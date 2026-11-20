Catarina Furtado está no centro de uma polémica que envolve duas conhecidas apresentadoras da televisão portuguesa. Depois de as suas declarações sobre Cristina Ferreira terem dado que falar, também a relação com Tânia Ribas de Oliveira voltou a ser tema de conversa. E foi precisamente este assunto que esteve em destaque na tertúlia do Dois às 10, da TVI.

Tudo começou quando Catarina Furtado foi questionada, durante uma participação no programa As Três da Manhã, da Rádio Renascença, sobre quem considerava ser a mulher mais machista de Portugal. Na pergunta, Ana Galvão colocou diretamente o nome de Cristina Ferreira.

«Eu, por acaso, não fiz ainda essa estatística. Acho que a Cristina não tem noção de que é. Eu acho que ela já assumiu isso, não estou a apontar-lhe o dedo, acho que devia só tentar perceber porque é que nós dizemos que é. Não é uma coisa que ela tenha consciência, mas se se informar um bocadinho vai perceber, acho eu… Mas, agora há aí umas… meu Deus do céu. Há uma tal de Rute Sousa, uma tal de Rita Matias», respondeu a apresentadora da RTP, acrescentando que a colega da TVI deveria procurar perceber as razões pelas quais é associada a esse comportamento.

As palavras não passaram despercebidas e rapidamente geraram reações, sobretudo por envolverem duas das figuras mais conhecidas da televisão nacional.

A alegada zanga entre Catarina Furtado e Tânia Ribas de Oliveira

Mas há outro episódio que tem alimentado a conversa em torno de Catarina Furtado: a alegada tensão na relação com Tânia Ribas de Oliveira, sua colega e amiga de longa data na RTP.

A polémica remonta a uma entrevista de Catarina Furtado no programa A Nossa Tarde, conduzido por Tânia Ribas de Oliveira. Na altura, circulavam rumores de que a apresentadora estaria a viver um alegado romance com o músico Carlão, uma informação que nunca foi confirmada ou desmentida por nenhum dos dois.

Durante a conversa, Tânia Ribas decidiu abordar o assunto sem rodeios. «E não tens mais nada para me contar?», perguntou, numa referência à vida amorosa da colega e amiga. «Não, querida, está tudo bem», respondeu Catarina Furtado.

A apresentadora de A Nossa Tarde insistiu: «Oh Catarina, desculpa lá, estás a assobiar para o lado?», enquanto fazia referência a uma música de Carlão, que começou a tocar no estúdio. A reação de Catarina não passou despercebida. Visivelmente incomodada com a escolha musical, questionou: «Mas quem é que escolhe esta banda sonora?». Tânia Ribas de Oliveira respondeu, em tom de brincadeira: «Gostas pouco, gostas».

O momento acabou por alimentar especulações sobre um eventual mal-estar entre as duas apresentadoras. Desde então, a relação entre Catarina Furtado e Tânia Ribas de Oliveira tem sido alvo de comentários, embora não exista uma confirmação pública de que estejam de costas voltadas.

Cristina Ferreira também foi tema no «Dois às 10»

Foi precisamente este contexto que esteve em discussão na tertúlia Conversas de Café, do Dois às 10. Os comentadores abordaram o episódio envolvendo Tânia Ribas de Oliveira e Catarina Furtado, mas houve um pormenor que não passou despercebido: as declarações de Catarina sobre Cristina Ferreira não foram diretamente mencionadas.

No final da conversa, Cristina Ferreira protagonizou um momento que acabou por chamar a atenção. A apresentadora da TVI pegou num mata-moscas elétrico e atirou: «Olha, eu estou cansada é destas moscas! Estas moscas é que me cansam, o resto é indiferente…».

A frase surgiu depois de toda a polémica em torno das declarações de Catarina Furtado e foi interpretada como uma possível indireta. Ainda assim, Cristina não mencionou o nome da apresentadora da RTP nem esclareceu a quem se dirigia.

Catarina Furtado já tinha criticado Cristina Ferreira

Esta não é, de resto, a primeira vez que Catarina Furtado e Cristina Ferreira ficam associadas a uma polémica pública. Em abril, a apresentadora da RTP já tinha manifestado discordância em relação a declarações da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI sobre um caso judicial que envolvia quatro homens acusados de violar uma jovem de 16 anos e divulgar imagens do crime.

Na ocasião, Catarina Furtado criticou o que considerou ser uma postura machista e chamou a atenção para a responsabilidade de figuras públicas com grande exposição mediática na forma como abordam temas sensíveis.

«Não é intencional, é estrutural. Há uma postura machista que é abraçada por muitas mulheres que se dizem não feministas e é de facto grave quando esse discurso é normalizado, porque isso contribui e muito para a banalização do crime, da violência, da desigualdade de género e, em última instância, da misoginia que grassa na chamada manosfera», escreveu na altura.

Agora, com as declarações sobre Cristina Ferreira e a conversa em torno da relação com Tânia Ribas de Oliveira, Catarina Furtado volta a estar no centro das atenções. E uma frase de Cristina Ferreira no «Dois às 10» acabou por acrescentar mais um capítulo a uma polémica que continua a dar que falar.