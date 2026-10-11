Cristiano Ronaldo já conhece castigo, mas o verdadeiro problema está agora a começar: a 'prova de fogo' que a FPF vai ter de enfrentar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já tomou uma decisão no caso que envolve Cristiano Ronaldo. Foi instaurado um processo disciplinar ao internacional português e determinada a sua suspensão preventiva não automática, na sequência de factos participados a 7 de outubro.

A decisão foi deliberada a 9 de outubro e comunicada no dia seguinte. O processo foi remetido à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, com caráter urgente, ficando a sua publicidade excluída até ao fim da fase de instrução. A informação consta do comunicado oficial divulgado pela Federação e noticiado pela RTP.

Importa, porém, fazer uma distinção: esta suspensão preventiva não corresponde ainda ao castigo disciplinar definitivo. O processo continua em instrução e caberá ao órgão competente decidir as consequências dos factos em análise.

É aqui que começa a verdadeira questão. Não se trata apenas de saber qual será a sanção aplicada a Cristiano Ronaldo, mas de perceber se a Federação conseguirá gerir o caso com a mesma exigência e transparência de princípios que se espera de qualquer instituição desportiva.

O que aconteceu entre Cristiano Ronaldo e a Seleção?

A polémica ganhou dimensão depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado o estágio da Seleção Nacional, em Copenhaga, a 30 de setembro, num episódio associado à tensão com o selecionador Jorge Jesus.

O conflito surgiu depois de o avançado ter ficado no banco, sem ser utilizado, no encontro com a Noruega, disputado a 27 de setembro. Ronaldo manifestou posteriormente o seu desagrado com a situação e apontou uma quebra de confiança na relação com o treinador.

O caso não se ficou pelo desacordo desportivo. A saída da concentração, numa fase em que a equipa preparava os compromissos internacionais, acabou por desencadear a intervenção disciplinar da Federação.

Já a 7 de outubro, o jogador reconheceu publicamente a necessidade de assumir responsabilidades pelo sucedido, pediu desculpa por não ter cumprimentado os adeptos após o encontro com a Noruega e manifestou disponibilidade para continuar a representar Portugal, aceitando as consequências que pudessem resultar do episódio.

Este posicionamento é relevante. Não apaga o sucedido, mas deve fazer parte de uma análise equilibrada dos acontecimentos, tal como os motivos que levaram à saída do estágio e as circunstâncias em que ocorreu.

O estatuto de Cristiano Ronaldo muda as regras?

É difícil separar Cristiano Ronaldo da dimensão que conquistou no futebol português. O capitão é uma das figuras mais reconhecidas da história da Seleção, e a sua influência ultrapassa o que acontece dentro das quatro linhas.

Mas é precisamente por ocupar uma posição de destaque que o seu comportamento tem um peso acrescido. A braçadeira de capitão representa liderança, responsabilidade e compromisso com o grupo. Não é apenas um símbolo de estatuto.

Se um jogador abandona um estágio sem que a situação esteja resolvida pelos canais próprios, a questão não pode ser reduzida a uma divergência entre duas personalidades. Está também em causa a autoridade da equipa técnica e a capacidade da Federação para preservar regras comuns.

Isso não significa que Cristiano Ronaldo deva receber um castigo mais pesado por ser quem é. Significa, antes, que a sua notoriedade não pode servir de argumento para o isentar de responsabilidades, nem deve transformar-se numa razão para lhe aplicar um tratamento diferente do que seria dado a outro jogador em circunstâncias comparáveis.

A coerência é essencial. Uma instituição demonstra autoridade não pela severidade da decisão, mas pela capacidade de aplicar critérios claros, proporcionais e independentes da dimensão mediática dos envolvidos.

A Federação quer o capitão de volta. E agora?

Pedro Proença já deixou clara a vontade de voltar a contar com Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. O presidente da FPF apelou à tranquilidade e afirmou que existe uma vontade comum de resolver a situação, incluindo por parte do selecionador, dos jogadores e do próprio capitão.

Ao mesmo tempo, remeteu a decisão disciplinar para o Conselho de Disciplina, sublinhando a autonomia desse órgão.

As duas posições não são necessariamente incompatíveis. A Federação pode querer recuperar a normalidade desportiva e, em simultâneo, permitir que o processo siga o seu curso. O problema surgiria se a vontade de ter Ronaldo de volta fosse interpretada como uma tentativa de condicionar a decisão disciplinar.

O regresso do capitão poderá ser importante para os objetivos desportivos de Portugal. Mas a necessidade de contar com um jogador decisivo não deve determinar, por si só, o desfecho de um processo disciplinar.

A Seleção é maior do que qualquer individualidade, por muito extraordinária que seja a sua carreira. E uma equipa não se constrói apenas com talento: precisa também de confiança, disciplina e regras compreendidas por todos.

O castigo será apenas o início da resolução

Por agora, não há uma sanção disciplinar definitiva anunciada no comunicado da FPF. Há uma suspensão preventiva, um processo urgente e uma decisão ainda por tomar. Antecipar o resultado seria confundir o que já está confirmado com aquilo que permanece em aberto.

O desfecho deverá ter em conta os factos apurados, as regras aplicáveis e as circunstâncias relevantes, sem julgamentos precipitados nem privilégios de estatuto.

No fim, este caso será avaliado não apenas pelo número de dias de suspensão ou pela eventual multa. Será também avaliado pela forma como a Federação protege a autoridade da equipa técnica, respeita a autonomia dos seus órgãos disciplinares e gere o regresso de um capitão que continua a ser central para as ambições de Portugal.

Cristiano Ronaldo tem um legado que ninguém precisa de pôr em causa para reconhecer que também tem responsabilidades. A Federação, por seu lado, tem de provar que consegue distinguir a importância desportiva de um jogador da obrigação de cumprir regras.