O casamento com João Monteiro e a frase que o pai lhe disse que nunca mais esqueceu: Cristina Ferreira revela o lado mais íntimo

Cristina Ferreira abriu uma rara exceção e decidiu 'matar a curiosidade' dos fãs e permitir que estes lhe fizessem as perguntas mais desejadas. A apresentadora abriu uma caixa de perguntas nas stories do Instagram e, sem tabus, fez confissões íntimas sobre a sua vida mais privada, sobre o que faria se fosse anónimas e ainda sobre o futuro com João Monteiro.

A sessão de perguntas começou nos stories. "E o casamento?", questinou um fã. Cristina Ferreira não hesitou em responder, de forma inusitada. "1141 perguntas iguais. O Convento de Mafra está em obras!", brincou.

Outro seguidor da apresentadora do Dois às 10, da TVI, quis saber: "O que o teu pai te falou que marcou a tua infância?"

Cristina Ferreira respondeu: “‘Aos 18 fazes o que quiseres da tua vida’. Toda a gente achou que era conversa de pai, mas foi mesmo assim. Cresci com algumas regras e horários, impostas pelo meu pai. Quando fiz 18 nunca mais isso aconteceu. Não me questionou nunca, só me apoiou. Com outra frase a seguir: ‘a cama que fizeres é nela que te vais deitar’".

Entre as partilhas, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confidenciou qual seria o primeiro lugar onde gostaria de ir caso fosse anónima. "Ao Colombo!", atirou.