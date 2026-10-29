Cristina Ferreira vai fazer cirurgia que andou a adiar durante sete anos: "A minha mãe é igual"

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A apresentadora revelou no “Dois às 10” que vai submeter-se a uma blefaroplastia, para retirar o excesso de pele das pálpebras. Mas há um detalhe que torna esta decisão especialmente curiosa: Cristina Ferreira já tinha falado na possibilidade de fazer a mesma operação em 2019.

Cristina Ferreira vai submeter-se a uma blefaroplastia, uma cirurgia às pálpebras destinada a remover o excesso de pele que se acumula nesta zona do rosto. A revelação foi feita na quarta-feira, 28 de outubro, durante o programa “Dois às 10”, da TVI, numa conversa com o colega Cláudio Ramos e a cirurgiã Luísa Magalhães Ramos.

Mas a decisão não surge sem antecedentes. Em julho de 2019, quando ainda apresentava o programa das manhãs da SIC, Cristina Ferreira já tinha abordado a possibilidade de fazer esta intervenção. Na altura, afirmou que um dia teria de recorrer à cirurgia e explicou que a pele das pálpebras lhe caía sobre os olhos. O tema regressa agora, sete anos depois, com uma diferença: desta vez, a apresentadora anunciou que vai avançar com o procedimento.

“A minha maquilhagem é que disfarça”: o que Cristina Ferreira revelou em direto

A conversa surgiu durante a emissão de quarta-feira do “Dois às 10”, que recebeu a médica Luísa Magalhães Ramos para falar sobre blefaroplastia, procedimento a que Cláudio Ramos já se submeteu.

“Eu fiz os olhos com a doutora Luísa, já falámos no outro dia. Eu encarei muito bem a recuperação”, contou o apresentador, partilhando a sua experiência com a intervenção.

Foi nesse contexto que Cristina Ferreira revelou que também vai ser operada pela mesma médica. “Eu vou fazer com a doutora Luísa também e depois a doutora vai fazer aqui um ranking de quem é que é o melhor”, disse, em tom descontraído.

A apresentadora explicou ainda que nem sempre é evidente perceber o excesso de pele nas suas pálpebras, porque a maquilhagem ajuda a disfarçá-lo. “A minha maquilhagem é que disfarça muito o excesso de pele”, afirmou, antes de acrescentar um pormenor familiar: “Mas a minha mãe é igual. A pele dela é igual à minha.”

A cirurgia de que Cristina Ferreira já falava em 2019

A revelação atual ganha outro contexto quando recuperamos o que a apresentadora dizia há sete anos.

Em julho de 2019, Cristina Ferreira falou publicamente sobre a possibilidade de fazer uma blefaroplastia, durante o período em que conduzia “O Programa da Cristina”, na SIC. “Eu sou igual à minha mãe. Esta zona [das pálpebras] cai em cima dos olhos”, explicou na altura.

A semelhança com a mãe, portanto, não é uma observação nova. Já nessa altura, Cristina Ferreira associava a questão das pálpebras a uma característica que ambas partilhavam. A diferença está no momento da decisão: em 2019, falava de uma possibilidade futura; agora, anunciou que vai realizar a intervenção com Luísa Magalhães Ramos. Até ao momento, não foi divulgada uma data para a cirurgia.

O que é a blefaroplastia e para que serve?

A blefaroplastia é uma cirurgia que permite remover o excesso de pele e, consoante cada caso, gordura das pálpebras superiores, inferiores ou de ambas. É frequentemente realizada por razões estéticas, mas também pode ter uma finalidade funcional quando a pele descaída interfere com a visão.

Na zona superior dos olhos, o excesso de pele pode formar uma prega que desce sobre a pálpebra. A intervenção procura corrigir essa situação, de acordo com as necessidades e a avaliação clínica de cada pessoa.

Embora seja uma cirurgia habitualmente realizada em regime ambulatório, não deixa de ser um procedimento cirúrgico. A recuperação pode envolver inchaço, hematomas e desconforto temporário, e existem riscos que devem ser discutidos com o médico responsável. A indicação, a técnica e o tempo de recuperação variam de pessoa para pessoa.

No caso de Cristina Ferreira, a apresentadora explicou que a pele chega a ficar sobre as pestanas e que a maquilhagem disfarça o excesso. Não detalhou, contudo, se a intervenção terá apenas uma finalidade estética ou se existe também uma componente funcional.

Por agora, a novidade foi partilhada em direto, numa conversa que juntou a experiência de Cláudio Ramos, a explicação médica e uma decisão que Cristina Ferreira já tinha admitido ponderar há vários anos.