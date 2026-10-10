Novo capítulo na polémica de Cristiano Ronaldo. Gesto inesperado da Seleção gera indignação: "Foi ele que pediu?"

A polémica entre Cristiano Ronaldo e a Seleção Nacional ganhou um novo capítulo nas redes sociais. Depois de dias marcados pela saída do capitão do estágio da equipa das quinas e pelas críticas dirigidas a Jorge Jesus, a conta oficial da Seleção decidiu destacar o mais recente golo do avançado pelo Al Nassr. Uma publicação aparentemente simples, mas que não passou despercebida e já está a dividir opiniões.

«Golo de Cristiano Ronaldo na vitória do Al Nassr 🫡». Foi esta a mensagem partilhada pela Seleção Nacional, na sexta-feira, 9 de outubro, acompanhada por uma fotografia do internacional português, que voltou a marcar ao serviço do clube saudita.

O gesto surge numa altura particularmente delicada para a relação entre Cristiano Ronaldo e a estrutura da equipa das quinas. E, tendo em conta o contexto dos últimos dias, a decisão de dar destaque ao avançado não tardou a levantar questões entre os adeptos.

«Foi ele que pediu para fazerem este post?» é uma das perguntas deixadas pelos internautas, que também questionam a estratégia de comunicação da Seleção e a aparente normalidade com que o golo do capitão foi assinalado.

Publicação da Seleção sobre Cristiano Ronaldo divide opiniões

A escolha da conta oficial para destacar o golo de Cristiano Ronaldo gerou reações de diferentes sentidos. Enquanto alguns poderão interpretar a partilha como um sinal de normalização da relação entre o jogador e a Seleção, outros questionam a oportunidade da publicação, tendo em conta a polémica ainda recente.

«Vão fazer o mesmo por todos os jogadores que representam a Seleção quando marcarem golos?», pergunta um internauta. «Este post foi validado?» e «Não percebo este post nem a estratégia de comunicação» são outras das reações deixadas à publicação.

Há também quem veja no gesto uma tentativa de recuperar a confiança dos adeptos, depois das críticas dirigidas à estrutura da Seleção nos últimos dias. «Estão a tentar ganhar os seguidores que perderam?» e «Estão a tentar fazer controlo de danos?» são algumas das questões levantadas.

Entre os comentários, há ainda quem defenda o capitão português e peça uma mudança na forma como é tratado: «Só falta respeitarem mais o Cristiano na Seleção». Outro adepto questiona a própria formulação da mensagem: «Golo de Cristiano ou golo do nosso capitão?».

«Acho que o melhor é mesmo apagar esta partilha. Para o bem de todos», sugere outro utilizador, numa reação que ilustra a divisão gerada pelo gesto.

Cristiano Ronaldo voltou a marcar depois da polémica

A publicação da Seleção surgiu depois de Cristiano Ronaldo ter regressado à competição pelo Al Nassr e marcado na vitória por 3-0 frente ao Al Diriyah, na sexta-feira.

O avançado português abriu o marcador aos 23 minutos, ao aproveitar uma defesa incompleta do guarda-redes após um remate de Kingsley Coman. O golo permitiu-lhe chegar aos 980 na carreira, ficando a 20 de atingir a marca dos mil.

O regresso aos golos aconteceu poucos dias depois de o jogador ter protagonizado um dos episódios mais mediáticos do futebol português nas últimas semanas.

A 30 de setembro, Cristiano Ronaldo confirmou que tinha decidido abandonar o estágio da Seleção Nacional, em Copenhaga, na véspera do encontro com a Dinamarca, depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e de uma conferência de imprensa de Jorge Jesus.

A tensão tinha começado após o encontro com a Noruega, no qual o capitão não saiu do banco, apesar de ter aquecido durante a segunda parte. A situação agravou-se nos dias seguintes, com o jogador a contestar a forma como o selecionador abordou publicamente o episódio.

Carta de Ronaldo voltou a colocar o caso no centro das atenções

A 6 de outubro, Cristiano Ronaldo divulgou um comunicado no qual apresentou a sua versão dos acontecimentos e acusou Jorge Jesus de não ter cumprido o que, segundo o próprio, tinha sido combinado sobre a sua utilização na Seleção.

Na mesma mensagem, o internacional português pediu desculpa aos adeptos e aos colegas de equipa por ter abandonado o estágio, assumindo a responsabilidade pela decisão. Garantiu também que continuava disponível para representar Portugal e admitiu estar preparado para cumprir a suspensão que lhe fosse aplicada.

Do lado do selecionador, a posição pública tem sido a de manter aberta a possibilidade de regresso do avançado. Jorge Jesus afirmou que Ronaldo poderá voltar à equipa nacional caso queira fazê-lo, deixando em aberto os próximos capítulos de uma situação que continua a marcar a atualidade desportiva.

É neste cenário que surge a publicação sobre o golo ao serviço do Al Nassr. Sem qualquer explicação adicional sobre o motivo da partilha, a Seleção limitou-se a assinalar o feito desportivo do internacional português.

Um sinal de aproximação ou apenas uma publicação sobre futebol?

A publicação pode ser interpretada como um gesto de normalidade institucional, mas não permite concluir, por si só, que tenha existido uma reconciliação entre Cristiano Ronaldo e a estrutura da Seleção Nacional.

O que é certo é que a escolha não passou despercebida. Num momento em que se aguardam desenvolvimentos sobre as possíveis consequências disciplinares da saída do estágio, uma simples mensagem sobre um golo acabou por reabrir o debate em torno da relação entre o capitão, a Federação e os adeptos.

E, para muitos dos que reagiram nas redes sociais, a questão vai além do golo: passa também pela forma como a Seleção comunica, pela igualdade de tratamento entre os internacionais e pelo significado que pode ter destacado Cristiano Ronaldo precisamente nesta altura.

Para já, a publicação está feita. Quanto ao seu significado, as interpretações continuam divididas.