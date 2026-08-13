Depois do casamento, Cristiano Ronaldo deixa todos boquiabertos com mudança radical de visual: "Insano"

Fim do silêncio! Dolores Aveiro ficou de fora, mas já reagiu ao casamento de Cristiano Ronaldo com Georgina

Inédito! No meio do alvoroço do casamento, Cristiano Ronaldo reage a vídeo de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Novo documento expõe regime de bens do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

A irmã de Georgina Rodríguez esteve no casamento. E a família de Cristiano Ronaldo? Novo documento revela tudo

Cristiano Ronaldo já voltou ao trabalho, e com um novo visual! Depois de ter trocado alianças com Georgina Rodríguez nesta terça-feira, 11 de agosto, o craque português juntou-se à comitiva do Al Nassr para iniciar os treinos e surpreendeu ao surgir com o cabelo loiro, e muito curto.

As imagens foram divulgadas no Instagram do clube saudita. "Ele está de volta", pode ler-se na descrição da partilha, que mostra CR7 a chegar ao centro de treinos.

Já mais tarde, o Al Nassr voltou a partilhar fotos de Cristiano Ronaldo, já a treinar. "O capitão está de volta", escreveram.

O visual mereceu vários elogios dos fãs de CR7. "Amo a cor do cabelo!", "Que aura!", "Nunca fica feio", "Corte de cabelo insano!", "Tudo te fica bem", são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.