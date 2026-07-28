Futebolista e agora também ator. Cristiano Ronaldo concretiza sonho antigo e vai entrar numa série

Depois de ver estas fotografias, custa a acreditar que Helena Isabel já tem 74 anos

Cristiano Ronaldo prepara-se para somar mais um desafio à carreira. Depois de conquistar praticamente tudo dentro das quatro linhas, o capitão da Seleção Nacional vai estrear-se como ator numa série de ficção sobre os bastidores do futebol britânico.

Segundo avança o The Sun, o internacional português integra o elenco de “Day 1s”, uma produção em que também assume o papel de produtor executivo. O projeto está a ser desenvolvido pela UR•Marv Studios, empresa fundada por Ronaldo em parceria com o realizador Matthew Vaughn, responsável por filmes como Kingsman e Kick-Ass.

A série acompanha a história fictícia de Stanley Dalton, um influente agente de futebol interpretado pelo ator Damian Lewis, conhecido pelas séries Homeland e Billions. O elenco conta ainda com Thierry Henry, o rapper britânico Dave e a atriz Carlotta Banat.

As gravações já arrancaram em Londres, no estádio do Barnet FC, mas ainda não foram revelados detalhes sobre o papel de Cristiano Ronaldo, nem a plataforma que irá transmitir a série. De acordo com o jornal britânico, o projeto deverá despertar o interesse de vários serviços de streaming.

Esta não é a primeira incursão do português no mundo do entretenimento enquanto produtor, mas será a sua estreia como ator numa série de ficção. Um novo passo numa carreira que continua a crescer muito para lá dos relvados.