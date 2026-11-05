Última Hora: Cristiano Ronaldo abandona a Seleção Nacional. A carta de despedida já estava preparada e está a emocionar o Mundo (Vídeo)

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O capitão da equipa das quinas publicou um vídeo nas redes sociais, no qual lê uma carta dirigida aos portugueses. Depois de 23 anos a representar Portugal, o internacional português coloca um ponto final numa das etapas mais marcantes da sua carreira.

É o fim de uma era no futebol português. Cristiano Ronaldo anunciou, esta quinta-feira, 5 de novembro, que vai deixar a Seleção Nacional. O internacional português, de 41 anos, recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo no qual lê uma emotiva carta de despedida dirigida a todos os portugueses, colocando um ponto final numa ligação que começou em agosto de 2003.

«Chegou o dia de devolver a camisola 7 da Seleção de todos nós», começa por dizer o jogador, numa mensagem carregada de emoção, na qual recorda os 23 anos em que teve o privilégio de representar Portugal.

«Nunca a senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de a vestir, de a defender e de a levar comigo para os estádios no mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro», afirma.

Na carta, Ronaldo admite que não foi uma decisão fácil, sublinhando que o adeus à equipa das quinas é também uma decisão tomada com o coração.

«Termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre», recorda.

Veja aqui o vídeo do anúncio:

«Se alguma vez vos fiz feliz, então tudo valeu a pena»

Ao longo da mensagem, Cristiano Ronaldo faz uma retrospetiva da sua passagem pela Seleção Nacional e deixa claro que, para si, estes 23 anos foram muito mais do que números, golos ou troféus.

O futebolista recorda os portugueses que acompanharam o seu percurso, incluindo os emigrantes que encontraram na equipa das quinas uma forma de se sentirem mais próximos do país.

«Não vejo apenas jogos, golos, recordes ou troféus. Vejo pessoas. Vejo imigrantes que durante 90 minutos sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci pessoalmente, mas que fizeram parte da minha vida», partilha.

O antigo capitão reconhece também que, apesar das conquistas, existiram momentos difíceis, derrotas e ocasiões em que não conseguiu corresponder às expectativas.

«Também falhei, também sofri, também houve momentos em que não fui capaz de dar aos portugueses aquilo que tanto desejavam. Mas nunca desisti. E, acima de tudo, nunca deixei de sentir orgulho por representar Portugal», afirma.

Há ainda uma passagem particularmente emotiva, na qual Ronaldo deixa uma mensagem aos adeptos que acompanharam a sua carreira.

«Se alguma vez vos fiz feliz, se alguma vez um golo meu vos fez abraçar alguém, esquecer uma preocupação ou sentir orgulho no nosso país, então tudo valeu a pena», declara.

Ronaldo agradece aos companheiros, treinadores e família

Na carta de despedida, o internacional português não esquece todos aqueles que fizeram parte do percurso ao serviço da Seleção Nacional.

Aos antigos e atuais companheiros de equipa, deixa uma palavra de agradecimento pelos momentos vividos dentro e fora dos relvados.

«Tive o privilégio de ser vosso capitão. Mas um capitão nunca caminha sozinho. E vocês fazem parte da minha história», afirma.

Cristiano Ronaldo agradece também aos treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros e funcionários que acompanharam a equipa ao longo dos anos, lembrando que muitos deles nunca tiveram visibilidade pública, mas foram fundamentais para as conquistas alcançadas.

A família merece igualmente um agradecimento especial, pela compreensão dos sacrifícios e das ausências que uma carreira internacional exigiu. «Se cheguei tão longe, foi porque estivemos sempre de mão dada», reconhece.

«O orgulho de ter vestido a camisola será meu para sempre»

Um dos momentos mais simbólicos da mensagem surge quando Cristiano Ronaldo recorda o instante em que começa a tocar o hino nacional antes de um jogo.

O jogador descreve a emoção de olhar para as bancadas e encontrar portugueses de todas as gerações, unidos pela mesma paixão. «E durante aqueles minutos deixamos de ser diferentes. Não existem clubes, não existem cores, não existem classes, não existem profissões, não existem opiniões. Existe apenas uma paixão. Portugal», afirma.

O futebolista garante que continuará a acompanhar a equipa das quinas, apesar de deixar de fazer parte dela dentro de campo.

«Continuarei a sofrer, a vibrar e a celebrar cada vitória de Portugal convosco», promete.

Na parte final da carta, Ronaldo recorda o menino que começou a jogar futebol na Madeira e que acabou por concretizar o sonho de representar o país ao mais alto nível.

«Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter tido o privilégio de representar o melhor país do mundo», confessa.

A despedida termina com palavras que simbolizam o fim de um percurso histórico, mas também a ligação que o jogador garante que nunca desaparecerá.

«Camisola 7 fica. O orgulho de a ter vestido será meu para sempre. Portugal estará sempre em mim.»

«Até sempre. Cristiano Ronaldo.»

Os números históricos de Cristiano Ronaldo ao serviço de Portugal

Cristiano Ronaldo despede-se da Seleção Nacional depois de uma carreira internacional absolutamente histórica.

Estreou-se pela equipa principal em agosto de 2003 e tornou-se no jogador com mais internacionalizações e no melhor marcador de sempre da história do futebol de seleções.

Segundo os dados divulgados por ocasião do anúncio da despedida, termina este percurso com 234 jogos e 146 golos ao serviço de Portugal. Entre os momentos mais importantes desta caminhada estão a conquista do Campeonato da Europa, em 2016, e os títulos da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

Aos 41 anos, o capitão fecha assim um capítulo de 23 anos com a camisola das quinas. Uma história feita de recordes, conquistas, emoções e de uma ligação a Portugal que, como o próprio garantiu, continuará a acompanhá-lo para sempre.