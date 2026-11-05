"Vamos ao golo 1000": FPF reage à saída de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional com comunicado surpreendente

A Federação Portuguesa de Futebol publicou uma emotiva mensagem de agradecimento ao internacional português, depois de este ter anunciado o fim da carreira na Seleção Nacional. A entidade promete organizar uma homenagem à altura dos 23 anos de percurso do antigo capitão.

A despedida de Cristiano Ronaldo da Seleção Nacional já motivou uma reação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Depois de o internacional português ter anunciado o fim de uma ligação de 23 anos à equipa das quinas, a entidade publicou um comunicado emotivo, no qual agradece o percurso do jogador e promete preparar uma homenagem à altura da sua carreira.

«A Federação Portuguesa de Futebol expressa o seu mais profundo e eterno agradecimento ao eterno capitão, Cristiano Ronaldo, que anunciou hoje a sua despedida definitiva da Seleção Nacional», começa por escrever a Federação, numa mensagem divulgada esta quinta-feira, 5 de novembro.

No comunicado, a FPF destaca a importância do futebolista para o desporto português, considerando-o «um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o símbolo máximo da alma da nossa Seleção».

A entidade recorda ainda os números impressionantes que marcaram a carreira internacional do avançado: 234 internacionalizações e 146 golos ao serviço de Portugal.

«Ao longo de uma carreira internacional lendária, o capitão carregou o País aos ombros, quebrou recordes e liderou a equipa na conquista de momentos que ficarão para sempre gravados na história do futebol nacional», pode ler-se.

FPF promete homenagem à altura da carreira de Cristiano Ronaldo

Um dos pontos centrais do comunicado é a vontade da Federação de assinalar a despedida do antigo capitão com uma homenagem especial, que permita aos adeptos portugueses celebrar o percurso de uma das maiores figuras da história do futebol nacional.

«A Federação Portuguesa de Futebol recusa-se a deixar que este adeus se faça sem o devido tributo», sublinha a entidade.

A FPF manifesta, por isso, a «firme e enorme vontade» de organizar, planear e colaborar ativamente numa homenagem que considere à altura da carreira do internacional português.

O objetivo passa por proporcionar aos adeptos e ao país a oportunidade de aplaudir e celebrar, uma vez mais, o jogador que tanto deu à Seleção Nacional.

A Federação não avançou, para já, com uma data ou detalhes concretos sobre a iniciativa, mas deixou clara a intenção de preparar um momento especial para assinalar o fim deste capítulo.

«Esta será sempre a tua casa»: a mensagem especial da Federação

Na parte final do comunicado, a FPF deixa uma mensagem particularmente emotiva a Cristiano Ronaldo, agradecendo-lhe a dedicação à camisola das quinas e o legado que deixa às futuras gerações.

«Cristiano Ronaldo elevou o nome de Portugal e inspirou gerações de jovens que sonham seguir as suas pisadas, sendo para muitos de nós o melhor jogador de todos os tempos», escreve a Federação.

A entidade destaca ainda que o contributo do jogador ultrapassa os resultados desportivos, considerando que a sua influência continuará a marcar o futebol português.

«Obrigado por tudo, CAPITÃO! Esta será sempre a tua casa!», termina a mensagem.

Mas há ainda uma última frase que não passou despercebida e que deixa claro que a despedida da Seleção não significa o fim dos objetivos individuais do futebolista.

«Vamos ao golo 1000!!!», escreve a Federação, numa referência ao ambicioso objetivo de Cristiano Ronaldo de atingir a marca histórica de mil golos na carreira.

Uma carreira de 23 anos que fica na história de Portugal

Cristiano Ronaldo anunciou a despedida da Seleção Nacional através de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual leu uma carta dirigida aos portugueses.

O percurso começou em agosto de 2003 e termina com 234 internacionalizações e 146 golos, números que fazem do avançado o futebolista com mais jogos e golos pela equipa principal de Portugal.

Ao longo de mais de duas décadas, o antigo capitão conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025, deixando uma marca incontornável na história da Seleção.

Na sua mensagem de despedida, Ronaldo garantiu que continuará a acompanhar a equipa das quinas, prometendo sofrer, vibrar e celebrar cada vitória de Portugal. A camisola 7 fica, mas a ligação do jogador ao país, como o próprio fez questão de sublinhar, será para sempre.