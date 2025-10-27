As botas de Cristina Ferreira continuam disponíveis e estão com um desconto irresístivel

As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro

Cristina Ferreira volta a conquistar os seus seguidores com mais uma peça da sua coleção que está a dar que falar. Desta vez, trata-se de uns botins azuis escuros de salto bicudo e cano curto, perfeitos para esta estação.

A apresentadora do Secret Story partilhou nos stories do Instagram o seu look do dia e aproveitou para mostrar o calçado que está a fazer sucesso. As botas, agora a 47,90 euros, são um verdadeiro achado de inverno.

No site, é possível encontrar outras peças e conjuntos que seguem a mesma linha de elegância e versatilidade. Veja aqui.