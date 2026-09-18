Cristina Ferreira é confrontada com as rugas que tem no rosto e revela o motivo arrepiante por que não as quer "apagar"

Cristina Ferreira não é de abrir facilmente a porta da sua vida pessoal. Mas, desta vez, decidiu deixar os seguidores entrarem um pouco mais e respondeu a várias perguntas através das histórias do Instagram. Entre as questões mais diretas, houve uma que tocou num tema particularmente pessoal: as rugas e a possibilidade de recorrer à cirurgia estética.

Aos 49 anos, a apresentadora foi confrontada por uma internauta que reparou nas rugas de expressão do seu rosto e quis saber se alguma vez tinha pensado em fazer uma intervenção estética.

“Vejo algumas rugas de expressão no seu rosto. Nunca esteve tentada a cirurgia estética?”, perguntou a seguidora.

Cristina Ferreira não fugiu à questão. Pelo contrário, respondeu de forma direta e acabou por fazer uma revelação que dá outro significado às marcas que hoje fazem parte do seu rosto.

Porque é que Cristina Ferreira não quer apagar as rugas?

“As rugas são fruto de quase 50 anos de vida e são iguais às da minha mãe”, começou por explicar a comunicadora.

A frase não deixa apenas uma referência à passagem do tempo. Cristina associa aquelas marcas a uma característica que reconhece na própria mãe, e é precisamente por isso que não parece encará-las como algo que tenha necessariamente de ser eliminado.

“Cirurgia nunca pensei fazer”, admitiu.

Ainda assim, a apresentadora revelou que começou recentemente a recorrer a outros tratamentos estéticos, mas com um objetivo diferente.

“Comecei há pouco tempo a fazer alguns tratamentos que melhoram a flacidez e estimulam o colagénio”, explicou.

“Não as quero eliminar, quero cuidar da pele”

Cristina fez questão de distinguir os tratamentos de cuidado da pele de uma tentativa de apagar as marcas de expressão. “Não as quero eliminar, quero cuidar da pele”, afirmou.

A apresentadora revelou ainda que tem notado diferenças na pele, que descreve agora como “muito mais luminosa e cuidada”.

A posição de Cristina não significa, contudo, que descarte definitivamente a possibilidade de fazer uma cirurgia estética. A comunicadora deixou claro que, se um dia sentir essa necessidade, não vê qualquer problema em tomar essa decisão.

“Mas se um dia achar que preciso de cirurgia, não tenho problema nenhum”, concluiu.

Cristina Ferreira respondeu a perguntas sobre o lado mais privado da sua vida

Esta foi apenas uma das questões que Cristina Ferreira respondeu aos fãs, mas há mais. A apresentadora da TVI falou sobre a forma como lida com os "haters", contou o que faz para construir a sua confiança e falou ainda sobre projetos televisivos que teve - e que vai ter - na TVI.