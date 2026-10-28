"O melhor 'medicamento' do mundo": O grande segredo por detrás da boa forma física de Cristina Ferreira foi agora revelado

Com uma agenda preenchida dentro e fora da televisão, Cristina Ferreira voltou a mostrar que o exercício físico faz parte das suas prioridades. A apresentadora deixou um conselho aos seguidores e revelou os hábitos que tem vindo a mudar para cuidar do corpo e da saúde.

Cristina Ferreira tem os dias preenchidos entre os compromissos profissionais e os projetos que desenvolve fora da televisão, mas há uma prioridade que não parece querer deixar para segundo plano: cuidar de si.

Nesta terça-feira, 28 de outubro, depois de terminar mais um dia de gravações do concurso «Roda da Sorte», a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou-se a praticar exercício físico, já em casa.

Através das redes sociais, Cristina Ferreira aproveitou o momento para deixar uma mensagem a quem, como ela, sente que o tempo escasseia no meio das responsabilidades do quotidiano. «Arranjem um tempinho nas vossas vidas cheias. Isto é prevenir o futuro», aconselhou.

A comunicadora reforçou ainda a importância que atribui ao fortalecimento muscular. «O músculo é o melhor “medicamento” do mundo. Não há outra forma de cuidarmos do nosso corpo», afirmou, numa declaração que resume a importância que tem vindo a dar ao exercício físico.

Musculação, caminhadas e Pilates: os hábitos que Cristina Ferreira tem vindo a mudar

Esta não é a primeira vez que Cristina Ferreira partilha com os seguidores a importância que atribui a uma rotina mais saudável. Ao longo dos últimos meses, a apresentadora tem revelado várias mudanças nos hábitos de exercício e alimentação, explicando que pretende cuidar do corpo de forma mais consistente.

Em abril de 2025, revelou que tinha começado a dar mais intensidade aos treinos. «Acordo às 6h para treinar», contou na altura, explicando também que tinha aumentado a exigência dos exercícios, com mais musculação e sessões de Pilates. A alimentação, a hidratação e a suplementação passaram igualmente a fazer parte das preocupações que partilha publicamente.

Mais tarde, em dezembro de 2025, voltou a falar sobre a evolução da sua rotina. Cristina explicou que, durante anos, o objetivo tinha sido sobretudo manter a forma física, mas que a vontade de ir mais longe a levou a reforçar o treino de força e a introduzir outras mudanças.

«Há uns tempos veio a vontade e a necessidade de reforçar o treino de musculação e juntei o Pilates», escreveu, reconhecendo que ainda tinha objetivos por alcançar.

As caminhadas também têm um lugar importante na rotina da apresentadora, que já as descreveu como uma forma de meditação.

Mais proteína, menos açúcar e atenção à hidratação

O exercício não é a única área em que Cristina Ferreira diz ter introduzido alterações. A alimentação também tem sido alvo de maior atenção, sobretudo no que diz respeito à composição das refeições e à organização dos dias de trabalho.

Em dezembro de 2025, a apresentadora explicou que procurava incluir mais proteína nas refeições, reduzir o açúcar e aumentar o consumo de legumes. Admitiu, contudo, que manter estas escolhas nem sempre é fácil quando a agenda está preenchida.

«O mais difícil é conseguir isto num dia tão preenchido como o meu. Sou cada vez mais fã de marmitas», confessou, numa publicação em que partilhou alguns dos hábitos que tem procurado consolidar.

A hidratação é outro dos aspetos que Cristina Ferreira tem destacado. Em diferentes ocasiões, revelou que se tem esforçado por beber água logo ao acordar, um hábito que reconheceu nem sempre ter conseguido manter.

Já em julho de 2026, voltou a enumerar as mudanças que considera importantes na sua rotina: beber água de manhã, praticar musculação pelo menos quatro vezes por semana, procurar atingir os 10 mil passos diários, fazer análises regularmente e prestar atenção às necessidades do corpo. A apresentadora mencionou ainda a importância de equilibrar a mente, saber parar e tentar deitar-se cedo, embora tenha reconhecido que os compromissos profissionais nem sempre facilitam o descanso.

«É para o resto da vida»: a mudança que Cristina Ferreira quer manter

Para Cristina Ferreira, a transformação dos hábitos não se resume a uma fase passageira ou a um objetivo estético. Nas reflexões que tem partilhado, a apresentadora tem insistido na necessidade de criar rotinas sustentáveis e de lhes dar continuidade.

«Não se muda de um dia para o outro. É preciso querer, é preciso estabelecer prioridades, é preciso perceber que é para o resto da vida. Mas uma vida melhor», escreveu em julho, ao falar sobre o caminho que tem vindo a fazer.

Aos 48 anos, Cristina Ferreira tem associado estas mudanças à vontade de acompanhar as transformações naturais do corpo e de reforçar os cuidados com a saúde. Em declarações anteriores, explicou que sempre praticou exercício, mas que decidiu intensificar o esforço e prestar mais atenção à alimentação.

A mensagem partilhada esta terça-feira segue a mesma linha: apesar dos dias longos e das responsabilidades profissionais, a apresentadora procura reservar algum tempo para o exercício físico. A importância do treino de força para a saúde depende, naturalmente, das necessidades e condições de cada pessoa, e os hábitos de Cristina Ferreira refletem a sua experiência individual. Ainda assim, a ideia que quis transmitir aos seguidores é clara: mesmo quando a agenda parece não deixar espaço para mais nada, cuidar do corpo não deve ser sempre a primeira prioridade a adiar.