Cristiano Ronaldo vai entrar numa série
Cristiano Ronaldo vai entrar numa série

Futebolista e agora também ator. Cristiano Ronaldo concretiza sonho antigo e vai entrar numa série
IOL
Ontem às 22:03
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Cristiano Ronaldo prepara-se para se estrear no Mundo da ficção e isto é tudo o que se sabe

Cristiano Ronaldo prepara-se para somar mais um desafio à carreira. Depois de conquistar praticamente tudo dentro das quatro linhas, o capitão da Seleção Nacional vai estrear-se como ator numa série de ficção sobre os bastidores do futebol britânico.

Segundo avança o The Sun, o internacional português integra o elenco de “Day 1s”, uma produção em que também assume o papel de produtor executivo. O projeto está a ser desenvolvido pela UR•Marv Studios, empresa fundada por Ronaldo em parceria com o realizador Matthew Vaughn, responsável por filmes como Kingsman e Kick-Ass.

A série acompanha a história fictícia de Stanley Dalton, um influente agente de futebol interpretado pelo ator Damian Lewis, conhecido pelas séries Homeland e Billions. O elenco conta ainda com Thierry Henry, o rapper britânico Dave e a atriz Carlotta Banat.

As gravações já arrancaram em Londres, no estádio do Barnet FC, mas ainda não foram revelados detalhes sobre o papel de Cristiano Ronaldo, nem a plataforma que irá transmitir a série. De acordo com o jornal britânico, o projeto deverá despertar o interesse de vários serviços de streaming.

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Esta não é a primeira incursão do português no mundo do entretenimento enquanto produtor, mas será a sua estreia como ator numa série de ficção. Um novo passo numa carreira que continua a crescer muito para lá dos relvados. 

 

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