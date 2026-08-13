Depois do casamento, Cristiano Ronaldo deixa todos boquiabertos com mudança radical de visual: "Insano"
Cristiano Ronaldo voltou aos treinos e surpreendeu ao aparecer com um novo look
Cristiano Ronaldo já voltou ao trabalho, e com um novo visual! Depois de ter trocado alianças com Georgina Rodríguez nesta terça-feira, 11 de agosto, o craque português juntou-se à comitiva do Al Nassr para iniciar os treinos e surpreendeu ao surgir com o cabelo loiro, e muito curto.
As imagens foram divulgadas no Instagram do clube saudita. "Ele está de volta", pode ler-se na descrição da partilha, que mostra CR7 a chegar ao centro de treinos.
Já mais tarde, o Al Nassr voltou a partilhar fotos de Cristiano Ronaldo, já a treinar. "O capitão está de volta", escreveram.
O visual mereceu vários elogios dos fãs de CR7. "Amo a cor do cabelo!", "Que aura!", "Nunca fica feio", "Corte de cabelo insano!", "Tudo te fica bem", são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.
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