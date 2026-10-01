Esta foi a reação discreta que Georgina Rodríguez teve depois de Cristiano Ronaldo "abandonar" a Seleção. E quase ninguém notou

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão de férias em família

Cristiano Ronaldo decidiu deixar o estágio da Seleção Nacional nesta quarta-feira, 30 de setembro, após vários dias marcados por polémicas em torno da sua relação com Jorge Jesus. A Internet reagiu em peso à decisão do capitão das quinas e até Georgina Rodríguez, a mulher do craque, teve algo a dizer.

A reação da empresária foi discreta, e poucos notaram nela. Nos stories do Instagram, Gio partilhou a publicação feita por Cristiano Ronaldo e acrescentou um emoji em forma de coração, demonstrando assim o seu apoio total na decisão tomada pelo companheiro.

Pode ver aqui a reação de Georgina:

"Tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional”, disse CR7

Cristiano Ronaldo anunciou esta quarta-feira, 30 de setembro, que deixou o estágio da Seleção Nacional. A decisão foi comunicada pelo próprio jogador através das redes sociais, numa mensagem publicada depois da conferência de imprensa de Jorge Jesus e na sequência de uma conversa com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional”, escreveu o capitão português.

Ronaldo não revelou, contudo, quais foram as razões concretas que estiveram na origem da decisão.

“A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei”, acrescentou.

O avançado termina a publicação desejando “boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção”.

Dias de tensão na Seleção

A saída acontece depois de vários episódios que colocaram Ronaldo no centro das atenções durante o estágio de Portugal.

No domingo, diante da Noruega, Cristiano Ronaldo foi suplente não utilizado. Jorge Jesus tinha explicado antes da partida que pretendia lançar o capitão durante o encontro, mas acabou por não o fazer. Após o apito final, Ronaldo dirigiu-se diretamente para o balneário e não acompanhou os restantes jogadores no momento de agradecimento aos adeptos.

Questionado sobre a atitude do jogador, Jorge Jesus garantiu que iria falar com Ronaldo e afirmou que continuava a contar com o avançado.

Na terça-feira, Ronaldo também não participou no treino coletivo da Seleção, tendo realizado trabalho de ginásio. A FPF justificou então a ausência com o trabalho específico que estava previsto para o jogador.

O episódio ganhou novas proporções esta quarta-feira, 30 de setembro.

Jorge Jesus garantiu que Ronaldo ia treinar

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Dinamarca, Jorge Jesus afirmou que Ronaldo iria participar no treino desta quarta-feira.

“Ele hoje vai treinar”, garantiu o selecionador, segundo A BOLA.

Pouco depois, porém, Ronaldo voltou a não integrar a sessão de trabalho. O jogador abandonou o Estádio Parken, em Copenhaga, numa viatura da FPF, enquanto os restantes elementos da equipa se preparavam para o treino. A Federação confirmou a ausência, mas não apresentou publicamente uma explicação para o sucedido.

A situação surgiu depois de, na noite anterior, terem sido dadas indicações de que o alegado desentendimento entre Ronaldo e Jorge Jesus estava ultrapassado. A RTP noticiou que os dois tinham conversado e chegado a um entendimento, informação posteriormente também avançada pelo Observador.

Pedro Proença deslocou-se entretanto à Dinamarca para acompanhar a situação e reunir com os envolvidos.

Ronaldo tinha deixado uma garantia há uma semana

A decisão desta quarta-feira surge apenas uma semana depois de Ronaldo ter falado publicamente sobre o seu futuro na Seleção.

A 23 de setembro, numa conferência de imprensa, o capitão português afirmou que poderia abandonar a equipa nacional caso Jorge Jesus ou a Federação deixassem de contar com ele.

“Se ele não contar comigo, posso sair já hoje”, afirmou Ronaldo na altura.

Na mesma ocasião, explicou que continuava na Seleção porque sentia que os portugueses contavam com ele e garantiu que avisaria quando chegasse o momento de abandonar a equipa.

Agora, esse momento parece ter chegado, pelo menos temporariamente, de forma abrupta.

Ronaldo não esclareceu se a decisão representa uma saída definitiva da Seleção Nacional. Na mensagem publicada esta quarta-feira, fala especificamente em “deixar o estágio” e promete explicar posteriormente as razões que estiveram na origem da decisão.

Portugal tem encontro marcado com a Dinamarca esta quinta-feira, às 19h45, em Copenhaga, para a Liga das Nações.