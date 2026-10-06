O "recado" que quase ninguém viu. Depois da conferência polémica de Jorge Jesus, irmã de Cristiano Ronaldo lança aviso sobre o futuro

A polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus ganhou um novo capítulo, desta vez longe do relvado e em apenas uma frase.

Depois da vitória de Portugal frente à Noruega, por 2-1, no Estádio do Dragão, e das declarações do selecionador nacional sobre o futuro de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro deixou nas redes sociais uma mensagem que parece ser uma resposta direta ao momento vivido na Seleção.

“Calma ingrato, você vai precisar de nós outra vez, curta o seu momento”, pode ler-se na partilha feita pela irmã de Cristiano Ronaldo, nos stories do Instagram.

Elma não menciona Jorge Jesus pelo nome. Mas a publicação surgiu na sequência da conferência de imprensa do selecionador, que voltou a abordar a polémica com o capitão de Portugal e deixou claro que, da sua parte, a porta da Seleção continua aberta. E é aí que a mensagem de Elma ganha outro peso.

Jorge Jesus: “Não peço desculpas a ninguém”

Depois do triunfo frente à Noruega, Jorge Jesus foi questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo regressar à Seleção.

O treinador garantiu que, caso o avançado continue a jogar pelo Al Nassr e queira voltar, será convocável. Jesus classificou ainda todo o episódio como um “mal-entendido” e afirmou que, na sua perspetiva, a situação seria fácil de resolver.

Mas houve uma frase que acabou por dominar a conferência. Questionado sobre um alegado pedido de desculpas a Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus foi perentório: “Não peço desculpas a ninguém. Pedir desculpa de quê? A quem?”

O selecionador manteve, assim, a posição que tinha assumido durante a semana: as decisões sobre a equipa são da sua responsabilidade e o estatuto de Cristiano Ronaldo não lhe dá um tratamento diferente dos restantes jogadores.

A polémica começou no primeiro jogo com a Noruega

Cristiano Ronaldo não saiu do banco na vitória de Portugal sobre a Noruega, em Oslo, apesar de ter aquecido durante a segunda parte. Jorge Jesus explicou posteriormente que tinha pensado utilizá-lo, mas que o desenrolar do encontro alterou os planos. O episódio deixou Ronaldo desagradado.

Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Jorge Jesus chegou a admitir que o jogador tinha ficado zangado consigo depois de não ter entrado em campo e explicou que existia um plano previamente definido para a utilização do avançado.

A situação culminou na saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Seleção, em Copenhaga, antes do jogo com a Dinamarca. O jogador confirmou a decisão nas redes sociais e afirmou que, “a seu tempo”, explicaria aos portugueses as razões que o levaram a abandonar a concentração.

Elma Aveiro já tinha reagido de forma contundente à saída do irmão. No dia 30 de setembro, partilhou uma mensagem em que se lia que Cristiano Ronaldo “merecia mais respeito”, que a Seleção precisava de mais estrutura e que o jornalismo português precisava de “mais competência e menos especulação”. A publicação ia ainda mais longe nas críticas aos portugueses.

A resposta mais esperada: Cristiano Ronaldo reaparece e deixa mensagem subliminar que está a agitar os fãs

Cristiano Ronaldo tem estado no centro de todas as atenções. Depois de, na última semana, ter abandonado o estágio da Seleção Nacional, durante a fase de grupos da Liga das Nações, os passos do craque português têm sido seguidos ao pormenor e, esta segunda-feira, 5 de outubro, regressou às redes sociais para fazer uma nova partilha.

O futebolista, de 41 anos, estava em silêncio há dias. A última publicação que tinha feito nas redes sociais foi a 1 e outubro, quando decidiu anunciar que estava de 'saída' da Seleção. Agora, Cristiano Ronaldo regressou à vida pública para partilhar uma imagem onde surge sorridente, com um novo corte de cabelo, de regresso aos treinos no Al Nassr, na Arábia Saudita.

A foto somou, em poucas horas, milhões de 'gostos' e milhares de comentários. E há um pormenor que não passou despercebido: no meio de toda a polémica, CR7 surge a sorrir, e com um visual renovado, que pode assinalar uma nova fase. "O homem está feliz", "Esse sorriso é tudo", "És uma lenda viva, orgulho!", "Se o Cris está feliz, nós estamos felizes", "Ninguém te pode parar", pode ler-se, na caixa de comentários.

Há, no entanto, quem continue à espera de uma explicação por parte de Cristiano Ronaldo, uma vez que se adensam os rumores de um desentendimento sério com o selecionador Jorge Jesus. O técnico já veio a público garantir que tudo não passou de um "mal-entendido" e que continua a contar com CR7 na Seleção Nacional, se o craque assim o entender.

Agora, os fãs aguardam ansiosamente pela resposta de Cristiano Ronaldo e também inundaram a caixa de comentários de perguntas sobre o tema. "Deves uma explicação ao teu povo!", "Vai voltar para Portugal? Queremos saber", "Estamos à espera da resposta do Cris!", são alguns dos comentários que se podem ler.