"Vamos ao golo 1000": FPF reage à saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional com comunicado surpreendente
Cristiano Ronaldo
As melhores fotos de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo surpreende com gesto no jogo do Al Nassr
Cristiano Ronaldo tem um novo visual
A Federação Portuguesa de Futebol publicou uma mensagem de agradecimento a Cristiano Ronaldo após o anúncio do fim da carreira na Seleção Nacional
A Federação Portuguesa de Futebol publicou uma emotiva mensagem de agradecimento ao internacional português, depois de este ter anunciado o fim da carreira na Seleção Nacional. A entidade promete organizar uma homenagem à altura dos 23 anos de percurso do antigo capitão.
A despedida de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional já motivou uma reação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Depois de o internacional português ter anunciado o fim de uma ligação de 23 anos à equipa das quinas, a entidade publicou um comunicado emotivo, no qual agradece o percurso do jogador e promete preparar uma homenagem à altura da sua carreira.
«A Federação Portuguesa de Futebol expressa o seu mais profundo e eterno agradecimento ao eterno capitão, Cristiano Ronaldo, que anunciou hoje a sua despedida definitiva da Seleção Nacional», começa por escrever a Federação, numa mensagem divulgada esta quinta-feira, 5 de novembro.
No comunicado, a FPF destaca a importância do futebolista para o desporto português, considerando-o «um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o símbolo máximo da alma da nossa Seleção».
A entidade recorda ainda os números impressionantes que marcaram a carreira internacional do avançado: 234 internacionalizações e 146 golos ao serviço de Portugal.
«Ao longo de uma carreira internacional lendária, o capitão carregou o País aos ombros, quebrou recordes e liderou a equipa na conquista de momentos que ficarão para sempre gravados na história do futebol nacional», pode ler-se.
FPF promete homenagem à altura da carreira de Cristiano Ronaldo
Um dos pontos centrais do comunicado é a vontade da Federação de assinalar a despedida do antigo capitão com uma homenagem especial, que permita aos adeptos portugueses celebrar o percurso de uma das maiores figuras da história do futebol nacional.
«A Federação Portuguesa de Futebol recusa-se a deixar que este adeus se faça sem o devido tributo», sublinha a entidade.
A FPF manifesta, por isso, a «firme e enorme vontade» de organizar, planear e colaborar ativamente numa homenagem que considere à altura da carreira do internacional português.
O objetivo passa por proporcionar aos adeptos e ao país a oportunidade de aplaudir e celebrar, uma vez mais, o jogador que tanto deu à Seleção Nacional.
A Federação não avançou, para já, com uma data ou detalhes concretos sobre a iniciativa, mas deixou clara a intenção de preparar um momento especial para assinalar o fim deste capítulo.
«Esta será sempre a tua casa»: a mensagem especial da Federação
Na parte final do comunicado, a FPF deixa uma mensagem particularmente emotiva a Cristiano Ronaldo, agradecendo-lhe a dedicação à camisola das quinas e o legado que deixa às futuras gerações.
«Cristiano Ronaldo elevou o nome de Portugal e inspirou gerações de jovens que sonham seguir as suas pisadas, sendo para muitos de nós o melhor jogador de todos os tempos», escreve a Federação.
A entidade destaca ainda que o contributo do jogador ultrapassa os resultados desportivos, considerando que a sua influência continuará a marcar o futebol português.
«Obrigado por tudo, CAPITÃO! Esta será sempre a tua casa!», termina a mensagem.
Mas há ainda uma última frase que não passou despercebida e que deixa claro que a despedida da Seleção não significa o fim dos objetivos individuais do futebolista.
«Vamos ao golo 1000!!!», escreve a Federação, numa referência ao ambicioso objetivo de Cristiano Ronaldo de atingir a marca histórica de mil golos na carreira.
Uma carreira de 23 anos que fica na história de Portugal
Cristiano Ronaldo anunciou a despedida da Seleção Nacional através de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual leu uma carta dirigida aos portugueses.
O percurso começou em agosto de 2003 e termina com 234 internacionalizações e 146 golos, números que fazem do avançado o futebolista com mais jogos e golos pela equipa principal de Portugal.
Ao longo de mais de duas décadas, o antigo capitão conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025, deixando uma marca incontornável na história da Seleção.
Na sua mensagem de despedida, Ronaldo garantiu que continuará a acompanhar a equipa das quinas, prometendo sofrer, vibrar e celebrar cada vitória de Portugal. A camisola 7 fica, mas a ligação do jogador ao país, como o próprio fez questão de sublinhar, será para sempre.