lo a aquecer sem o utilizar.

“Errei ao colocar alguém da dimensão de Pelé ou Maradona a aquecer para depois não o colocar em jogo. Se fosse hoje não o faria”, surge no documento divulgado por Ronaldo e que o jogador afirma ter validado.

As notas incluiriam ainda uma declaração clara de Jorge Jesus sobre a vontade de contar com Ronaldo na Seleção.

“Eu quero o Cristiano na Seleção Nacional. Aliás não quero pouco, quero muito”, lê-se no texto apresentado pelo capitão português.

“Era a segunda vez que me estava a faltar à palavra”

Para Ronaldo, a questão deixou de ser apenas futebolística. O jogador diz que decidiu abandonar o estágio porque considerou que tinha existido uma segunda quebra da palavra dada. “Era a segunda vez, que me estava a faltar à palavra”, afirma.

E acrescenta: “Para mim a verdade ainda é a coisa mais importante na relação entre as pessoas. Por muito que doa, que me digam a verdade.”

Ronaldo garante ainda que, numa conversa com Pedro Proença e Jorge Jesus na manhã da conferência de imprensa, deixou claro que aceitaria sair da Seleção caso essa fosse efetivamente a vontade da equipa técnica ou da Federação.

“Se não me quisessem ali mo dissessem. Bastava serem francos comigo”, relata.

Segundo o jogador, a resposta foi precisamente a contrária: tanto o presidente da FPF como o selecionador terão dito que o seu lugar continuava a ser na Seleção Nacional.

Ronaldo rejeita ter interferido nas decisões técnicas

Outro dos pontos que Cristiano Ronaldo faz questão de sublinhar no comunicado é a alegada ausência de interferência nas decisões técnicas dos selecionadores que passaram pela equipa nacional.

“Nunca, em nenhum momento me intrometi em qualquer decisão técnica ou tática de qualquer treinador ou selecionador em quase 25 anos de carreira”, garante.

O capitão afirma que aceita as decisões dos treinadores, sejam elas melhores ou piores, mas coloca a quebra da palavra num plano diferente.

“Respeito a decisão e quando me faltam à palavra, sinto que o meu lugar não é ali”, escreve.

Ronaldo pede desculpa aos companheiros

Apesar das críticas dirigidas a Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo não procura retirar responsabilidade à sua própria decisão.

O jogador pede desculpa aos companheiros por ter abandonado o estágio. “Apesar da absoluta quebra de confiança na palavra do Selecionador, como poderá testemunhar quem assistiu a estas conversas, eu não o devia ter feito. A responsabilidade é exclusivamente minha”, afirma.

Ronaldo considera que a sua saída poderia prejudicar o grupo e diz ter tomado a decisão por entender que deixou de ser útil naquele contexto. “Peguei nas malas e saí”, resume.

“A punição não deve ter atenuantes”

Num dos momentos mais contundentes do comunicado, Ronaldo diz que aceita ser punido pela Federação Portuguesa de Futebol. O capitão entende, aliás, que a sua condição de capitão deve pesar na avaliação do comportamento.

“A consequência deste meu ato deve ser avaliada e punida pela Federação Portuguesa de Futebol”, escreve.

E acrescenta: “Não sou um jogador qualquer, sou capitão de equipa e isso constitui uma agravante.”

Ronaldo defende que as regras devem ser aplicadas independentemente do estatuto do jogador.

“Quem está no futebol como estou sabe que, independentemente do estatuto de cada um, as regras são iguais para todos”, afirma.

Ronaldo não fala em despedida: quer continuar a competir

O comunicado termina com uma mensagem particularmente clara sobre o futuro. Perante as notícias e especulações sobre uma eventual despedida da Seleção Nacional, Ronaldo diz que haverá tempo para esse momento.

Mas não é esse o seu foco. “Quando penso na seleção o que eu penso mesmo é em competir”, garante.

O avançado recorda inclusivamente um episódio relacionado com a morte do pai, quando decidiu permanecer num estágio da Seleção e disputar o jogo seguinte. “Fiz por isso pelo País o que jamais faria por clube algum”, afirma.

Por isso, Ronaldo deixa a porta aberta à continuidade na equipa nacional. Se estiver fisicamente apto, a jogar no clube e depois de cumprir a suspensão que lhe for aplicada, diz estar disponível para voltar a representar Portugal.

“Estarei disponível, como sempre estive até hoje, para competir e ganhar pela nossa Seleção”, garante.

E termina com uma frase que resume a intenção do comunicado: “Esta é, acreditem, a mais pura das verdades.”